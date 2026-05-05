Les actions reculent, tandis que les prix du pétrole restent élevés alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé mardi, tandis que les cours du pétrole ont baissé après la flambée de la veille, tout en restant bien au-dessus des 100 dollars le baril, alors que les États-Unis et l'Iran s'affrontaient dans le détroit d'Ormuz, laissant une trêve fragile en suspens. Les traders avaient également les yeux rivés sur le yen JPY= après que la devise japonaise a brièvement bondi lors de la séance précédente, alimentant les spéculations sur une nouvelle intervention de Tokyo. Les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont reculé de 0,3 % et ceux sur le FTSE FFIc1 ont perdu 1 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX FDXc1 ont reculé de 0,4 %. En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,6 % dans un marché peu actif, les marchés japonais et sud-coréens étant fermés pour cause de jour férié.

L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a perdu plus de 1 %, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 est resté pratiquement inchangé. Les États-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques dans le Golfe, alors qu'ils se disputaient le contrôle du détroit d'Ormuz par des blocus maritimes croisés, peu après que le président américain Donald Trump eut lancé une nouvelle initiative pour permettre aux pétroliers et autres navires bloqués de franchir ce goulet d'étranglement vital pour le commerce énergétique. Maersk MAERSKb.CO a déclaré que l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain et exploité par sa filiale Farrell Lines, avait quitté le golfe via le détroit d'Ormuz, escorté par des moyens militaires américains, lundi.

Pourtant, la reprise des hostilités a secoué les marchés et a rappelé de manière brutale que la guerre au Moyen-Orient était loin d'être terminée. « Nous avons commencé hier avec de grands espoirs que l'opération « Project Freedom » serait, je suppose, un succès sur le terrain, qu'elle était présentée davantage comme une initiative humanitaire », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

« Mais comme nous l'avons vu, les Iraniens n'ont pas du tout mordu à l'hameçon... Cela signifie vraiment que l'impasse persiste, c'est un début très chancelant. » Sur les marchés du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,3 % à 112,93 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a chuté de 2,3 % à 104 dollars le baril, après avoir tous deux bondi lors de la séance précédente en raison de craintes accrues concernant une perturbation de l'approvisionnement. Au-delà des considérations géopolitiques, les investisseurs se préparaient également à la publication des résultats financiers cette semaine, Advanced Micro Devices AMD.O et Pfizer PFE.N figurant parmi les sociétés devant publier leurs résultats plus tard dans la journée.

Les données de S&P Global Market Intelligence ont montré que 83 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les estimations de bénéfice par action et que 78,2 % d'entre elles ont dépassé les estimations de chiffre d'affaires.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,26 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0,17 %, après que les deux indices aient clôturé en baisse lors de la séance au comptant de la nuit.

« En l'absence de signes de ralentissement, les dépenses liées à l'IA devraient continuer à tirer la croissance des bénéfices du S&P 500, sous l'impulsion du secteur technologique », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

SURVEILLANCE DE L'INTERVENTION SUR LE YEN

Le yen s'est stabilisé à 157,26 pour un dollar JPY= , après la brève flambée de lundi qui avait vu la devise japonaise atteindre un plus haut intrajournalier de 155,69. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, s'est exprimée lundi contre les opérations spéculatives sur le marché des changes, laissant les acteurs du marché en alerte quant à une nouvelle intervention après que des sources ont indiqué à Reuters que Tokyo était intervenue jeudi pour soutenir sa devise en difficulté.

Abbas Keshvani, stratège macroéconomique pour l'Asie chez RBC Capital Markets, a déclaré que les autorités pourraient intervenir à nouveau si le dollar/yen continuait à tester le seuil de 160, qu'elles ont historiquement défendu, soulignant qu'en 2022, Tokyo avait « lancé trois salves d'intervention en quelques semaines ».

« Nous pensons que l'intervention servira simplement à plafonner le cours USD/JPY, et non à catalyser une vigueur prolongée du yen », a-t-il déclaré. Du côté des autres devises, le dollar australien AUD= a clôturé en baisse de 0,08 % à 0,7162 $, après que la Banque centrale australienne a relevé mardi ses taux pour la troisième fois cette année, une décision largement attendue.

Le dollar américain =USD s'est quant à lui raffermi grâce à la demande de valeurs refuges. Les perspectives concernant la politique de la Réserve fédérale pourraient être influencées par une série de données cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi non agricole du mois d'avril, qui sera publié vendredi.

On s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 62 000 emplois après la hausse exceptionnelle de 178 000 en mars, bien que des problèmes d'ajustement saisonnier rendent les prévisions très incertaines.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne son taux directeur inchangé cette année, en raison des pressions inflationnistes liées au choc énergétique mondial.

Par ailleurs, l'or au comptant XAU= a progressé de 0,3 % à 4 533,68 dollars l'once, s'échangeant bien dans les fourchettes récentes.

par Rae Wee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))