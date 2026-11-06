Les actions regagnent une partie des pertes enregistrées la veille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en hausse; le Dow Jones recule

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent les plus fortes baisses

* Le dollar et le pétrole brut américain progressent; l'or et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,86 %

6 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS RÉCUPÈRENT UNE PARTIE DE LEURS PERTES DE LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont terminé en hausse vendredi, les valeurs technologiques s'étant remises d'une forte vague de ventes observée lors de la séance précédente.

Le Dow .DJI a clôturé en légère baisse, et les trois principaux indices boursiers américains ont tous affiché des pertes sur la semaine. Le Nasdaq, qui a chuté de plus de 5 % et a confirmé qu’il était en phase de correction, a enregistré une quatrième semaine consécutive de baisse.

Le secteur technologique a mené la hausse parmi les principaux secteurs du S&P 500, l'indice .SPLRCT de la technologie du S&P 500 terminant la journée en hausse de plus de 1 %, tandis que l'indice des .SOX de semi-conducteurs bondissait de 4,2 %.

Les élections de mi-mandat américaines de mardi, au cours desquelles les démocrates ont pris le contrôle du Congrès et remporté des élections clés de gouverneurs à travers le pays, ont suscité des inquiétudes quant à un durcissement futur de la réglementation en matière d’IA et ont fait chuter les actions des centres de données, des fabricants de puces et d’autres titres liés à l’IA.

Un rapport publié vendredi matin, faisant état d’une création d’emplois aux États-Unis supérieure aux prévisions le mois dernier, a renforcé les inquiétudes du marché en alimentant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt en décembre.

Voici un aperçu de la clôture des marchés:

(Caroline Valetkevitch)

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