Le groupe de fast-fashion Shein publie un bénéfice opérationnel en chute de 50% au 1S

La plate-forme de fast-fashion Shein a annoncé lundi que son bénéfice d'exploitation, ou résultat ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté), avait chuté de 50,4% au premier semestre de cette année sur un an.

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Il s'est élevé à 538 millions de dollars au premier semestre, contre 1,085 milliard sur la même période de 2025.

Sur la même période, le bénéfice net a plus que doublé (+111,7%) à 2,299 milliards contre 1,086 milliard au premier semestre 2025, indiquent les chiffres de la société qui n'a pas immédiatement donné d'autres précisions.

"Nous nous attendons à ce que l'environnement reste incertain au deuxième semestre 2026, compte tenu des vents contraires liés aux droits de douane et d'une volatilité persistante des coûts logistiques", a déclaré le président de Shein, Sky Xu, dans des documents déposés à la Bourse de Hong Kong.

Le groupe demeure néanmoins "prudemment optimiste" pour le reste de l'année, a-t-il ajouté.

Sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 1% à 20,134 milliards de dollars.

L'entreprise a connu des débuts en demi-teinte à la Bourse de Hong Kong après avoir levé 1,7 milliard de dollars lors d'une introduction en Bourse très médiatisée, mais son cours a depuis chuté de plus de 27%.