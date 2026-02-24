Les actions rebondissent malgré l'inquiétude des investisseurs concernant l'IA et les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tarifs douaniers de Trump créent de l'incertitude pour les importateurs et les partenaires commerciaux

Les craintes de perturbation de l'IA impactent le sentiment des investisseurs

Le rapport sur les résultats de Nvidia est attendu comme un moteur potentiel du marché

par Chibuike Oguh

Les actions mondiales ont progressé mardi après avoir perdu du terrain lors de la séance précédente, alors que l'attention se reportait sur l'impact économique de l'intelligence artificielle et que les marchés continuaient de faire face aux implications des politiques tarifaires du président américain Donald Trump. La startup Anthropic, basée à San Francisco, a dévoilé 10 nouvelles façons pour les entreprises clientes d'utiliser ses plugins d'intelligence artificielle, notamment dans les domaines de la banque d'investissement, des ressources humaines et de l'ingénierie, quelques semaines seulement après que d'autres publications aient déclenché une chute vertigineuse des actions dans le secteur des logiciels et des services. L'incertitude liée aux tarifs douaniers de Trump a persisté sur les marchés après que la Cour suprême des États-Unis a jugé que ses tarifs douaniers d'urgence étaient illégaux vendredi. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a imposé un nouveau tarif de 10 % à partir de mardi sur tous les biens non couverts par des exemptions, le taux initialement annoncé par Trump vendredi, plutôt que les 15 % qu'il avait promis un jour plus tard. Les actions de Wall Street étaient en hausse après avoir perdu du terrain dans les premiers échanges. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,83 %, le S&P 500 .SPX de 0,60 %, et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,91 %.

L'incertitude et le va-et-vient liés aux droits de douane commencent à passer au second plan et le marché essaie de comprendre les implications de l'IA pour les bénéfices des entreprises, a déclaré Ken Mahoney, président et directeur général de Mahoney Asset Management dans le New Jersey.

"Nous avons déjà établi que nous allons perdre des emplois avec l'IA et que l'IA peut en fait faire les choses mieux et plus efficacement que certains des anciens programmes logiciels existants, mais vous commencez à calculer que si ces entreprises vont licencier beaucoup de gens à cause de l'IA, cela signifie moins de licences pour des entreprises comme Microsoft", a déclaré Mahoney.

"Nous avons passé en revue tous ces domaines et toute cette négativité et il est agréable de voir qu'elle rebondit à environ la moitié de ce qu'elle était hier", a-t-il déclaré.

Les actions européennes .STOXX ont augmenté de 0,35%. L'indice britannique FTSE .FTSE a progressé de 0,09%.

L'indice MSCI All-World .MIWD000000PUS a progressé de 0,34% après avoir chuté de 0,62%. Les actions d'International Business Machines IBM.N ont plongé de plus de 13 % - leur plus forte chute en une journée depuis la fin de l'année 2000 - après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur les systèmes de l'entreprise. L'action IBM s'est redressée et a progressé de 4,7 % en dernier lieu.

L'ampleur des emprunts et des dépenses des entreprises dans le domaine de l'IA a suffi à rendre de nombreuses personnes nerveuses, notamment en raison du poids boursier démesuré des entreprises au cœur du boom. Le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O , qui publie ses résultats mercredi après la cloche, représente environ 8 % de l'ensemble du S&P 500. Nvidia était en hausse de 0,5 %.

"La plus grande inquiétude concerne les marges. Et les marges, apparemment avec une technologie nouvelle et moins chère, sont quelque chose qui dérange vraiment les marchés", a déclaré Mahoney. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 0,4 point de base à 4,031%. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base pour atteindre 3,461 %. En ce qui concerne les devises, le yen s'est affaibli à la suite d'un rapport indiquant que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait fait part au gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, de ses réserves quant à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,72% contre le billet vert à 155,75 pour un dollar.

Le dollar s'est affaibli de 0,15% face au franc suisse

CHF= à 0,7737. L'euro EUR= est resté stable à 1,178625 dollar. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,23% à 1,352 $. Le pétrole Brent LCOc1 s'est négocié en baisse de 0,62% à 71,03 dollars le baril, alors que les tensions continuent de couver entre les Etats-Unis et l'Iran . L'or XAU= , valeur refuge, a chuté de 1,56% à 5 150 dollars l'once.