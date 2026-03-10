Les actions progressent, le pétrole s'effondre : Wall Street ne se préoccupe pas des frappes aériennes intenses sur l'Iran

* Wall Street et les bourses mondiales en hausse

* Les prix du pétrole en baisse d'environ 10 % après la hausse de lundi

* Le dollar s'affaiblit en raison de signaux contradictoires sur le calendrier de Trump pour le Moyen-Orient

Les actions de Wall Street ont rebondi et les prix du pétrole ont fortement reculé mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre au Moyen-Orient pourrait être "bientôt terminée", alors même que les États-Unis et Israël ont pilonné l'Iran avec ce que le Pentagone et les Iraniens sur le terrain ont déclaré être les frappes aériennes les plus intenses jusqu'à présent .

Les actions américaines ont progressé , avec le Dow Jones Industrial Average .DJI en hausse de 0,2%, le S&P 500

.SPX en hausse de 0,1%, et le Nasdaq Composite .IXIC en hausse de 0,25%. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a réduit certains gains antérieurs mais a terminé en hausse de 1,65% mardi, après avoir baissé pendant trois jours consécutifs. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé d'environ 3,4%.

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 10% mardi, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois ans lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient pour la dernière fois autour de 90 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 est tombé à 85 dollars le baril. Les remarques de M. Trump lundi ont insufflé de l'optimisme sur les marchés , ce qui contraste avec les événements en Iran, où les partisans de la ligne dure se sont ralliés au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et où les gardiens de la révolution ont déclaré que le blocus des exportations de pétrole se poursuivrait jusqu'à ce que les attaques des États-Unis et d'Israël prennent fin. M. Trump a déclaré que les États-Unis frapperaient l'Iran beaucoup plus durement s'il bloquait les exportations. Mardi, M. Trump a déclaré à Fox News qu'il était possible qu'il discute avec l'Iran, tandis que le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré que mardi serait la journée de frappes contre l'Iran la plus intense de la campagne jusqu'à présent.

Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels au Wells Fargo Investment Institute, a écrit dans un courriel que les prix du brut WTI finiraient par revenir entre 65 et 75 dollars le baril, révélant une toile de fond solide pour l'économie et les bénéfices des entreprises.

"Nous continuerons à essayer de regarder au-delà des gros titres à court terme, car nous pensons que le conflit durera des semaines/mois et qu'il ne modifiera pas de manière significative les perspectives d'avenir", a déclaré M. Samana.

UN REBOND MONDIAL?

L'amélioration du sentiment des investisseurs a déclenché un rebond des actions en Europe et en Asie mardi, tandis que les rendements des obligations d'État ont baissé et que les attentes en matière de taux d'intérêt ont de nouveau changé. Les indices européens ont suivi l'Asie à la hausse au début de la journée avant de revenir sur leurs gains en cours de journée. Le DAX allemand .GDAXI a progressé de 2,4 % et le CAC 40 français .FCHI a gagné environ 1,8 %.

Les marchés monétaires ont réduit les chances d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne cette année, après que celle-ci ait été plus que pleinement prise en compte lundi, tandis que l'obligation allemande de référence à 10 ans

DE10YT=RR a peu changé à 2,86%.

"Les prix du marché suggèrent des semaines de perturbations, et non des jours ou des mois", ont écrit les analystes du BlackRock Investment Institute. "Le risque d'un choc stagflationniste existe, mais il n'est pas acquis, comme l'indiquent les prix du marché." Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR était en baisse de 0,2 point de base à 4,132%, après avoir baissé plus fortement plus tôt dans la journée. Les traders ont repoussé les paris sur le calendrier de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale, la première réduction n'étant pas prévue avant juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Nous sommes toujours à des niveaux inquiétants", ont déclaré les analystes d'ING, faisant référence aux rendements obligataires. "Il faut s'attendre à ce que les rendements nominaux baissent un peu en cas de retournement de tendance. Mais ne vous attendez pas à un rallye structurel spectaculaire des obligations", ont-ils écrit dans une note aux clients.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure sa performance par rapport à un panier de six grandes devises, était légèrement en baisse, prolongeant la forte chute de lundi. L'or XAU= était en hausse d'environ 1,66% à 5221 dollars l'once, tandis que le bitcoin BTC= a ajouté 2,6% à 70 793 dollars.