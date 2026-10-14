Les actions reculent et le dollar se raffermit alors que l'inflation américaine dépasse les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IPC « de base » a progressé de 0,3 % en septembre par rapport à août, dépassant les prévisions de 0,2 %

* Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment désormais à environ 47 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci

* Le dollar bondit, les rendements obligataires progressent; les actions reculent

(Mise à jour du titre, du premier paragraphe et des cours dans l'ensemble du texte; ajout d'un commentaire d'analyste)

par Amanda Cooper et Chibuike Oguh

Le dollar s'est apprécié, les rendements des bons du Trésor américain ont bondi et les actions de Wall Street ont chuté mercredi après la publication de données indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu le mois dernier, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès ce mois-ci.

Les données du ministère américain du Travail ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent avait progressé de 0,3 % en septembre, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,2 %. En glissement annuel, l’IPC sous-jacent, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 2,6 %, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2,5 %, tandis que l’IPC global a progressé de 3,7 %, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,6 %.

Le dollar s’est apprécié de 0,68 % face à un panier de devises =USD , atteignant son plus haut niveau depuis avril 2025, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , particulièrement sensibles aux fluctuations des anticipations d’inflation et de politique monétaire, ont bondi de 7,2 points de base sur la journée pour s’établir à 4,87 %.

« Les chiffres se sont révélés plus élevés que prévu, non seulement dans le secteur de l’énergie mais aussi dans d’autres domaines, ce qui suggère que la hausse des droits de douane et les perturbations liées aux conflits se répercutent sur d’autres catégories », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide. « Les investisseurs se font à l’idée d’une inflation “plus élevée pendant plus longtemps”. »

Sur les marchés monétaires, les opérateurs ont revu à la hausse leurs anticipations quant à la probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, la portant à environ 41 %, contre un peu moins de 20 % avant la publication des données 0#USDIRPR , tout en consolidant les perspectives d’une hausse supplémentaire en décembre, selon les données de LSEG.

L'euro EUR= a reculé de 0,73 % à 1,1117 dollar, tandis que la livre sterling GBP= a chuté de 0,81 % à 1,3145 dollar. Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,35 % face au billet vert, à 158,87 yens pour un dollar.

LES ACTIONS EN BAISSE

À Wall Street, les trois indices étaient en baisse, les secteurs de la technologie et de l’industrie étant à l’origine des pertes, tandis que les valeurs de la santé, des biens de consommation de base et de l’énergie progressaient.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,17 %, le S&P 500 .SPX a perdu 0,94 % et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1,3 %.

D'autres grandes banques de Wall Street ont publié leurs résultats, notamment Bank of America , qui a vu ses bénéfices reculer au troisième trimestre, et Morgan Stanley MS.N , qui a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la bonne tenue des opérations sur actions.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a cédé une partie de ses gains de la journée pour terminer en hausse de 0,47 %, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a reculé de 0,77 %.

Le moral des investisseurs était déjà fragile avant la publication des données sur la consommation, compte tenu du regain de vigueur des cours du pétrole à la suite des attaques contre deux navires dans le détroit d’Ormuz et après que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires, ce qui accroît le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement énergétique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui se situent à leur plus haut niveau depuis près de deux semaines, ont finalement clôturé en baisse de 0,06 % à près de 106 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,63 % à 4 088,96 dollars l'once.