Les actions progressent grâce à une inflation plus faible et aux résultats des banques, tandis que le prix du pétrole augmente en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en cours d'après-midi)

* Le pétrole poursuit sa hausse alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques

* Les actions de Wall Street progressent après la publication de chiffres d'inflation modérés

* L'or progresse tandis que le dollar et les rendements obligataires reculent

* Les perspectives d'IBM pèsent sur Wall Street, tandis que les banques rebondissent

par Sinéad Carew et Nell Mackenzie

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement progressé mardi après la publication de chiffres de l'inflation américaine inférieurs aux attentes et de solides résultats trimestriels des grandes banques, tandis que les cours du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée consécutive alors que les États-Unis et l'Iran continuaient de frapper leurs installations respectives au Moyen-Orient. L’indice américain des prix à la consommation a progressé de 3,5% sur les douze mois clos en juin, un chiffre inférieur aux prévisions, après avoir bondi de 4,2% en mai. L’indice a reculé de 0,4% en glissement mensuel, en grande partie en raison du récent recul des prix de l’essence par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors qu’un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’est installé en juin. Après avoir bondi de 9% lundi, les hausses du pétrole ont été plus modestes mardi, le président américain Donald Trump ayant renoncé à une proposition visant à imposer une redevance de transit de 20% pour protéger le détroit d’Ormuz, voie navigable vitale, dans le cadre du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Les États-Unis n’ayant pas réussi à prendre le contrôle du détroit, les acteurs du marché pétrolier ont poussé les prix à la hausse, l’offre restant restreinte. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 ont clôturé en hausse de 1,5%, soit 1,20 dollar, à 79,34 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s’est établi à 84,73 dollars le baril, en hausse de 1,7%, soit 1,43 dollar, après que les deux références eurent atteint plus tôt dans la journée leur plus haut niveau depuis environ un mois.

L’Iran a tiré des missiles balistiques sur une base aérienne américaine en Jordanie, tandis que les États-Unis ont attaqué des cibles iraniennes pendant cinq heures, lors de leur troisième nuit consécutive d’attaques. Les actions des grandes banques américaines ont rebondi après la publication de résultats montrant que ces grands établissements avaient bénéficié de solides revenus de trading et d’une activité soutenue en matière de fusions-acquisitions. JPMorgan Chase JPM.N a annoncé un bénéfice trimestriel record, propulsant son action à un plus haut historique, tandis que Goldman Sachs GS.N , Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont toutes dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street. IBM IBM.N a été le plus grand perdant de la journée, son titre ayant chuté de 25% après avoir prévenu qu’il subirait une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre , n’ayant pas réussi à s’adapter à la réorientation des dépenses des entreprises, qui privilégient désormais les infrastructures de centres de données au détriment des logiciels. L’entreprise technologique a été le principal frein à l’indice S&P 500

.SPX .

Alors que les opérateurs boursiers ont pour l’instant fait fi des dernières hostilités au Moyen-Orient, Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder, a déclaré que la guerre continuait de peser sur le marché boursier.

« Pour l’instant, le marché intègre déjà cette question, mais elle persiste. Elle freine la vigueur du marché, qui aurait pu être renforcée par les très bons résultats affichés par les sociétés financières », a-t-il déclaré, ajoutant que « les chiffres favorables de l’IPC que nous observons pourraient être très différents le mois prochain, compte tenu de ce que nous constatons sur le marché pétrolier ». À 15h48, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 68,56 points, soit 0,1%, à 52.567,20, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a gagné 32,94 points, soit 0,44%, pour atteindre 7.549,54 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 261,39 points, soit 1%, pour atteindre 26.134,57. L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS a gagné 4,70 points, soit 0,4%, pour atteindre 1.121,56. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,17%, se remettant de pertes ayant atteint 0,9% avant que les chiffres de l'inflation américaine n'apaisent les craintes liées à une hausse des taux. LE DOLLAR S'AFFAIBLIT APRÈS LA PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'INFLATION Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , lors de sa première présentation au Congrès du rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire, a déclaré qu’il réaffirmait son engagement envers l’objectif d’inflation de 2% de la Fed et qu’il était tout aussi attaché au mandat de la Fed en matière d’emploi qu’à celui concernant l’inflation, comme il l’a souligné à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction à la tête de la banque centrale américaine. Sur le marché des devises , le dollar s’est globalement affaibli après la publication des données sur l’inflation américaine , qui s’est avérée plus faible que prévu, ce qui a tempéré les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,33% pour s’établir à 100,94, tandis que l'euro EUR= était en hausse de 0,35% à $1,1421. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 0,13% pour s'établir à 162,21. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé en réaction aux données sur l’inflation.Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2,26 points de base, passant de 4,61% lundi en fin de journée à 4,587%.Le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 0,42 point de base, à 5,0938%. Le rendement du bon du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations concernant les taux d’intérêt de la Fed, a baissé de 6,13 points de base pour s’établir à 4,202%. Parmi les métaux précieux , l’or au comptant XAU= a progressé de 1,28% à 4.051,29 dollars l’once.