Les actions progressent alors que le pétrole recule dans l'espoir d'une paix dans le Golfe ; l'entrée en bourse de SpaceX au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Wall Street suit la tendance haussière des marchés européens après le rebond des marchés asiatiques

* Le président Trump déclare qu'un accord de paix pourrait être signé ce week-end

* Les investisseurs attendent les détails de l'accord entre l'Iran et les États-Unis

* L'introduction en bourse record de SpaceX pourrait donner le ton aux marchés

(Mise à jour des cours à l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Iain Withers

L'indice mondial des actionsMSCI a progressé vendredi et les cours du pétrole ont baissé, portés par de nouveaux espoirs d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, tandis que les investisseurs attendaient l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk

SPCX.O .

Les actions avaient fortement rebondi jeudi après que le président américain Donald Trump eut déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Mais vendredi, les termes d'un projet de mémorandum visant à mettre fin à la guerre dans le Golfe , présentés par des sources occidentales, pakistanaises et iraniennes, semblaient fortement favoriser l'Iran, suscitant les critiques de Trump, qui a qualifié ces informations d'inexactes.

Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré qu’un « protocole d’accord d’Islamabad » visant à régler la guerre américano-israélienne contre l’Iran n’avait « jamais été aussi proche » , mais a exhorté les médias à s’abstenir de spéculer sur son contenu tant qu’il n’était pas finalisé.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté tandis que le dollar s'est légèrement apprécié dans les échanges matinaux, et les actions ont regagné du terrain après les baisses enregistrées en début de séance. Alors que les investisseurs espéraient des progrès au Moyen-Orient, Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, a déclaré qu'ils attendaient avec impatience des détails. « On ne sait jamais quels seront les détails finaux. On ne sait jamais quelle partie détient toute l’information. C’est ce à quoi les marchés ont vraiment été confrontés: ne pas savoir qui croire », a déclaré le gestionnaire de fonds, qui a ajouté qu’après la « très forte hausse » de jeudi, certains investisseurs prenaient leurs bénéfices vendredi.

Trump a répété à plusieurs reprises depuis la mi-mars qu’un accord avec l’Iran pour mettre fin à la guerre était proche. Cette fois-ci, le signe que la diplomatie se poursuivait de manière productive a suffi pour que le marché s’y accroche, a déclaré Michael Nizard, responsable des actifs multiples chez Edmond de Rothschild Asset Management: « Aujourd’hui, je pense que le potentiel de paix est largement sous-évalué. »

M. Zaccarelli, de Northlight, a souligné que l'autre sujet central pour le marché vendredi était l'introduction en bourse de SpaceX, qui a levé un montant record de 75 milliards de dollars, valorisant le fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à 1 770 milliards de dollars et faisant de Musk le premier « trillionnaire » au monde .

« C'est un baromètre de l'appétit global pour le risque et de la santé du marché en général. Donc, d'une manière générale, un résultat positif pour cette introduction en bourse spécifique, parce qu'elle est si importante et si médiatisée, est de bon augure pour l'ensemble du marché », a-t-il déclaré.

À Wall Street à 10 h 45 (heure de l'Est) (14 h 45 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 225,95 points, soit 0,45 %, à 51 075,77, le S&P 500 .SPX a gagné 4,13 points, soit 0,06 %, à 7 398,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 69,72 points, soit 0,28 %, à 25 736,91.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 8,91 points, soit 0,81 %, pour atteindre 1 108,46.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,46 %. La Banque centrale européenne a dû relever ses taux d'intérêt jeudi pour la première fois en près de trois ans afin d'étouffer dans l'œuf l'inflation alimentée par la guerre. Les données définitives sur l'inflation de plusieurs pays européens, dont la France et l'Espagne , ont montré une accélération de l'inflation en mai, tandis que les données officielles indiquaient que l'économie britannique s'était contractée de 0,1 % en avril — sa première baisse mensuelle depuis août.

Sur les marchés de l'énergie , les contrats à terme sur le pétrole ont amplifié les pertes enregistrées jeudi. Le brut américain CLc1 a chuté de 1,45 % à 86,44 dollars le baril après avoir atteint son plus bas niveau en près de deux mois. Le Brent LCOc1 a chuté à 89,19 dollars le baril, en baisse de 1,32 % sur la journée après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau en trois mois.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en une semaine, les traders anticipant également la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, qui sera la première sous la direction de Kevin Warsh.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,05 % à 99,78, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,05 % à 1,1571 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,21 % à 160,25. Les traders restent en alerte maximale face à une éventuelle intervention des autorités japonaises, le yen se maintenant près du seuil des 160, que beaucoup considèrent comme une ligne rouge.

Du côté des métaux précieux , l'or au comptant XAU= a reculé de 0,71 % à 4 183,92 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 1,3 % à 66,48 dollars l'once.