Les actions progressent, le pétrole recule après l'annonce par Trump de la signature de l'accord avec l'Iran

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* L'accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit ravive l'optimisme des investisseurs

* Le Dow Jones et le STOXX atteignent des niveaux records à la clôture

* Le dollar américain s'affaiblit

* Les marchés réduisent le risque de hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale

(Mise à jour avec les niveaux de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch et Marc Jones

Les principaux indices boursiers et les cours des obligations ont rebondi tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé à leur plus bas niveau depuis trois mois lundi, alors que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre dans le Golfe avait déjà été signé par les États-Unis et l'Iran. Le Dow Jones a clôturé à un niveau record, tout comme le STOXX 600, cet accord devant atténuer les pressions inflationnistes à l'échelle mondiale et réduire la nécessité d'une hausse des taux d'intérêt. Les détails n'ont pas encore été rendus publics. Mais l'accord devrait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, actuellement bloqué, et prolonger le cessez-le-feu de 60 jours, permettant ainsi aux négociateurs d'aborder des questions épineuses telles que l'avenir du programme nucléaire iranien. “Le marché réagit à l'accord de paix”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

“Même s'il ne répond pas vraiment à la véritable raison d'être de la guerre – à savoir empêcher l'Iran de se doter de la capacité de fabriquer une bombe nucléaire –, il est réjouissant de savoir que le détroit d'Ormuz va s'ouvrir”, a-t-il ajouté. “Cette nouvelle devrait constituer un argument de poids en faveur d'une reprise estivale (des actions) susceptible de s'étendre.” Les investisseurs ont estimé que cela pourrait soulager les banques centrales qui se réunissent cette semaine, en réduisant la pression pour un resserrement de la politique monétaire face à une hausse des anticipations inflationnistes alimentée par les prix de l'énergie .

Les marchés avaient déjà anticipé un accord probable, mais cette confirmation a suffi à faire chuter les cours du pétrole de plus de 4 (XX,XX euros) dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 4,16 (XX,XX euros) dollars, soit 4,76%, pour s'établir à 83,17 (XX,XX euros) dollars, tandis que le West Texas Intermediate américain

CLc1 a reculé de 4,13 (XX,XX euros) dollars, soit 4,87%, à 80,75 (XX,XX euros) dollars. L'action SpaceX SPCX.O a progressé de 19,6% après que la société dirigée par Elon Musk a conclu vendredi son introduction en Bourse retentissante avec une valorisation de plus de 2 000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement des échanges lors de cette introduction historique au Nasdaq, qui a établi un nouveau modèle pour les entreprises et les bourses se préparant aux introductions en Bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard cette année. Les actions de United Airlines UAL.O ont progressé de 3,8%, tandis que celles de Delta DAL.N , American Airlines AAL.O , Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival CCL.N ont également enregistré des hausses. Les valeurs technologiques ont rebondi. L'indice des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX a progressé de 5,4%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 468,77 points, soit 0,92%, pour atteindre 51.671,03 points, le S&P 500 .SPX a gagné 122,83 points, soit 1,65%, à 7.554,29 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 795,10 points, soit 3,07%, à 26.683,94. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 18,97 points, soit 1,71%, pour atteindre 1.131,28.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,19%.

SOULAGEMENT POUR LES BANQUES CENTRALES Les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon , d'Australie, de Suisse , de Suède , de Norvège et de Russie doivent tenir des réunions de politique monétaire cette semaine, le Japon étant considéré comme susceptible de relever ses taux cette fois-ci. La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux entre 3,50% et 3,75% mercredi, lors de la première réunion du président Kevin Warsh. La déclaration, les projections économiques et la conférence de presse seront scrutées à la loupe pour détecter tout signe indiquant que la Fed abandonnerait son orientation accommodante, les responsables se montrant de plus en plus fermes face aux risques d'inflation. Les cours des bons du Trésor américain ont rebondi – faisant baisser les rendements – dans l'espoir que les prix du pétrole baissent désormais de manière durable et atténuent les risques de hausse de l'inflation. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est tombé à 4,4197%, son plus bas niveau depuis le 12 mai, et a finalement clôturé en baisse de 1,4 point de base à 4,471%.

Plus tôt, le rendement des obligations allemandes à deux ans

DE2YT=RR , sensible aux anticipations de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, a reculé de 4 points de base pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines, à 2,57%. Le dollar américain a atteint son plus bas niveau en 10 jours face à l'euro et à la livre sterling. L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a clôturé en baisse de 0,20% à 99,60, tandis que l'euro

EUR= a progressé de 0,25% à 1,1597 (XX,XX euros) dollars. Il avait auparavant atteint 1,1622 (XX,XX euros) dollars, son plus haut niveau depuis le 5 juin. La livre sterling GBP= s'est raffermie de 0,1% à 1,342 (XX,XX euros) dollars. Le dollar est resté pratiquement inchangé face au yen japonais JPY= , qui reste dans une tendance baissière même si la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base à 1% mardi. La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux à 3,75% jeudi et jusqu'en 2026. Les cours de l'or ont progressé pour la troisième séance consécutive. L'or au comptant XAU= a gagné 2,06% à 4.305,84 (XX,XX euros) dollars l'once.