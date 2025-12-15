Les actions reculent, les opérateurs réduisant leur exposition avant les réunions des banques centrales et les données clés

Les actions asiatiques ont chuté dans les premiers échanges lundi, les investisseurs limitant la prise de risque au début d'une semaine parsemée de décisions des banques centrales et de publications de données. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,6%, mené par une chute de 2,7% des actions sud-coréennes .KS11 , l'un des marchés les plus performants au monde cette année. "Nous entrons dans la dernière semaine d'échanges pour 2025 avant que beaucoup ne clôturent leurs comptes et ne disent adieu à l'année", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. "Certains l'auront déjà fait", a-t-il ajouté. "On peut penser que les conditions de liquidité s'amenuiseront cette semaine par rapport à ce qui est habituel, mais qu'elles resteront suffisantes pour que la taille soit travaillée sans que les prix ne bougent de manière excessive, mais qu'elles chuteront vraiment la semaine prochaine." Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 étaient en hausse de 0,1%, tandis que le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,184%, les investisseurs attendant une série de données économiques et une série de décisions de la part des banques centrales. Parmi les banques centrales qui prendront des décisions cette semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne. Les investisseurs auront également l'occasion de vérifier une série de données économiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement américain, y compris le rapport sur l'emploi pour novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation. Au Japon, les actions se sont accrochées à des gains avec le Topix .TOPX stable après que l'enquête très surveillée de la BOJ "tankan " a montré lundi que le sentiment d'affaires des grands fabricants a atteint un plus haut de quatre ans, suggérant que l'économie était en train de résister à l'impact de l'augmentation des droits de douane américains. Le dollar américain s'est maintenu à 7,0532 yuans par rapport au yuan chinois négocié à l'étranger CNH= , autour de son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, avant les données sur les prix et l'activité des logements pour le mois de novembre qui doivent être publiées plus tard dans la journée. Vendredi, le promoteur immobilier China Vanke 000002.SZ , soutenu par l'État, n'a pas réussi à obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger d'un an le paiement d'une obligation due lundi, a montré un dépôt, augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant les inquiétudes sur le secteur immobilier en crise. Dans le secteur des matières premières, le pétrole Brent LCOc1 était en hausse de 0,3% à 61,30 dollars après que Imperial Oil IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait lancé une alerte incendie dans sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la Russie a déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait pas été endommagée par une attaque de drone ukrainien . Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine à Berlin dimanche. L'or XAU= a fluctué entre gains et pertes après un rallye de quatre jours la semaine dernière qui l'a vu s'approcher de son record de 4 381,21 dollars. Le prix du lingot au comptant était en baisse de 0,1% à 4 299,69 dollars. Les marchés des crypto-monnaies sont restés sous pression pour une quatrième journée consécutive, avec le bitcoin BTC= en baisse de 0,3% à 88 235,59 $ et l'éther ETH = en baisse de 0,5% à 3 065,62 $.