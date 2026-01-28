 Aller au contenu principal
Les actions progressent, le dollar réduit ses gains après le maintien des taux par la Fed
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:36

Les actions mondiales ont
atteint un record intrajournalier pour la troisième séance
consécutive mercredi, tandis que le dollar américain a largement
conservé ses gains après que la Réserve fédérale a maintenu ses
taux, comme prévu.
    En maintenant les taux inchangés, la Fed a cité 
l'inflation toujours élevée ainsi qu'une croissance économique
solide. La déclaration de politique générale de la banque
centrale américaine ne donne que peu d'indications sur la date à
laquelle elle pourrait réduire à nouveau les coûts d'emprunt.
    Le président de la Fed, Jerome Powell, dans les commentaires
qui ont suivi la déclaration de la banque centrale, a dissipé
toute idée  que la banque centrale pourrait envisager une
hausse des taux dans un avenir proche. 
    "Un marché de l'emploi plus stable et une inflation
stagnante ont incité la Fed à attendre de voir comment les
baisses de taux précédentes soutiendront la croissance
économique américaine", a déclaré Matthias Scheiber, responsable
de l'équipe multi-actifs chez Allspring Global Investments à
Londres. 
    "Cela dit, le boom des investissements et des dépenses
d'équipement provoqué par l'intelligence artificielle et la
forte hausse des prix des matières premières, y compris des
métaux industriels, pourraient se traduire par une trajectoire
d'inflation plus rigide pour cette année."
    Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés n'évaluent pas à
plus de 50 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt
avant la réunion de juin de la Fed.
    Après la déclaration de la Fed, le S&P 500 a clôturé
pratiquement inchangé  après avoir franchi le seuil des 7
000 points pour la première fois au cours de la séance. Les
investisseurs attendaient les résultats des mégacapitalisations
 Microsoft  MSFT.O , Tesla  TSLA.O  et Meta Platforms
 META.O  après la cloche de clôture, les résultats d'Apple
 AAPL.O  étant attendus jeudi. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 12,19 points,
soit 0,02%, à 49 015,60, le S&P 500  .SPX  a perdu 0,57 point,
soit 0,01%, à 6 978,03 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
progressé de 40,35 points, soit 0,17%, à 23 857,45. 
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
légèrement augmenté de 0,69 point, ou 0,07%, à 1 051,77 après
avoir atteint un record intrajournalier de 1 055,04, marquant
ainsi son troisième record intrajournalier consécutif. L'indice
était en passe de réaliser une sixième progression quotidienne
consécutive, sa plus longue série depuis une série de sept
séances à la fin du mois de décembre. 
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse
de 0,75%, pesé  par une baisse d'environ 8% de LVMH
 LVMH.PA  après que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany
ait publié ses résultats trimestriels, mais le directeur général
Bernard Arnault a déclaré  qu'il était prudent quant à
l'année à venir. 
    
    SURVEILLANCE DES CHANGES
    Le dollar a montré des signes de stabilisation après sa plus
forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août,
alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer
sa récente faiblesse , qui a fait chuter le billet vert à
son plus bas niveau depuis quatre ans. 
    Le dollar a fléchi récemment en raison des attentes de
nouvelles baisses de taux de la Fed cette année, de
l'incertitude tarifaire, de la volatilité politique, y compris
des menaces sur l'indépendance de la banque centrale, et de
l'augmentation des déficits budgétaires, autant de facteurs qui
ont entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité de
l'économie américaine.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a gagné 0,49% à 96,37, mais a
réduit ses gains après la déclaration de la Fed, avec l'euro
 EUR=  en baisse de 0,78% à 1,1947 $ après avoir franchi la
barre de  1,20 $ mardi.
    Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé
 les préoccupations croissantes concernant l'appréciation
rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle
pourrait faire baisser l'inflation alors que la croissance des
prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE.
    
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,74% à 153,32, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
affaiblie de 0,33% à 1,38 dollar.
    Les Etats-Unis ont une politique de dollar fort et cela
signifie qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le
secrétaire américain au Trésor Scott Bessent , tout en
niant que Washington intervenait sur les marchés des devises
pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait fait un
bond contre le billet vert la semaine dernière. 
    La récente faiblesse du dollar a soutenu les matières
premières, aidant l'or  XAU=  à atteindre un record au-dessus de
 5 300 $ l'once. Le pétrole brut américain  CLc1  a
augmenté de 1,31% pour s'établir à 63,21 dollars le baril, et le
Brent  LCOc1  s'est établi à 68,40 dollars le baril, en hausse
de 1,23% sur la journée après avoir atteint un plus haut de
quatre mois  de 68,62 dollars.
