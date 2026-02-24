Les actionnaires d'Apple rejettent la demande de rapport sur les risques liés à la fabrication en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires du directeur général)

Les actionnaires d'Apple AAPL.O ont rejeté mardi une proposition de rapport sur la dépendance de la société à l'égard de la Chine pour la fabrication de la plupart de ses produits. Ce vote intervient alors qu'Apple s'efforce depuis près de dix ans d'élargir sa base de production au Viêt Nam, à l'Inde et aux États-Unis, où la société a déclaré plus tôt qu'elle assemblerait certains de ses ordinateurs Mac mini pour répondre à la demande américaine à partir de la fin de l'année.

Au cours d'une séance dequestions-réponses , le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré aux actionnaires que l'entreprise continuait de prévoir des augmentations annuelles de son dividende, mais qu'elle donnait la priorité aux investissements dans des technologies telles que l'IA. "Nous commençons par réaliser tous les investissements que nous jugeons nécessaires pour développer et gérer notre entreprise, pour innover et pour soutenir notre feuille de route de produits et de services", a déclaré Tim Cook. "C'est notre priorité absolue. C'est ce qui motive les décisions en matière d'investissement, et c'est ce qui a le plus d'impact en termes de création de valeur pour les actionnaires."