Les actions progressent grâce à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine ; le dollar est soutenu par les perspectives de la Fed

Les actions européennes et les contrats à terme américains augmentent

Le dollar en hausse alors que certains responsables de la Fed expriment leur mécontentement face aux réductions de taux

Les bénéfices se concentrent sur les entreprises technologiques

Pas de chiffres sur les salaires, l'accent est mis sur les emplois dans le secteur privé et l'activité mensuelle des entreprises

(Mise à jour des prix) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont été tirées vers le haut lundi par l'optimisme concernant une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois alors que les attentes de réductions importantes des taux d'intérêt américains ont montré des signes d'affaiblissement.

Les investisseurs restent concentrés sur les développements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an , même si des doutes subsistent quant à sa durée.

En Europe, l'indice des actions STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4 % au cours d'une nouvelle semaine riche en bénéfices, tandis que le dollar s'est apprécié et que les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté de 0,3 à 0,5 % ESc1 NQc1 .

Les investisseurs ne peuvent pas compter sur leur pierre de touche économique habituelle au cours de la première semaine du mois - le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis - et devront plutôt se pencher sur l'emploi dans le secteur privé et sur les composantes "travail" des enquêtes sur l'activité des entreprises qui doivent être publiées cette semaine.

"S'il n'y avait pas eu le shutdown, nous attendrions avec impatience le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre, vendredi. Mais étant donné que nous ne recevons pas les données du gouvernement, il est probable que l'attention se porte sur le rapport ADP des emplois privés mercredi, en particulier à la lumière de la conférence de presse hawkish du président Powell la semaine dernière", a déclaré Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank.

L'HEURE EST-ELLE À LA PRUDENCE?

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a réduit ses taux d'intérêt comme prévu. Toutefois, le président Jerome Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse en décembre n'était "pas acquise", contrairement à ce que pensaient les investisseurs, qui estimaient qu'il s'agissait essentiellement d'une affaire réglée.

L'humeur est toujours au beau fixe, mais certains analystes pensent qu'un certain nombre d'autres éléments positifs, tels que la trêve commerciale entre Washington et Pékin, sont peut-être déjà dans le rétroviseur.

En Asie, les données ont montré que les grands centres manufacturiers ont eu du mal à s'enflammer en octobre, la faiblesse de la demande américaine et les droits de douane imposés par le président Donald Trump ayant frappé les commandes des usines.

"Nous conseillons aux investisseurs de bloquer certains gains sur les hausses et d'accumuler sur les corrections, et de passer à un positionnement plus défensif vers la fin de l'année", ont déclaré les stratèges de BofA.

LE DISCOURS HAWKISH DE LA FED

Vendredi, un groupe de responsables de la Fed a fait part à de son malaise face à la décision de la banque centrale de réduire les taux d'intérêt, alors même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique afin de soutenir un marché du travail en perte de vitesse.

Les traders évaluent désormais à 68 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, alors qu'ils étaient presque certains la semaine dernière, avant la réunion de la Fed, que celle-ci avait abaissé ses taux de 25 points de base.

Le dollar a récupéré ses pertes de l'année au cours des dernières semaines et est maintenant en baisse d'environ 7,9 % par rapport à un panier de six autres devises, alors qu'il avait perdu près de 11 % depuis le début de l'année en septembre. L'indice du dollar =USD a enregistré un gain de 2 % en octobre, sa plus forte hausse mensuelle depuis juillet.

Lundi, l'euro EUR= était en baisse de 0,1 % à 1,1521 $, autour de ses plus bas niveaux depuis trois mois, tandis que la livre sterling GBP= était en baisse de 0,4 % à 1,312 $, en prévision d'une décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt plus tard cette semaine. Le yen s'est affaibli, laissant le dollar JPY= en hausse de 0,1% à 154,15 yens, proche de son plus haut niveau depuis la mi-février.

LES RÉSULTATS EN LIGNE DE MIRE

Après des résultats mitigés de la part des grandes capitalisations, qui ont montré que les investisseurs étaient impatients de voir un retour sur les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'intelligence artificielle, l'attention se portera sur le secteur technologique.

La société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices

AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O publient leurs résultats cette semaine, de même qu'Uber UBER.N et la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N .

Dans les matières premières, l'or XAU= est repassé au-dessus de 4 000 dollars, tandis que les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont reculé de 0,15% à 64,67 dollars le baril, en dépit des nouvelles selon lesquelles l' OPEP+ a décidé de s'abstenir d'augmenter la production au cours du premier trimestre 2026.