Les actions progressent, le pétrole s'installe à la hausse, les investisseurs surveillant l'impasse entre les États-Unis et l'Iran

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* Les prix du pétrole s'établissent à la hausse après une séance agitée

* Les Etats-Unis et l'Iran envisagent un cadre de paix alors que Trump menace l'Iran d'attaques d'infrastructures

* Le dollar plonge, les rendements du Trésor américain sont à peine plus bas

(Mise à jour des prix après la fermeture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Gregor Stuart Hunter

Les indices boursiers américains ont clôturé en légère hausse et les contrats à terme sur le pétrole se sont établis au-dessus de 112 dollars le baril lundi, les investisseurs attendant des éclaircissements sur les perspectivesderésolution de la guerre au Moyen-Orient .

Les États-Unis et l'Iran ont échangé des attaques verbales tandis que le président Donald Trump a réitéré ses menaces de frapper l'Iran à moins que Téhéran ne conclue un accord d'ici mardi soir.

L'Iran a déclaré lundi qu'il souhaitait une fin durable à la guerre avec les États-Unis et Israël, et a repoussé les pressions visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump a averti que le pays pourrait être "éliminé" s'il ne respectait pas l'échéance fixée mardi soir. Lors d'une conférence de presse, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient un participant actif et volontaire de l 'autre côté dans les pourparlers avec l'Iran . Mais il a réitéré ses menaces d'attaquer les centrales électriques iraniennes et d'autres infrastructures clés, et le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth , a déclaré que le plus grand nombre de frappes depuis le premier jour de la guerre aurait lieu lundi et a averti qu'il y en aurait d'autres mardi. Dans le même temps, le principal commandement militaire interarmées iranien a qualifié les menaces de Donald Trump de " délirantes". " Cette déclaration fait suite au message virulent du président américain sur les réseaux sociaux le dimanche de Pâques, dans lequel il menaçait de cibler l'infrastructure iranienne à moins qu'il ne rouvre le détroit, par lequel transite un cinquième du trafic énergétique mondial.

LE PÉTROLE BRUT AUGMENTE LORS D'UNE SÉANCE AGITÉE

Le pétrole a perdu du terrain plus tôt dans une session agitée alors que les Etats-Unis et l'Iran évaluaient leurs prochaines étapes, mais les contrats à terme ont finalement terminé en hausse. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,78%, ou 87 cents, à 112,41 $ le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 109,77 $ le baril, en hausse de 0,68%, ou 74 cents.

AWall Street , le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur quatrième progression consécutive pour la première fois depuis fin janvier, bien que les gains aient été relativement faibles et que le volume des transactions ait été faible après le long week-end .

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 165,21 points, soit 0,36%, à 46 669,88, le S&P 500 .SPX de 29,14 points, soit 0,44%, à 6 611,83 et le Nasdaq Composite

.IXIC de 117,16 points, soit 0,54%, à 21 996,34.

"Le marché boursier est resté bloqué au point mort pendant la majeure partie de la journée. Toute l'attention est portée sur la géopolitique, les traders attendant de voir si le président Donald Trump met à exécution sa menace de reprendre les bombardements sur les infrastructures énergétiques iraniennes mardi soir", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Certains marchés financiers étant fermés pour les vacances du lundi de Pâques et du jour du balayage des tombes, la jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a augmenté de 3,47 points, soit 0,35%, pour s'établir à 997,67.

LES RENDEMENTS DES BONS DU TRÉSOR SE MAINTIENNENT En ce qui concerne les devises , l'indice du dollar

=USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,21% à 99,99. Mais, avec de nombreux marchés asiatiques et européens fermés lundi, la liquidité était faible.

L'euro EUR= était en hausse de 0,24% à 1,1543 $ tandis que contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,08% à 159,69.

Vendredi, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a mis en garde les cambistes, déclarant que le gouvernement était prêt à agir contre les mouvements spéculatifs sur les marchés des changes, la volatilité ayant augmenté "de manière significative" Les rendements des bons du Trésor américain ont peu varié, les investisseurs étant pris en étau entre l'optimisme suscité par les informations sur un plan de cessez-le-feu et le malaise provoqué par la menace de Donald Trump d'intensifier les frappes sur l'Iran.

"Les marchés commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre n'importe quel titre pour argent comptant. Et cela s'explique en partie par le fait que le président Donald Trump et l'Iran ont modifié leur sentiment quant à la probabilité de négociations sur un cessez-le-feu", a déclaré Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial à Chicago.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,5 point de base à 4,341% contre 4,346%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 1,1 point de base à 4,8948%.

Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, est resté stable à 3,852%. Plus tôt dans la journée, les données de l'Institute for Supply Management ont montré que la croissance du secteur des services américains a ralenti en mars, tandis que les prix payés par les entreprises pour les intrants ont grimpé à un plus haut de près de 3 ans et demi, un premier signe que la guerre prolongée avec l'Iran a stimulé les pressions inflationnistes. Dans les métaux précieux , les prix de l'or ont légèrement baissé, les investisseurs attendant de nouveaux signaux sur la situation entre les États-Unis et l'Iran avant l'échéance de mardi.

L'or au comptant XAU= a baissé de 0,42% à 4 656,21 dollars l'once tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,01% à 73,00 dollars l'once.