Aide alimentaire réduite pour des dizaines de millions d'Américains en novembre
information fournie par AFP 03/11/2025 à 21:03

File d'attente pour recevoir de l'aide alimentaire, à New York, le 30 octobre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

L'administration Trump a déclaré lundi que l'aide alimentaire dont bénéficient quelque 42 millions d'Américains sera réduite en novembre en raison de la paralysie budgétaire qui dure depuis un mois.

Le gouvernement va utiliser 4,65 milliards de dollars d'un fonds d'urgence pour financer les versements liés au programme Snap, principal programme public d'aide alimentaire aux Etats-Unis, ce qui couvrira environ "50% des aides des foyers éligibles", a affirmé un responsable du ministère de l'Agriculture dans des documents judiciaires.

Cette annonce fait suite à une décision d'un juge fédéral de Providence (nord-est), l'un des deux à avoir ordonné la semaine dernière à l'exécutif d'utiliser des fonds d'urgence pour assurer la continuité du programme Snap.

L'administration Trump affirme que le programme est à court de fonds après un mois de "shutdown", démocrates et républicains ne parvenant pas à s'entendre pour adopter un nouveau budget et s'en rejetant mutuellement la faute.

Le président Donald Trump a assuré vendredi qu'il était prêt à débloquer les fonds nécessaires si la justice le décidait, disant "ne pas vouloir que les Américains aient faim".

Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, a accusé dimanche Donald Trump et son parti républicain "d'instrumentaliser la faim" des 42 millions bénéficiaires de ce programme.

