Les actions progressent grâce à la reprise du secteur technologique, les marchés attendant Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:01

Les actions
mondiales étaient en hausse mercredi, aidées par un rallye des
valeurs technologiques et les marchés attendant les résultats de
Nvidia.
Les inquiétudes des investisseurs concernant les droits de
douane américains  semblent passer au second plan, tandis
que les craintes concernant l'impact de l'intelligence
artificielle s'apaisent.
    À Wall Street, les trois indices ont progressé, les valeurs
technologiques et financières étant à l'origine des gains. Le
Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 0,57%, le S&P
500  .SPX  a augmenté de 0,73%, et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
augmenté de 1,1%.
    L'indice mondial des actions MSCI a progressé de 0,88%
 .MIWD00000PUS  et l'indice européen STOXX 600  .STOXX  a
augmenté de 0,69% après avoir atteint un niveau record.
Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux États-Unis
et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'intelligence
artificielle Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins
 développés conjointement avec des partenaires. 
    "L'IA est le thème dominant et ce qui fait bouger le marché
plus que tout en ce moment", a déclaré Aaron Schaechterle,
gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors à
Denver. 
    "Du côté positif du thème de l'IA, il y a les dépenses
d'investissement dans les centres de données et l'énergie, et
nous ne pensons pas que cela s'arrêtera bientôt. Le deuxième
thème de l'IA est la menace de déplacement qui pèse sur les
sociétés de logiciels établies"
    "En fin de compte, lorsque vous regardez ce dont nous
débattons à propos de ces actions, ce n'est pas ce qui va se
passer au prochain trimestre, mais ce qui pourrait se passer
dans cinq ou six ans", a déclaré M. Schaechterle.
    Le récent rebond des valeurs technologiques pourrait être
renforcé ou remis en question par les résultats de Nvidia
 NVDA.O , la plus grande société au monde en termes de
capitalisation boursière, qui seront publiés après la clôture du
marché américain. Nvidia est en hausse de 2 %.
    Selon les prévisions, ses bénéfices  devraient avoir
augmenté de 62 % au cours du trimestre qui s'est achevé fin
janvier, et ses revenus devraient avoir bondi de 68 %, bien que
Nvidia ait dépassé les prévisions de ventes pendant 13
trimestres consécutifs et que le marché s'attende probablement à
davantage.
Cependant, les valeurs technologiques ne sont pas les seules à
stimuler la croissance. Les actions de HSBC  HSBA.L , la plus
grande banque d'Europe, ont augmenté de près de 8 % à Londres
après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes
, et la révision à la hausse d'un objectif de résultat
clé. 
    
    INQUIÉTUDES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUES
L'optimisme des actions survient alors même que les
investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes
politiques et géopolitiques, ce qui a toutefois permis au
président américain Donald Trump de se vanter  des gains
boursiers dans son discours sur l'état de l'Union. 
    M. Trump a également déclaré que "presque tous" les pays et
les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et
d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais il
n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des
signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire.
    Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs
douaniers ont contribué à soutenir les emprunts d'État aux
États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les
rendements aient légèrement augmenté mercredi.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 0,7 point de base à 4,04%.  US/ 
    La plupart des rendements des obligations d'Etat européennes
à 10 ans étaient également en hausse. Le rendement des Bunds
allemands à 10 ans  DE10YT=RR  a augmenté de 0,2 point de base à
2,71%.  GVD/EUR 
Les rendements japonais  JP10YT=RR  ont fortement augmenté
 mercredi après la nomination de deux universitaires
considérés comme pessimistes au conseil d'administration de la
banque centrale.
    Alors que les rendements à court terme, sensibles aux taux,
ont chuté en raison des attentes de hausses de taux moins
immédiates de la part de la BOJ, les inquiétudes plus générales
selon lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait
grimper les rendements à plus long terme. 
    En ce qui concerne les devises, le dollar s'est affaibli
face à l'euro, la monnaie unique augmentant de 0,3 %  EUR=  à
1,1806 $ et la livre  GBP=  augmentant de 0,47 % à 1,3551 $.
 FRX/ 
    Le yen japonais  JPY=  s'est affaibli de 0,28% face au
billet vert à 156,33 pour un dollar. Face au franc suisse
 CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,16% à 0,772.
    Les prix du pétrole ont baissé alors que l'accumulation des
stocks de brut aux Etats-Unis, bien plus importante que prévu,
l'a emporté sur la menace d'un conflit militaire potentiel entre
les Etats-Unis et l'Iran pour l'approvisionnement en pétrole.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,12% à 65,71 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,47% à 70,10
dollars.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,14% à 5 206,40
dollars l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 735,89 Pts Six - Forex 1 +0,60%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 011,00 USD LME +1,39%
DEU BENCHMARK 10A
2,781 Rates +0,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 448,35 Pts Index Ex +0,56%
EUR/USD SPOT
1,1809 USD Six - Forex 1 +0,29%
GBP/USD SPOT
1,3553 Six - Forex 1 +0,43%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 765,72 Pts Six - Forex 1 +0,66%
HSBC HLDG
1 390,600 GBX LSE +7,68%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 138,87 Pts Index Ex +1,20%
NVIDIA
196,6650 USD NASDAQ +1,98%
Nikkei 225
58 583,12 Pts Six - Forex 1 +2,20%
Or
5 207,59 USD Six - Forex 1 +1,24%
Pétrole Brent
71,01 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
65,60 USD Ice Europ -0,80%
S&P 500 INDEX
6 942,14 Pts CBOE +0,76%
STOXX Europe 600
633,47 Pts DJ STOXX +0,69%
TAIEX
35 413,07 Pts Six - Forex 1 +2,05%
USA BENCHMARK 10A
4,053 Rates +0,12%
USD/CHF SPOT
0,7725 Six - Forex 1 -0,18%
USD/JPY SPOT
156,3870 Six - Forex 1 +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

