 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions reculent, tandis que les prix du pétrole restent élevés alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:34

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé mardi, tandis que les cours du pétrole ont baissé après la flambée de la veille, tout en restant bien au-dessus des 100 dollars le baril, alors que les États-Unis et l'Iran s'affrontaient dans le détroit d'Ormuz, laissant une trêve fragile en suspens. Les traders avaient également les yeux rivés sur le yen JPY= après que la devise japonaise a brièvement bondi lors de la séance précédente, alimentant les spéculations sur une nouvelle intervention de Tokyo. Les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont reculé de 0,3 % et ceux sur le FTSE FFIc1 ont perdu 1 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX FDXc1 ont reculé de 0,4 %. En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,6 % dans un marché peu actif, les marchés japonais et sud-coréens étant fermés pour cause de jour férié.

L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a perdu plus de 1 %, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 est resté pratiquement inchangé. Les États-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques dans le Golfe, alors qu'ils se disputaient le contrôle du détroit d'Ormuz par des blocus maritimes croisés, peu après que le président américain Donald Trump eut lancé une nouvelle initiative pour permettre aux pétroliers et autres navires bloqués de franchir ce goulet d'étranglement vital pour le commerce énergétique. Maersk MAERSKb.CO a déclaré que l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain et exploité par sa filiale Farrell Lines, avait quitté le golfe via le détroit d'Ormuz, escorté par des moyens militaires américains, lundi.

Pourtant, la reprise des hostilités a secoué les marchés et a rappelé de manière brutale que la guerre au Moyen-Orient était loin d'être terminée. « Nous avons commencé hier avec de grands espoirs que l'opération « Project Freedom » serait, je suppose, un succès sur le terrain, qu'elle était présentée davantage comme une initiative humanitaire », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

« Mais comme nous l'avons vu, les Iraniens n'ont pas du tout mordu à l'hameçon... Cela signifie vraiment que l'impasse persiste, c'est un début très chancelant. » Sur les marchés du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,3 % à 112,93 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a chuté de 2,3 % à 104 dollars le baril, après avoir tous deux bondi lors de la séance précédente en raison de craintes accrues concernant une perturbation de l'approvisionnement. Au-delà des considérations géopolitiques, les investisseurs se préparaient également à la publication des résultats financiers cette semaine, Advanced Micro Devices AMD.O et Pfizer PFE.N figurant parmi les sociétés devant publier leurs résultats plus tard dans la journée.

Les données de S&P Global Market Intelligence ont montré que 83 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les estimations de bénéfice par action et que 78,2 % d'entre elles ont dépassé les estimations de chiffre d'affaires.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,26 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0,17 %, après que les deux indices aient clôturé en baisse lors de la séance au comptant de la nuit.

« En l'absence de signes de ralentissement, les dépenses liées à l'IA devraient continuer à tirer la croissance des bénéfices du S&P 500, sous l'impulsion du secteur technologique », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

SURVEILLANCE DE L'INTERVENTION SUR LE YEN

Le yen s'est stabilisé à 157,26 pour un dollar JPY= , après la brève flambée de lundi qui avait vu la devise japonaise atteindre un plus haut intrajournalier de 155,69. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, s'est exprimée lundi contre les opérations spéculatives sur le marché des changes, laissant les acteurs du marché en alerte quant à une nouvelle intervention après que des sources ont indiqué à Reuters que Tokyo était intervenue jeudi pour soutenir sa devise en difficulté.

Abbas Keshvani, stratège macroéconomique pour l'Asie chez RBC Capital Markets, a déclaré que les autorités pourraient intervenir à nouveau si le dollar/yen continuait à tester le seuil de 160, qu'elles ont historiquement défendu, soulignant qu'en 2022, Tokyo avait « lancé trois salves d'intervention en quelques semaines ».

« Nous pensons que l'intervention servira simplement à plafonner le cours USD/JPY, et non à catalyser une vigueur prolongée du yen », a-t-il déclaré. Du côté des autres devises, le dollar australien AUD= a clôturé en baisse de 0,08 % à 0,7162 $, après que la Banque centrale australienne a relevé mardi ses taux pour la troisième fois cette année, une décision largement attendue.

Le dollar américain =USD s'est quant à lui raffermi grâce à la demande de valeurs refuges. Les perspectives concernant la politique de la Réserve fédérale pourraient être influencées par une série de données cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi non agricole du mois d'avril, qui sera publié vendredi.

On s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 62 000 emplois après la hausse exceptionnelle de 178 000 en mars, bien que des problèmes d'ajustement saisonnier rendent les prévisions très incertaines.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne son taux directeur inchangé cette année, en raison des pressions inflationnistes liées au choc énergétique mondial.

Par ailleurs, l'or au comptant XAU= a progressé de 0,3 % à 4 533,68 dollars l'once, s'échangeant bien dans les fourchettes récentes.

par Rae Wee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
341,5400 USD NASDAQ -5,27%
AP MOELLER-MAERS-B-
14 950,000 DKK LSE Intl -1,04%
AUD/USD SPOT
0,7145 Six - Forex 1 -0,32%
CSI 300 INDEX
4 807,31 Pts Six - Forex 1 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1686 USD Six - Forex 1 -0,04%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 818,68 Pts Six - Forex 1 -1,06%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
59 513,12 Pts Six - Forex 1 +0,38%
Or
4 547,85 USD Six - Forex 1 +0,53%
PFIZER
26,330 USD NYSE -0,02%
Pétrole Brent
113,73 USD Ice Europ -0,29%
Pétrole WTI
104,40 USD Ice Europ -0,48%
USD/JPY SPOT
157,2290 Six - Forex 1 +0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:00

    nos actions reculent mais nos dettes avancent...tropvite...trop fort...depuis trop longtemps ! Merci à tous nos politiques de tout bord et de tout poil.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.05.2026 08:47 

    (Actualisé avec Stmicroelectronics, Beneteau, Sanofi, Abivax, Derichebourg, Rheinmetall, Fraport, Fresenius Medical Care, Schaeffler, Geberit, Vodafone, Unicaja) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: ... Lire la suite

  • Christophe Yonaba, professeur de couture, dans une école pour anciens enfants soldats, à Bria, en Centrafrique, le 1er avril 2026 ( AFP / Mariam KONE )
    En Centrafrique, le défi de la réintégration des enfants soldats
    information fournie par AFP 05.05.2026 08:43 

    Sur les bancs d’une école de Bria, dans l’est instable de la Centrafrique, des adolescents apprennent à manier le fil et l'aiguille pour laisser derrière eux la violence des groupes armés qui a marqué leur enfance. "Ce n'est pas facile de leur donner cours. Il ... Lire la suite

  • Une organisation autrichienne de défense de la vie privée a annoncé mardi avoir porté plainte contre le réseau professionnel LinkedIn, pour la vente des données numériques de ses millions d'utilisateurs ( AFP / INA FASSBENDER )
    Autriche: plainte contre LinkedIn pour la vente de données d'utilisateurs
    information fournie par AFP 05.05.2026 08:31 

    Une organisation autrichienne de défense de la vie privée a annoncé mardi avoir porté plainte contre le réseau professionnel LinkedIn, pour la vente des données numériques de ses millions d'utilisateurs. L'ONG Noyb — acronyme de "None of Your Business" (Ce ne sont ... Lire la suite

  • derichebourg (Crédit: L. Grassin / )
    Derichebourg
    information fournie par AOF 05.05.2026 08:28 

    (Zonebourse.com) - Le spécialiste du recyclage des déchets, principalement métalliques, et des services aux collectivités a signé un contrant engageant portant sur l'acquisition de 100% du capital du groupe Scholz Recycling. Fondée en 1872, cette société l'un des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank