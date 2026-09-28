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Le groupe de fast-fashion Shein publie un bénéfice opérationnel en chute de 50% au 1S
information fournie par Boursorama avec AFP 28/09/2026 à 18:55

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La plate-forme de fast-fashion Shein a annoncé lundi que son bénéfice d'exploitation, ou résultat ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté), avait chuté de 50,4% au premier semestre de cette année sur un an.

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Il s'est élevé à 538 millions de dollars au premier semestre, contre 1,085 milliard sur la même période de 2025.

Sur la même période, le bénéfice net a plus que doublé (+111,7%) à 2,299 milliards contre 1,086 milliard au premier semestre 2025, indiquent les chiffres de la société qui n'a pas immédiatement donné d'autres précisions.

"Nous nous attendons à ce que l'environnement reste incertain au deuxième semestre 2026, compte tenu des vents contraires liés aux droits de douane et d'une volatilité persistante des coûts logistiques", a déclaré le président de Shein, Sky Xu, dans des documents déposés à la Bourse de Hong Kong.

Le groupe demeure néanmoins "prudemment optimiste" pour le reste de l'année, a-t-il ajouté.

Sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 1% à 20,134 milliards de dollars.

L'entreprise a connu des débuts en demi-teinte à la Bourse de Hong Kong après avoir levé 1,7 milliard de dollars lors d'une introduction en Bourse très médiatisée, mais son cours a depuis chuté de plus de 27%.

Résultats d'entreprise

1 commentaire

  • 19:05

    On a réussi à éradiquer la restauration chinoise de notre territoire, maintenant c'est au tour du textile... Et demain on bouclera cette chasse aux sorcières avec les véhicules électriques designed and made in China !! Que la force soit avec nos lobbies et lobbyistes tout puissants !

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