Les actions rebondissent et terminent en hausse alors que la flambée des taux des bons du Trésor s'atténue

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(Augmente le volume et la diversité des transactions)

* Constellation en hausse après la signature d’un contrat d’électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002, puis recule

* L'action Accenture atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis sept mois et demi

* Les indices sont en hausse: Dow 0,04%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,04%

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Les actions américaines se sont remises de leurs pertes matinales pour clôturer en légère hausse jeudi, le S&P 500 rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux semaines, alors que la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale s’est inversée après avoir propulsé les rendements des bons du Trésor américain à des plus hauts depuis plusieurs décennies.

Les actions ont été sous pression en début de séance, les données économiques continuant d’indiquer une économie solide accompagnée de pressions persistantes sur les prix, ce qui a attisé les craintes que l’inflation ne finisse par contraindre la Réserve fédéraleà se montrer plus agressive dans ses hausses de taux.

Le ministère du Travail a indiqué que les demandes hebdomadaires d’allocations chômage avaient reculé , à 197 000, soit un chiffre inférieur aux 200 000 prévus par les économistes interrogés par Reuters. Il s’agit du dernier d’une série de rapports publiés cette semaine qui indiquaient que le marché du travail reposait sur des bases solides, à la veille de la publication vendredi du rapport gouvernemental sur l’emploi.

Les rendements des bons du Trésor ont poursuivi leur progression, et le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans, après avoir clôturé le mois de septembre avec sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1994, ce qui a entraîné les actions à la baisse après que l’Institute for Supply Management a annoncé que son indice PMI manufacturier avait reculé à 54,5 le mois dernier, contre 54,6 en août, et avait fait état d’une flambée des prix des intrants, ravivant les craintes inflationnistes.

LES TAUX DES BONS DU TRÉSOR CHANGENT DE CAP

Mais les rendements ont baissé à mesure que les acheteurs intervenaient , et ont encore reculé après que le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a laissé entendre que la banque centrale pourrait faire preuve de patience avant de relever à nouveau ses taux, après une hausse de 25 points de base en septembre.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a chuté d’environ 10 points de base et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne depuis août 2025.

"Même si les valorisations ont baissé, le marché n’est toujours pas bon marché, je ne suis donc pas pessimiste quant au marché actions. Nous pouvons continuer sur notre lancée, mais je m’attends à une volatilité accrue tant sur les actions que sur les obligations", a déclaré Scott Welch, directeur des investissements chez Certuity à Potomac, dans le Maryland.

"Tout le monde s’adapte à une nouvelle normalité. Il n’y a rien de particulièrement inquiétant dans ce qui se passe actuellement sur les marchés; c’est simplement un peu différent de ce à quoi les gens étaient habitués ces dernières années, et cela va nécessiter une certaine adaptation."

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 20,69 points, soit 0,04%, pour atteindre 50.926,74, le S&P 500 .SPX a gagné 14,94 points, soit 0,20%, à 7.666,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 10,53 points, soit 0,04%, à 26.871,60.

LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE EN TÊTE DES HAUSSES

Les cours du pétrole ont également continué d’attiser les craintes inflationnistes. Le Brent a clôturé en hausse de plus de 4 dollars le baril après que la Chine a suspendu ses exportations de carburant, menaçant de resserrer encore davantage les marchés. La flambée des cours du brut a contribué à faire grimper l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY de 1,9%, ce qui en a fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Le secteur technologique .SPLRCT a également affiché une certaine vigueur, en hausse de 0,8%, les valeurs du logiciel

.SPLRCIS ayant progressé de 1% grâce aux résultats d’Accenture

ACN.N . L’action de cette société de conseil en informatique a bondi pour clôturer à son plus haut niveau depuis le 6 mars, après avoir annoncé des prévisions de croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieures aux estimations.

Micron Technology MU.O a clôturé en hausse de 3%, ses prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes et les engagements de ses clients à hauteur de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ayant renforcé la confiance dans le secteur de l’IA.

Les données sur l’inflation publiées mercredi, plus faibles que prévu, ont encore atténué les anticipations d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion d’octobre. Les marchés n’anticipent désormais qu’une probabilité de 28,2% d’une hausse d’au moins 25 points de base, contre 68,6% une semaine plus tôt, selon le CME Fedwatch .

À la suite des commentaires de Jefferson, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu’il s’attendait à ce que de nouvelles hausses des taux soient nécessaires pour freiner l’économie à l’approche de 2027, bien qu’il ne soit pas certain que la prochaine décision doive intervenir ce mois-ci.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,234 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,04 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 41 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 287 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,25 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,19 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.