Les actions reculent, sous la pression de la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor

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(Mise à jour du matin: ajout d’une nouvelle citation et de détails sur les possibilités de hausse des taux par la Fed)

* Les marchés anticipent une probabilité de 70 % d'une deuxième hausse consécutive des taux de la Fed en octobre

* Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai 2004

* Nvidia en hausse après avoir relevé son plafond de rachat d'actions

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les principaux indices boursiers ont reculé lundi, alors que le pétrole a repris sa hausse après que les négociations entre les États-Unis et l'Iran se sont enlisées, tandis que les rendements des bons du Trésor ont poursuivi leur récente progression dans la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt attendues de la part de la Fed dans les mois à venir.

Le Nasdaq a entraîné Wall Street à la baisse, même si l’action Nvidia NVDA.O a progressé après que le fabricant de puces a porté son autorisation de rachat d’actions à un montant record de 150 milliards de dollars, éclipsant ainsi le plan de 110 milliards de dollars AAPL.O annoncé par Apple en 2024. Nvidia a gagné environ 2 %, en retrait par rapport à ses plus hauts niveaux de la séance.

Les cours de l’or ont chuté , la hausse des prix du pétrole ayant attisé les craintes d’inflation. L’or au comptant

XAU= reculait de 3,9 % à 4.119,55 dollars l’once.

Au cours du week-end, le président américain Donald Trump a rejeté une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et a déclaré que les négociations se poursuivraient cette semaine, bien que peu de progrès aient été réalisés pour mettre fin à ce conflit qui dure désormais depuis sept mois. L’Iran n’a guère laissé entrevoir de volonté de modifier ses propositions.

Le brut américain CLc1 a progressé de 3,5 % à 95,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 107,86 dollars le baril, en hausse de 3,4 %.

Selon le CME FedWatch, les marchés tablent désormais sur une probabilité d’environ 70 % que la Fed relève ses taux pour la deuxième fois consécutive en octobre. La Fed a relevé ses taux en début de mois pour la première fois depuis 2023 afin de lutter contre la hausse de l’inflation.

“À l’heure actuelle, le discours du marché porte sur des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps, ce qui exerce une pression sur les actions. Je ne conseillerais à personne de céder à la panique… mais cela vaut certainement la peine de surveiller la situation de près”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

“Il faut examiner les données économiques. Il faut observer la situation du chômage. Il faut analyser les résultats des entreprises. Et tant que ceux-ci resteront solides, les taux actuels ne devraient pas avoir d’impact trop perturbateur.”

Grâce à la croissance américaine et à l’essor des bénéfices des entreprises, Wall Street et l’économie réelle ont globalement réussi à absorber la hausse des taux et celle du prix du pétrole, pour l’instant. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 401,54 points, soit 0,78 %, à 51.426,18, le S&P 500 .SPX a perdu 69,86 points, soit 0,91 %, à 7.673,11 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 305,53 points, soit 1,13 %, à 26.763,19.

Cependant, la hausse du coût du capital apparaît comme un risque majeur pour les entreprises liées à l’IA, en particulier les “hyperscalers”, dont les emprunts et les dépenses se chiffrant en milliards de dollars ont stimulé les marchés boursiers partout dans le monde.

La hausse des cours du pétrole a encore fait grimper les rendements lundi. Les rendements des obligations d’État à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-mai 2004, tandis que ceux des obligations d’État à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juin 2007 avant de réduire leurs gains.

Les taux des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui sont les plus sensibles aux variations des anticipations en matière de taux d’intérêt et d’inflation, ont bondi de 56 points de base depuis le début du mois de septembre, leur plus forte hausse mensuelle depuis février 2023, dans l’attente de nouvelles hausses des taux de la Fed.

Cette hausse a réduit l'écart entre les rendements à 2 ans et les rendements de référence à 10 ans à environ 31 points de base, contre environ 40 points de base il y a un mois, une dynamique connue sous le nom d'aplatissement de la courbe des taux.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 8,25 points de base à 5,26 %, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 7,4 points de base à 5,576 %.

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a reculé de 9,57 points, soit 0,83 %, à 1.138,66. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,21 %.

PRINCIPALES DONNÉES AMÉRICAINES DE LA SEMAINE

La publication prévue cette semaine du rapport sur l’emploi américain du mois de septembre et de l’indice mensuel des prix des dépenses de consommation des particuliers (PCE) permettra de mieux cerner la trajectoire du marché de l’emploi et de l’inflation.

La récente série de chiffres encourageants a soutenu le dollar américain, l’euro EUR= reculant de 0,25 % à 1,1363 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,18 % à 157,54. Plus tôt, le principal responsable japonais des affaires monétaires, Atsushi Mimura , a, dans une interview accordée à Reuters, lancé un nouvel avertissement à tout vendeur potentiel concernant la faiblesse excessive de la devise.