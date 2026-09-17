Les actions progressent, les obligations se maintiennent et les taux à court terme remontent légèrement après la hausse des taux de la Fed, tandis que la BoE maintient ses taux inchangés

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(Dernières nouvelles après le maintien des taux par la BoE, avant l'ouverture des marchés américains)

* Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street progressent après la hausse des taux de la Fed

* Les rendements des bons du Trésor à 2 ans avoisinent leurs plus hauts depuis deux ans, le dollar se stabilise à son plus haut niveau depuis 7 semaines

* Les obligations à long terme restent stables

* La BoE maintient ses taux inchangés

par Marc Jones et Stella Qiu

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé et le dollar s'est stabilisé à son plus haut niveau depuis sept semaines jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a procédé à sa première hausse des taux d'intérêt depuis plus de trois ans et que la baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser la vague de ventes qui secouait les marchés obligataires mondiaux depuis des mois.

L’attention s’est également portée sur la Banque d’Angleterre (BoE), qui a maintenu ses taux inchangés tout en tirant la sonnette d’alarme sur l’inflation face aux pressions exercées par les prix de l’énergie. La Banque du Japon , en revanche, devrait très certainement relever ses taux d’intérêt vendredi.

Les principaux marchés boursiers européens ainsi que les cours des contrats à terme de Wall Street .N ont progressé de 0,4% à 0,8% .EU .N . Une baisse de 3% des cours du pétrole a permis au Brent de se maintenir au-dessus de 100 dollars le baril, mais la décision de la Fed concernant les taux a renforcé le sentiment que les banques centrales prennent désormais les devants face à l’inflation.

La Banque d’Angleterre (BoE) avait alimenté les spéculations selon lesquelles elle pourrait elle aussi relever ses taux dans les mois à venir. Elle a prévu que l’inflation britannique dépasserait les 4% au début de l’année prochaine et son gouverneur, Andrew Bailey, a explicitement averti que la poursuite de la guerre en Iran pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Ses décideurs avaient voté à 6 contre 3 en faveur de ne pas toucher aux taux pour l’instant, mais ils ont suspendu toutes les ventes actives d’obligations d’État britanniques par la BoE pour les six prochains mois, à la suite d’une vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux qui a duré plusieurs mois.

« La décision de la BoE sur les taux confirme ce que nous savions déjà: la perspective d’une hausse des taux en novembre dépendra entièrement des prix de l’énergie », a déclaré James Smith, économiste spécialisé dans les marchés développés chez ING.

Si cela devait se produire, il s’agirait d’une « hausse préventive », a-t-il ajouté.

Les marchés monétaires tablent désormais sur une probabilité de plus de 80% d’une hausse d’un quart de point des taux de la BoE en novembre, qui pourrait être la première d’une série de quatre au cours de l’année prochaine.

LA FED RESSERRE SA POLITIQUE, WALL STREET EN HAUSSE

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse de près de 1% après la première hausse des taux de la Fed en plus de trois ans mercredi, que le président Kevin Warsh a décrite comme la suppression d’« une dose d’assouplissement ». .N ESc1 NQc1

Le dollar .DXY marquait une pause après avoir atteint son plus haut niveau depuis sept semaines sur les marchés des changes, soutenu par une hausse des rendements des bons du Trésor à court terme, les marchés pariant de plus en plus sur la possibilité que la Fed doive relever à nouveau ses taux. Il était toutefois frappant de constater que les rendements de référence à 10 ans et ceux à plus long terme, à 30 ans, n’avaient pratiquement pas bougé.

Lisa Wang, responsable de la stratégie d’investissement pour la zone EMEA chez Franklin Templeton Investment Solutions, a déclaré que cette hausse renforçait « la crédibilité de la Fed et plafonnait les rendements à long terme, plutôt que de les faire grimper ».

Les investissements devant continuer à affluer vers l’intelligence artificielle malgré les récentes mises en garde concernant ses risques, « dans l’ensemble, nous restons optimistes vis-à-vis du risque à l’échelle mondiale », a-t-elle ajouté.

LE PÉTROLE RECULE

La livre sterling a reculé de 0,1 % à 1,3364 dollar après la décision de la Banque d’Angleterre, son plus bas niveau en sept semaines face au dollar, qui s’était raffermi à la suite de la hausse des taux décidée mercredi par la Fed.

Les rendements des gilts britanniques à 10 ans de référence

GB10YT=RR sont passés sous la barre des 5,3%. Les Bunds allemands DE10YT=RR avoisinaient les 3,53%, tandis que les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR oscillaient autour de 4,95%, juste en dessous du seuil clé des 5%.

La hausse d’un quart de point des taux décidée cette nuit par la Fed a fait l’objet d’une décision unanime et s’est accompagnée de son « dot plot », très suivi, qui prévoit une nouvelle hausse cette année.

Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez JPMorgan Asset Management, a déclaré que les investisseurs devraient réévaluer les valorisations des actifs, en particulier celles des valeurs technologiques, si la Fed maintenait une politique restrictive à l’approche de 2027.

« Nous pensons que la probabilité que les taux directeurs américains repassent au-dessus de 5% reste limitée. Néanmoins, il semble peu probable qu’un catalyseur permettant de prolonger le marché haussier des actions se présente dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

Les marchés des matières premières ont également été affectés par la hausse du dollar observée pendant la nuit. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 3,5% supplémentaires pour s’établir à 101 dollars le baril pendant la nuit, suite à des informations selon lesquelles l’Arabie saoudite proposait des cargaisons de brut via Oman.

Cela avait contribué à apaiser en partie les craintes concernant une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient, suite à la récente escalade de la guerre qui dure depuis sept mois, après les attaques menées par les combattants houthis soutenus par l’Iran contre des villes saoudiennes. O/R

L’or a toutefois fait preuve d’une certaine résilience, progressant de 0,7% à 4.293 dollars l’once XAU= , compensant ainsi une baisse similaire enregistrée pendant la nuit. GOL/

« Nous restons neutres vis-à-vis du dollar pour l’instant », a déclaré Lisa Wang, de Franklin Templeton, expliquant que la « grande question » était de savoir si son statut de première monnaie de réserve mondiale allait s’affaiblir à plus long terme.