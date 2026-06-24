Les actions rebondissent alors que le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole avoisinent leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, alors que les pétroliers du Golfe semblent sur le point de reprendre leur transit par le détroit d'Ormuz

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an face aux principales devises, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* Le cours de l'or avoisine son plus bas niveau depuis sept mois

(Article entièrement réécrit, mise à jour des cours et ajout de commentaires d'analystes) par Chibuike Oguh et Amanda Cooper

Les marchés boursiers ont rebondi mercredi après la chute des valeurs technologiques , en partie due aux inquiétudes concernant des valorisations jugées excessives, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an.

Les valeurs technologiques, qui avaient été durement touchées mardi, ont légèrement progressé dans l’attente des résultats du fabricant de puces Micron , dont les produits contribuent à alimenter l’essor de l’intelligence artificielle. Mais le sentiment est resté fragile, les investisseurs anticipant au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année.

À Wall Street, les trois indices ont progressé, les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire, de l’industrie et des matériaux tirant les hausses. Les valeurs énergétiques ont été les plus touchées, le flux continu de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz ayant poussé les prix vers leurs plus bas niveaux depuis quatre mois.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 1,12 %, le S&P 500 .SPX de 0,84 % et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,89 %.

« Nous approchons probablement du pic de la politique restrictive en ce qui concerne l’interprétation de la nouvelle orientation de la Fed, et il semble que ce soit principalement ce facteur qui influence les cours des actifs », a déclaré Wasif Latif, directeur des investissements chez Sarmaya Partners.

« Aujourd’hui, on observe un certain équilibre sur les marchés boursiers, qui peut s’expliquer par le rebond après la forte correction d’hier, mais aussi par le fait que les investisseurs tentent d’anticiper et de se positionner en vue de la publication prochaine des résultats de Micron. »

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,45 %.

L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon

.MIAPJ0000PUS a progressé de 0,15 %. Le KOSPI sud-coréen

.KS11 a gagné 3,5 % après avoir chuté de 10 % lors de la séance précédente.

En Europe, le marché boursier régional dans son ensemble est resté globalement inchangé sur la journée .STOXX . La chute de 15 % du titre de l’entreprise de défense Rheinmetall, suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles le gouvernement allemand envisagerait d’abandonner un projet de frégates de plusieurs milliards d’euros qui avait pris du retard , a été partiellement compensée par les hausses enregistrées par quelques valeurs phares des secteurs du luxe et des technologies.

DÉTROIT D’HORMUZ

Les cours du pétrole brut ont baissé, prolongeant leurs pertes de la semaine et s’échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis quatre mois, sur fond d’indices laissant penser que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe s’apprêtent à quitter le détroit d’Ormuz .

Une grande incertitude règne quant aux perspectives, les États-Unis et l’Iran ayant fourni des versions contradictoires sur ce dont les deux paysse sont mis d’accord dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit. Le Brent LCOc1 a chuté à 73,53 dollars le baril, soit une baisse de 4,55 % sur la journée.

LE DOLLAR S'ENVOLE

Le dollar américain s’est apprécié pour la troisième journée consécutive face à un panier de devises majeures, atteignant son plus haut niveau depuis un an, les marchés anticipant des hausses de taux de la Fed.

L’euro a toutefois été l’une des principales victimes de la vigueur du dollar, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse plus importante des taux de la Banque centrale européenne cette année, tout en intégrant dans leurs prévisions une probabilité accrue que la Fed relève ses taux d’intérêt.

L'euro EUR= s'échangeait autour de son plus bas niveau depuis un an, en baisse pour la troisième journée consécutive à 1,1354 $.

Le yen JPY= s'est également affaibli ce jour-là, s'échangeant autour de 161,77, ce qui a maintenu les marchés sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise malmenée. L'indice du dollar =USD a progressé de 0,21 % à 101,60, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2025.

Les cours de l'or ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de sept mois, sous la pression d'un dollar américain plus fort. L'or au comptant XAU= a chuté de 2,35 % à 4.011,69 dollars l'once.