Les actions progressent alors que les résultats d'Amazon et de Microsoft relancent les échanges liés à l'IA, tandis que le yen connaît des fluctuations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 ( NQcv1 ) ont progressé de 1,07%

* Les actions sud-coréennes progressent de plus de 17%; les contrats à terme américains sont en hausse

* La Banque du Japon maintient ses taux, mais se montre disposée à les relever

(Mise à jour avec les dernières évolutions du yen) par Niket Nishant et Rae Wee

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi vendredi, les résultats solides d’Amazon et de Microsoft ayant rassuré les investisseurs ébranlés et les ayant incités à revenir sur les opérations liées à l’IA, tandis que les opérateurs sur le marché des changes restaient vigilants face à une éventuelle intervention, au lendemain d’une probable intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen.

Le yen JPY=EBS s'est brusquement raffermi face au dollar avant de céder ses gains, les traders restant attentifs à la perspective d'une deuxième vague d'intervention. Le dollar a brièvement reculé face au yen, mais a rapidement rebondi pour s'échanger à 159,94 yens.

Par ailleurs, les craintes des investisseurs quant à un éventuel essoufflement du rallye de l’IAse sont apaiséesaprès la publication mercredi des résultats de Microsoft MSFT.O , qui prévoit de générer des flux de trésorerie tout au long de l’exercice 2027.

Amazon AMZN.O a emboîté le pas le lendemain en affichant sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans,rassurant ainsi les investisseurs avides de signes indiquant que les milliards investis dans le développement de l’IA portent leurs fruits.

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui avait été malmené, a bondi de 17,91%, enregistrant un rebond record après les lourdes pertes subies en début de semaine. Cette place boursière à forte composante technologique, qui reste toutefois à environ 30% de son plus haut historique, est devenue emblématique des fluctuations brutales du sentiment des investisseurs à l’égard de l’AI.

“Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur l’efficacité du capital, le financement et la rentabilité à long terme des dépenses en IA des hyperscalers plutôt que sur la demande à court terme”, a déclaré Saverio Papagno, gestionnaire de portefeuille du fonds North Square Growth Opportunities ETF.

Alors que les inquiétudes concernant la concurrence chinoise et le recours à l’endettement des hyperscalers de l’IA vont bon train, ces ventes massives pourraient constituer une opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme, car “le secteur reprendra le dessus” dès que la situation sera plus claire, a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique NQcv1 , ont progressé de 1,07%, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 et le Dow

YMcv1 ont respectivement gagné 0,44% et 0,48%.

En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX a atteint un niveau record et s’apprêtait à enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

L'indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a gagné 0,89% et était en passe de mettre fin à une série de deux semaines de baisse. Il terminera toutefois le mois sur une perte de 0,32% si les niveaux actuels se maintiennent.

LE YENEN HAUSSE ET EN BAISSE APRÈS LE MAINTIEN DES TAUX PAR LA BOJ

Le yen s'était raffermi jeudi , lorsque le Japon a procédé à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, a indiqué une source du marché.

“Je ne pense pas que l’intervention puisse ou doive avoir un effet significatif pour inverser la tendance à la faiblesse du yen. Elle devra s’accompagner d’une promesse de réinvestissement accru dans les actifs nationaux et d’un rythme plus soutenu de hausse des taux de la part de la Banque du Japon”, a déclaré Edward Acton, stratège en taux chez GMO.

Vendredi, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés , mais a fait part de sa détermination à relever le coût de l’emprunt.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les risques d’inflation étaient orientés à la hausse et que la banque centrale était prête à accélérer le rythme des hausses de taux si les conditions monétaires s’avéraient accommodantes.

LA GUERRE MAINTIENT LES MARCHÉS EN ALERTE

Le conflit au Moyen-Orient reste une menace majeure pour les actions mondiales. De nouvelles frappes dans la région ont anéanti les espoirs d’une résolution imminente, et les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre ont avancé par à-coups.

Les cours du pétrole ont fortement augmenté en juillet, le Brent LCOc1 s’acheminant vers une hausse mensuelle pour la première fois depuis mars. O/R

“Les amortisseurs des marchés pétroliers s’amenuisent rapidement; par conséquent, l’absence de désescalade serait nettement plus coûteuse que les précédentes vagues de tensions”, a écrit Teddy Bunzel, responsable de Lazard Geopolitical Advisory chez Lazard Asset Management.

Les traversées du détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale, restent perturbées. La route alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été la cible d’attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a reculé de 2,32 points de base, mais s’est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis 19 ans. Les rendements à court terme ont baissé, accentuant la pente de la courbe, alors que les doutes s’amplifient quant à la capacité de la Réserve fédérale à ancrer les anticipations d’inflation. US/

La Fed a maintenu ses taux inchangés en début de semaine, mais les déclarations de son président ont semé la confusion sur les marchés.