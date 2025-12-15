 Aller au contenu principal
Les actions reculent, les opérateurs réduisant leur exposition avant les réunions des banques centrales et les données clés
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 02:06

Les actions asiatiques ont
chuté dans les premiers échanges lundi, les investisseurs
limitant la prise de risque au début d'une semaine parsemée de
décisions des banques centrales et de publications de données.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  était en baisse de 0,6%, mené par une
chute de 2,7% des actions sud-coréennes  .KS11 , l'un des
marchés les plus performants au monde cette année.
 "Nous entrons dans la dernière semaine d'échanges pour 2025
avant que beaucoup ne clôturent leurs comptes et ne disent adieu
à l'année", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche
chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. "Certains l'auront déjà
fait", a-t-il ajouté. 
    "On peut penser que les conditions de liquidité
s'amenuiseront cette semaine par rapport à ce qui est habituel,
mais qu'elles resteront suffisantes pour que la taille soit
travaillée sans que les prix ne bougent de manière excessive,
mais qu'elles chuteront vraiment la semaine prochaine." 
    Les contrats à terme du S&P 500 e-mini  EScv1  étaient en
hausse de 0,1%, tandis que le rendement de l'obligation du
Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,184%, les
investisseurs attendant une série de données économiques et une
série de décisions de la part des banques centrales. 
 Parmi les banques centrales qui prendront des décisions cette
semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25
points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre
pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %. La
Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt,
tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne.
 Les investisseurs auront également l'occasion de vérifier une
série de données économiques  qui ont été retardées par la
fermeture du gouvernement américain, y compris le rapport sur
l'emploi pour novembre et l'indice mensuel des prix à la
consommation. 
 Au Japon, les actions se sont accrochées à des gains avec le
Topix  .TOPX  stable après que l'enquête très surveillée de la
BOJ "tankan " a montré lundi que le sentiment d'affaires
des grands fabricants a atteint un plus haut de quatre ans,
suggérant que l'économie était en train de résister à l'impact
de l'augmentation des droits de douane américains. 
 Le dollar américain s'est maintenu à 7,0532 yuans par rapport
au yuan chinois négocié à l'étranger  CNH= , autour de son
niveau le plus élevé depuis plus d'un an, avant les données sur
les prix et l'activité des logements pour le mois de novembre
qui doivent être publiées plus tard dans la journée.
 Vendredi, le promoteur immobilier China Vanke  000002.SZ ,
soutenu par l'État, n'a pas réussi à obtenir l'approbation des
détenteurs d'obligations  pour prolonger d'un an le
paiement d'une obligation due lundi, a montré un dépôt,
augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant les
inquiétudes sur le secteur immobilier en crise.
 Dans le secteur des matières premières, le pétrole Brent
 LCOc1  était en hausse de 0,3% à 61,30 dollars après que
Imperial Oil  IMO.TO  a déclaré dimanche qu'elle avait lancé une
alerte incendie  dans sa raffinerie de 120 000 barils par
jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la Russie a
déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait pas été
endommagée par une attaque de drone ukrainien .
 Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff a
déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les
pourparlers de paix  pour mettre fin à la guerre en
Ukraine à Berlin dimanche. 
 L'or  XAU=  a fluctué entre gains et pertes après un rallye de
quatre jours la semaine dernière qui l'a vu s'approcher de son
record de 4 381,21 dollars. Le prix du lingot au comptant était
en baisse de 0,1% à 4 299,69 dollars.
 Les marchés des crypto-monnaies sont restés sous pression pour
une quatrième journée consécutive, avec le bitcoin BTC=  en
baisse de 0,3% à 88 235,59 $ et l'éther  ETH = en baisse de 0,5%
à 3 065,62 $.
Banque mondiale

