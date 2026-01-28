Les actions progressent, le dollar réduit ses gains après le maintien des taux par la Fed

Les actions mondiales ont atteint un record intrajournalier pour la troisième séance consécutive mercredi, tandis que le dollar américain a largement conservé ses gains après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux, comme prévu. En maintenant les taux inchangés, la Fed a cité l'inflation toujours élevée ainsi qu'une croissance économique solide. La déclaration de politique générale de la banque centrale américaine ne donne que peu d'indications sur la date à laquelle elle pourrait réduire à nouveau les coûts d'emprunt. Le président de la Fed, Jerome Powell, dans les commentaires qui ont suivi la déclaration de la banque centrale, a dissipé toute idée que la banque centrale pourrait envisager une hausse des taux dans un avenir proche. "Un marché de l'emploi plus stable et une inflation stagnante ont incité la Fed à attendre de voir comment les baisses de taux précédentes soutiendront la croissance économique américaine", a déclaré Matthias Scheiber, responsable de l'équipe multi-actifs chez Allspring Global Investments à Londres. "Cela dit, le boom des investissements et des dépenses d'équipement provoqué par l'intelligence artificielle et la forte hausse des prix des matières premières, y compris des métaux industriels, pourraient se traduire par une trajectoire d'inflation plus rigide pour cette année." Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés n'évaluent pas à plus de 50 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt avant la réunion de juin de la Fed. Après la déclaration de la Fed, le S&P 500 a clôturé pratiquement inchangé après avoir franchi le seuil des 7 000 points pour la première fois au cours de la séance. Les investisseurs attendaient les résultats des mégacapitalisations Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O après la cloche de clôture, les résultats d'Apple AAPL.O étant attendus jeudi. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 12,19 points, soit 0,02%, à 49 015,60, le S&P 500 .SPX a perdu 0,57 point, soit 0,01%, à 6 978,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 40,35 points, soit 0,17%, à 23 857,45. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a légèrement augmenté de 0,69 point, ou 0,07%, à 1 051,77 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 055,04, marquant ainsi son troisième record intrajournalier consécutif. L'indice était en passe de réaliser une sixième progression quotidienne consécutive, sa plus longue série depuis une série de sept séances à la fin du mois de décembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,75%, pesé par une baisse d'environ 8% de LVMH LVMH.PA après que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany ait publié ses résultats trimestriels, mais le directeur général Bernard Arnault a déclaré qu'il était prudent quant à l'année à venir. SURVEILLANCE DES CHANGES Le dollar a montré des signes de stabilisation après sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août, alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer sa récente faiblesse , qui a fait chuter le billet vert à son plus bas niveau depuis quatre ans. Le dollar a fléchi récemment en raison des attentes de nouvelles baisses de taux de la Fed cette année, de l'incertitude tarifaire, de la volatilité politique, y compris des menaces sur l'indépendance de la banque centrale, et de l'augmentation des déficits budgétaires, autant de facteurs qui ont entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité de l'économie américaine. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné 0,49% à 96,37, mais a réduit ses gains après la déclaration de la Fed, avec l'euro EUR= en baisse de 0,78% à 1,1947 $ après avoir franchi la barre de 1,20 $ mardi. Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé les préoccupations croissantes concernant l'appréciation rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle pourrait faire baisser l'inflation alors que la croissance des prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,74% à 153,32, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,33% à 1,38 dollar. Les Etats-Unis ont une politique de dollar fort et cela signifie qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent , tout en niant que Washington intervenait sur les marchés des devises pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait fait un bond contre le billet vert la semaine dernière. La récente faiblesse du dollar a soutenu les matières premières, aidant l'or XAU= à atteindre un record au-dessus de 5 300 $ l'once. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,31% pour s'établir à 63,21 dollars le baril, et le Brent LCOc1 s'est établi à 68,40 dollars le baril, en hausse de 1,23% sur la journée après avoir atteint un plus haut de quatre mois de 68,62 dollars.