Les actions progressent légèrement alors que les cours du pétrole oscillent près de leurs plus bas niveaux depuis trois mois, à la veille de la prise de fonction de Warsh

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* Le Brent reste sous la barre des 80 dollars grâce aux espoirs liés à l'offre iranienne

* Warsh devra trouver un équilibre entre la position accommodante de Trump et les anticipations de hausses de taux

* Rebond des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs; le dollar reste stable

* Les rendements de la zone euro reculent pour le cinquième jour consécutif, face à l'apaisement de l'inflation

par Danilo Masoni

Les actions ont légèrement progressé et les devises sont restées modérées mercredi, à la veille de la prise de fonction de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, tandis que les cours du pétrole se maintenaient près de leurs plus bas niveaux depuis trois mois, ce qui a atténué les pressions inflationnistes et fait baisser les rendements obligataires. Le Brent LCOc1 a chuté jusqu’à 77,75 dollars le baril, soit une baisse de plus d’un tiers par rapport aux sommets atteints en avril, après des informations selon lesquelles les États-Unis pourraient lever les sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre d’un accord visant à mettre fin à la guerre. Il s'échangeait en dernier lieu en hausse de 0,4% à 79,29 dollars.

La perspective d’une offre supplémentaire s’est ajoutée à l’optimisme concernant la reprise des exportations du Moyen-Orient, ce qui a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor américain cette semaine, parallèlement à un rebond des obligations mondiales, alors même que le conflit a épuisé les réserves stratégiques de pétrole.

"Les exportations totales de l’Iran pourraient avoisiner l’équivalent de 2% de la demande mondiale", a déclaré Luka Belobrajdic, économiste chez Westpac, tout en avertissant qu’un éventuel assouplissement des sanctions ne serait probablement pas immédiat et dépendrait de la pérennité de la paix. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué que le marché pétrolier connaîtrait un excédent d’offre significatif en 2027, après s’être remis de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Le ralentissement des anticipations d’inflation a soutenu les obligations d’État de la zone euro pour la cinquième journée consécutive, leur plus longue série haussière depuis février, entraînant les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , référence de la zone euro, à leur plus bas niveau depuis début avril.

Les rendements britanniques ont fortement chuté après que l’inflation du mois de mai s’est maintenue de manière inattendue à 2,8%, son plus bas niveau depuis 13 mois, à la veille de la prochaine décision de la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt. Les rendements des bons du Trésor américain

US10YT=RR ont légèrement progressé de 1,7 point de base pour s’établir à 4,44%, mais sont restés à environ 22 points de base en dessous de leur pic de mai.

Peu de détails concernant l’accord entre les États-Unis et l’Iran, qui doit être signé vendredi, ont été confirmés publiquement, et le blocus du détroit d’Ormuz, qui dure depuis trois mois, a fait chuter les réserves de pétrole américaines à leur plus bas niveau depuis 1983. L’incertitude persistait. Le président américain Donald Trump a déclaré que l’accord conclu cette semaine n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre une campagne de bombardements.

La baisse des cours du pétrole pourrait apaiser les craintes d’un ralentissement économique en Europe, grande importatrice d’énergie, où les marchés boursiers ont sous-performé cette année par rapport aux indices de Wall Street, fortement orientés vers les technologies.

"La baisse des prix pourrait entraîner une reprise de l’activité manufacturière et du moral des consommateurs", a écrit Maximilian Uleer, stratège à la Deutsche Bank, qui a abandonné sa préférence pour les actions américaines au détriment des actions européennes.

Le .STOXX paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,3%, restant proche du record atteint lundi. L’action BMW BMWG.DE a chuté de 7% après que le constructeur automobile allemand a revu à la baisse ses prévisions pour 2026, invoquant un ralentissement en Chine et l’impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le .FTSE FTSE 100 est resté inchangé.

REBOND DES VALEURS AMÉRICAINES DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES

Les contrats à terme de Wall Street ESc1 NQc1 laissaient entrevoir un rebond des valeurs technologiques après les lourdes pertes subies par les fabricants américains de puces, alors que la volatilité refaisait surface dans le secteur après une série de hausses record.

Les actions de fabricants de puces , notamment Broadcom AVGO.O , Micron MU.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O , ont progressé de 1,5% à 3,5% lors des échanges avant l’ouverture.

SpaceX SPCX.O a progressé de près de 3% après que la société d’Elon Musk, spécialisée dans l’IA et les fusées, a dépassé mardi la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,3% et, en Chine, les hausses dans le secteur de l’IA ont compensé le recul des valeurs de consommation à la suite de la publication de chiffres décevants sur les ventes au détail.

LA FED MAINTIENT SES TAUX INCHANGÉS, WARSH SOUS LES PROJECTEURS

Les traders attendent de voir comment Warsh va trouver le juste équilibre entre son président, partisan d’une politique accommodante, et les marchés, qui anticipent une hausse des taux cette année. Ces anticipations ont globalement maintenu le dollar dans une situation de statu quo.

L'euro EUR= ne s'est que légèrement raffermi cette semaine, oscillant autour de 1,16 dollar. La hausse des taux intervenue mardi au Japon n'a pas réussi à faire remonter le yen, bien que celui-ci ait été protégé à la baisse par le risque d'une intervention officielle, le maintenant à 160,3 pour un dollar JPY= . Une modification du taux des fonds fédéraux est peu probable ; l’attention se porte donc sur la conférence de presse, le vote de Warsh et les projections des membres du comité, qui, en mars, indiquaient que la plupart s’attendaient à une baisse des taux.

"Je n’envisage ni baisse ni hausse au cours des 12 prochains mois", a déclaré Arne Petimezas, directeur de la recherche chez le courtier néerlandais AFS Group. "Si Warsh décide de relever les taux, ce qui, selon moi, représente le principal risque, il ne s’agira pas d’une simple hausse." La Riksbank suédoise a maintenu son taux directeur inchangé, mais a laissé entrevoir une éventuelle hausse à venir.

L'or XAU= , en baisse de plus de 20% par rapport à ses sommets de janvier, a fortement rebondi après avoir trouvé un soutien aux alentours de 4 000 dollars l'once et s'établissait en dernier lieu à 4 323 dollars. Le bitcoin BTC= reculait de 1,6% à 64 716 dollars.