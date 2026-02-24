 Aller au contenu principal
Le bénéfice de Bic chute de 60% en 2025, "année difficile"
information fournie par Boursorama avec AFP 24/02/2026 à 19:18

( AFP / ALAIN JOCARD )

( AFP / ALAIN JOCARD )

Bic a vu son bénéfice chuter de quelque 60% en 2025, une "année difficile" en particulier sur les marchés américains, a annoncé mardi le fabricant français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables.

La société a dégagé un bénéfice net part du groupe de 86 millions d'euros contre 212 millions en 2024, conséquence, outre les difficultés commerciales, d'une dépréciation liée à l'arrêt de son activité de tatouages, a-t-elle détaillé dans un communiqué mardi.

Le chiffre d'affaires s'est contracté de 4,8% sur un an en données publiées, mais Bic, qui avait révisé par deux fois à la baisse ses perspectives financières l'année dernière, a noté que la baisse à changes constants n'était que de 0,9%, soit légèrement mieux qu'escompté (entre -1 et -1,5%).

La marge d'exploitation est pour sa part tombée de 13,2% à 7,5%, le bénéfice d'exploitation chutant de 290 à 156 millions d'euros, tandis que le résultat financier est tombé dans le rouge à 17 millions, entre changes défavorables et frais d'une acquisition.

"2025 a été une année difficile pour Bic, et nous avons fait face à des défis sur plusieurs de nos marchés clés", a affirmé le directeur général Rob Versloot, cité dans le communiqué, allusion à la situation aux Amériques.

Les ventes de Bic en Amérique du Nord ont en effet baissé de 8,4% en données publiées, à 750 millions d'euros, et celles en Amérique latine de 14% à 365 millions, une tendance que l'Europe (+5,5% à 736 millions) n'a pas pu compenser.

Les deux principales activités de Bic, les stylos et les briquets, ont rencontré des difficultés l'année dernière: le chiffre d'affaires de la première a reculé de 9,6% sur un an et celle de la seconde de 10,8%, à chaque fois en raison de "faibles performances en Amérique latine et aux États-Unis".

Dopée par l'acquisition de Tangle Teezer, qui fabrique des brosses à cheveux, la division rasoirs a en revanche vu ses ventes bondir de 10,8% en publié, même si hors cet effet de périmètre, Bic a là aussi constaté une baisse des ventes aux Etats-Unis, théâtre d'une "concurrence intense".

Côté perspectives, Bic, qui vient de changer d'équipe de direction, a dit anticiper en 2026 "une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible stable".

