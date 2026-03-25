Les actions rebondissent et le pétrole recule à la suite d'informations sur un cessez-le-feu au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Westbrook

Les actions ont augmenté et le pétrole a chuté mercredi suite à des informations selon lesquelles les États-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre contre l'Iran, et ont envoyé un plan en 15 points à l'Iran pour discussion, suscitant l'espoir d'une reprise des exportations de pétrole depuis le Golfe Persique.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,9% dans la matinée en Asie, les contrats à terme européens STXEc1 ont augmenté de 1,2% et les contrats à terme du pétrole Brent

LCOc1 ont chuté d'environ 6% à 98,30 dollars le baril.

Les marchés d'actions en Australie .AXJO , en Corée du Sud

.KS11 et au Japon .N225 ont augmenté d'environ 2% dans les échanges matinaux et l'or XAU= , que les investisseurs avaient vendu pour prendre des bénéfices après une longue hausse, a augmenté de 1,6%.

"Le marché négocie les gros titres en ce moment", a déclaré Kerry Craig, stratège de marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management à Melbourne.

"Le ton est donc positif. La difficulté est maintenant ... qu'il y a encore des inconnues sur la suite des événements et sur le fait de savoir s'il y a quelque chose de concret en termes de cessez-le-feu."

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis progressaient dans les négociations pour mettre fin à la guerre , notamment en obtenant une concession importante de Téhéran, tandis qu'une source a confirmé que Washington avait envoyé à l'Iran une proposition de règlement en 15 points.

La chaîne israélienne Channel 12, citant trois sources, a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois pour discuter du plan en 15 points.

Téhéran a nié que des discussions directes aient eu lieu.

OPTIMISME PRUDENT

Les marchés ont bien réagi, quoique avec prudence, aux bruits qui courent depuis lundi selon lesquels les États-Unis cherchent à mettre fin aux hostilités, car on ne sait pas vraiment s'il y a des progrès sur la date à laquelle le détroit d'Ormuz pourra être ouvert aux pétroliers.

Depuis le début de la semaine, le dollar est légèrement plus bas - et il a été légèrement sous pression mercredi matin - achetant 158,8 yens JPY= et s'échangeant à 1,1620 $ pour un euro EUR= . FRX/

Le prix du Brent reste en hausse de 35% depuis le début de la guerre et proche du niveau de 100 dollars le baril qui cause déjà des difficultés économiques pour les acheteurs en Asie qui paient plus cher pour le carburant d'avion et le diesel. O/R

Les marchés des taux d'intérêt sont également restés fidèles aux attentes des banquiers centraux, qui prévoient une série de hausses en Europe, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie dans les mois à venir pour maîtriser l'inflation, et pas de nouvelles réductions des taux américains.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans

US10YT=RR ont baissé d'environ cinq points de base à 4,34 % dans les échanges de Tokyo et les rendements à deux ans

US2YT=RR ont baissé d'une marge similaire à 3,875 %.

Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

POSITIONNEMENT LÉGER

"Pour l'instant, le marché réagit plutôt qu'il n'anticipe, et jusqu'à ce qu'il y ait un alignement plus clair des deux côtés, je m'attends à ce que l'action des prix reste fragile", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

"Les gens sont réticents à suivre des mouvements qui sont entièrement motivés par les gros titres et qui peuvent s'inverser rapidement."

Sur le terrain, les frappes américaines, israéliennes et iraniennes se sont poursuivies et des sources ont déclaré que Washington se préparait à envoyer des troupes supplémentaires dans la région.

Deux personnes au fait du dossier ont déclaré à Reuters mardi qu'on s'attendait à ce que les États-Unis envoient des milliers de soldats de la 82e division aéroportée d'élite de l'armée de terre au Moyen-Orient.

Le dollar australien AUD= s'est maintenu autour de 70 cents américains après que les données sur l'inflation de février - datant d'avant l'éclatement de la guerre - se soient révélées un peu plus froides que prévu.

Les inquiétudes liées à la guerre ont également occulté les préoccupations croissantes sur les marchés du crédit où il y a des signes de stress dans le crédit privé et Ares Management est devenu mardi le dernier gestionnaire d'actifs à plafonner les retraits dans un fonds de dette privée, ce qui a effrayé les investisseurs.

Les actions d'Ares ARES.N , qui gérait environ 623 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025, ont chuté de 1 % mardi. Elles sont en baisse de 36 % depuis le début de l'année.