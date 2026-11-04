Les actions remontent après la victoire des démocrates au Congrès ; le secteur de l'énergie recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le S&P 500 et le Nasdaq progressent >1%; le Dow Jones bondit >3%

* Le secteur de la consommation discrétionnaire en tête des hausses du S&P; l'énergie est le plus grand retardataire

* L'or et le bitcoin s'envolent; le dollar recule; le pétrole américain chute fortement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à 4,88%

4 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

REBOND DES ACTIONS APRÈS LA VICTOIRE DES DÉMOCRATES AU CONGRÈS; BAISSE DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Les actions américaines ont rebondi mercredi, le Dow .DJI clôturant en hausse de plus de 3% après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de mardi. Les valeurs énergétiques ont reculé tandis que celles du secteur de la consommation discrétionnaire ont progressé.

Les actions du secteur de l’énergie .SPNY ont chuté dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Certains analystes considèrent la victoire du Parti démocrate comme un rejet partiel du président républicain Donald Trump et de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Cette guerre a fait grimper les prix de l’énergie et alimenté les craintes d’inflation et de hausse des taux d’intérêt. Le secteur de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD a progressé de plus de 4% et a mené la hausse parmi les secteurs du S&P 500 .SPX .

Les actions du secteur de la défense ont également reculé. Le fonds négocié en bourse iShares US Aerospace and Defense

ITA.P a perdu 1,5%.

Les actions de Trump Media DJT.O ont chuté de plus de 24%.

Les principaux acteurs de l’IA, tels que Meta Platforms

META.O , ont progressé mercredi, tandis que les actions des constructeurs et opérateurs de centres de données, notamment Applied Digital APLD.O , ont chuté en raison des craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA.

Par ailleurs, l'action Apple AAPL.O a bondi de 5,3%, ce qui a permis à sa capitalisation boursière de dépasser une nouvelle fois celle de Nvidia NVDA.O .

Voici un aperçu des cours à la clôture:

(Caroline Valetkevitch)

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