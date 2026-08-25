Les actions progressent grâce à l'essor du secteur technologique, tandis que les rendements baissent parallèlement aux cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis menacent les pays qui font des affaires avec l'Iran, mais le cours du pétrole recule

* Le dollar reste pratiquement stable, tandis que les rendements des bons du Trésor américain reculent alors que les investisseurs évaluent les plans de rachats de titres du Trésor

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia comme catalyseur

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Marc Jones

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mardi, les investisseurs attendant la publication de données économiques et les résultats financiers de Nvidia, tandis que les rendements obligataires ont reculé et que les cours du pétrole ont chuté à la suite de la menace américaine d'étendre les sanctions contre l'Iran.

Les rendements des obligations américaines à 10 et 30 ans ont enregistré une deuxième journée consécutive de baisse, les traders évaluant les implications de la décision prise la semaine dernière par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, d'étendre les rachats de titres du Trésor. Lundi, M. Bessent avait averti les pays qu’ils devaient rompre leurs liens financiers avec l’Iran sous peine de sanctions secondaires dans le cadre de ce qui avait été qualifié de “Jour J économique”. Cependant, les cours du pétrole ont chuté pour atteindre mardi leur plus bas niveau depuis une semaine, les traders estimant que la pression économique représentait un risque moindre pour l’approvisionnement en pétrole qu’une escalade militaire. À Wall Street , le secteur technologique, poids lourd du marché .SPLRCT , a récupéré une partie des pertes enregistrées lundi, dans l’attente de la publication des résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA, prévue mercredi après la clôture du marché.

LES RÉSULTATS DE NVIDIA AU CENTRE DE L’ATTENTION

“Le secteur technologique se montre plus solide aujourd’hui après sa récente faiblesse”, a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder, soulignant que cette reprise était en grande partie due à Nvidia, dont les résultats à venir occupent les esprits des investisseurs.

“Nvidia a affiché une tendance baissière et son ratio cours/bénéfice a reculé. Certains acheteurs de Nvidia espèrent un rapport de résultats solide. Nvidia contribue à tirer vers le haut le reste du marché technologique.”

Le stratège a également indiqué que les rendements des bons du Trésor “évoluaient à contre-courant de leur tendance habituelle, ce qui est positif pour le marché boursier”, mais que ce mouvement restait modeste. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 160,24 points, soit 0,30%, pour atteindre 53.577,40, le S&P 500 .SPX a gagné 24,42 points, soit 0,32%, à 7.677,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 171,11 points, soit 0,66%, à 26.151,30. L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a progressé de 4,77 points, soit 0,42%, à 1.150,00.

Plus tôt, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,35%. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,56% à 1.642,24, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a gagné 328,34 points, soit 0,50%, pour atteindre 65.856,43. Sur le marché des bons du Trésor , le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 7,92 points de base à 4,625%, contre 4,704% lundi en fin de séance, tandis que le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 6,9 points de base à 5,162%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 5,98 points de base pour s'établir à 4,176%. Du côté des devises , le dollar américain est resté pratiquement inchangé, les investisseurs évaluant à la fois le durcissement des sanctions de Washington contre l’Iran et les nouveaux efforts visant à apaiser la pression sur les rendements des bons du Trésor à long terme. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,1% à 98,87, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,13% à 1,1677 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,03% à 159,13. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,04% à 78.893,30 dollars, après avoir dépassé plus tôt la barre des 80.000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai. Sur les marchés de l’énergie, le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 3,12%, soit 2,65 dollars, à 82,36 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s’est établi à 88,58 dollars le baril, en recul de 3,89%, soit 3,59 dollars.

La remontée a perdu de son élan à l’approche d’un niveau de résistance psychologique clé, tandis que les investisseurs attendaient la publication mercredi de l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale américaine. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,31% à 4.665,86 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont reculé de 0,23% à 4.630,00 dollars l'once.