Les actions progressent grâce à l'optimisme lié à l'IA ; la baisse du prix du pétrole profite aux obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les exportations sud-coréennes ont atteint un niveau record au cours des 20 premiers jours de septembre, portées par la demande de puces électroniques

* Les exportations de pétrole saoudiennes ont rebondi pour atteindre un peu plus de 4 millions de barils par jour depuis le début du mois de septembre, selon les données de Kpler

* Les rendements des obligations allemandes à 10 ans reculent de 5 points de base à 3,472 % dans un contexte de rebond des marchés obligataires

(Mise à jour des cours)

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé lundi, les signes d'une forte demande en intelligence artificielle ayant stimulé les valeurs technologiques, tandis que le pétrole a reculé suite à des informations indiquant que les volumes d'approvisionnement en provenance du Golfe étaient plus importants que prévu, malgré le conflit en cours .

Le marché obligataire, qui avait subi la semaine dernière une sixième semaine consécutive de ventes massives face à la hausse des taux d'intérêt et à un cours du pétrole toujours élevé, s'est redressé, les titres de dette européens menant la reprise.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 0,4 %, tandis que les actions européennes .STOXX ont gagné 1,2 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,1 % grâce au rebond des actions des fabricants de puces: Intel

INTC.O a gagné 5,2 % , tandis qu’ AMD AMD.O et Super Micro Computer SMCI.O ont respectivement progressé de 2,4 % et 3 % lors des échanges avant l’ouverture.

Les données sud-coréennes ont montré que les exportations des 20 premiers jours de ce mois ont atteint un niveau record , grâce à la forte hausse de la demande de puces électroniques.

Les contrats à terme sur l'indice S&P ESc1 ont progressé de 0,7 %.

Les craintes qui avaient secoué les investisseurs la semaine dernière, concernant la possibilité que les banques centrales mondiales entament un cycle de hausse des taux, se sont quelque peu apaisées, le prix du pétrole revenant vers les 100 dollars le baril, après avoir atteint la semaine dernière des sommets supérieurs à 109 dollars.

« La situation est peut-être devenue un peu apocalyptique la semaine dernière, et les tensions s’apaisent simplement. Mais il est évident que la tendance des cours du pétrole reste à la hausse. Il ne s’agit là que d’ une correction mineure », a déclaré Chris Beauchamp, stratège en chef des marchés chez IG.

« Cela dit, la demande liée à l’IA a été citée cette nuit comme la raison du rebond des valeurs technologiques; les thèmes récurrents reviennent donc sans cesse sur le devant de la scène… C’est un peu comme une danse où un discours l’emporte sur l’autre pour le moment », a-t-il ajouté.

Sur le plan géopolitique, au-delà du Moyen-Orient, le président américain Donald Trump participera cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies, avant de rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping.

LE PÉTROLE RECULE, POUR L'INSTANT

Les cours à terme du pétrole ont reculé alors même que l'Iran et les États-Unis échangeaient de nouvelles menaces et après que les Houthis ont attaqué la capitale saoudienne. Le Brent LCOc1 a chuté de 2,6 % à 101,2 dollars le baril.

Les données de la société d’analyse Kpler ont montré que les exportations de l’Arabie saoudite s’étaient redressées pour atteindre un peu plus de 4 millions de barils par jour (b/j) depuis le début du mois de septembre, après avoir chuté à 2,4 millions de b/j en août, leur plus bas niveau depuis au moins 2013. O/R

Des informations ont également fait état de l’intention des producteurs saoudiens de relancer rapidement certains flux via le principal oléoduc est-ouest du pays après qu’il eut été endommagé lors d’attaques la semaine dernière, bien que les détails fassent défaut et que les analystes émettent des doutes.

« Nous estimons désormais que les marchés pétroliers disposent de 5 à 10 semaines avant que les stocks mondiaux de pétrole et de produits raffinés ne s’épuisent, contre des estimations avoisinant les 15 à 20 semaines il y a à peine deux semaines », a déclaré Vivek Dhar, responsable des matières premières chez CBA.

Dans ce contexte, les banques centrales de la plupart des grandes économies devraient relever leurs taux une nouvelle fois cette année. Les indications « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière ont conduit les marchés à parier, via les contrats à terme, sur une probabilité de 56 % qu’elle relève à nouveau ses taux en octobre, une hausse d’ici la fin de l’année étant considérée comme acquise.

Les obligations en ont donc fortement souffert, le rendement moyen à 10 ans des sept plus grandes économies (G7) atteignant son plus haut niveau depuis 2008, à environ 4,2 %.

Les inquiétudes concernant l'impact de l'inflation, ainsi que les finances publiques à long terme, ont pesé vendredi sur l' de la dette française, faisant grimper sa prime de risque à son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro de 2012.

En Allemagne, le parti conservateur traditionnel de la chancelière Friedrich Merz, l' , a enregistré ses pires résultats électoraux depuis 1949. Mais le facteur déterminant pour les obligations est resté la baisse du prix du pétrole, qui a entraîné une baisse de 5 points de base des rendements allemands à 10 ans, à 3,472 %, et de 10 points de base des rendements français à 10 ans, à 4,469 %, effaçant ainsi la quasi-totalité de la hausse enregistrée vendredi.

Sur le marché des changes, le dollar a légèrement progressé de 0,2 % face au yen, à 157,2 JPY= , les investisseurs se montrant prudents, craignant que la Banque du Japon ne profite du manque de liquidités pendant les trois jours fériés de la « Silver Week » pour intervenir et acheter la devise.

Le yen avait bondi vendredi après que les autorités japonaises eurent procédé à des contrôles des taux sur le marché des changes, selon le journal Nikkei.