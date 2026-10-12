Les actions ne se laissent pas affecter par les fluctuations du cours du pétrole à l'approche de la saison des résultats

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* Les actions européennes progressent, les contrats à terme de Wall Street restent stables

* Le pétrole, après une séance mouvementée, repart à la hausse sur fond d'attaques dans le Golfe

* Les banques américaines ouvriront la saison des résultats mardi

* Le dollar conserve ses gains récents, l'euro reste sur la défensive

(Mise à jour des cours, ajout de détails)

par Danilo Masoni

Les actions européennes ont progressé lundi et les contrats à terme américains sont restés globalement stables, les investisseurs faisant abstraction de la hausse des cours du pétrole pour se concentrer sur le début de la saison des résultats et sur les données clés relatives à l’inflation aux États-Unis.

Les marchés pétroliers sont restés volatils après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu lié à l’énergie entre l’Ukraine et la Russie et proposé d'accroître les exportations russes de diesel.

Toutefois, les détails de ce plan restaient flous, tandis que les attaques contre le transport maritime et les aéroports dans le Golfe soulignaient les risques persistants pesant sur l’approvisionnement énergétique.

Le Brent LCOc1 a atteint son plus haut niveau depuis environ deux semaines après avoir initialement baissé, et s’établissait en fin de séance en hausse de 1,3% à 106 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 progressaient également de plus de 1%. O/R

Malgré tout, les investisseurs semblaient réticents à prendre des positions baissières agressives après les récentes turbulences sur les marchés liées aux obligations, les marchés des obligations d’État de la zone euro étant globalement stables et le marché des bons du Trésor américain fermé pour le jour férié du Columbus Day.

« Nous ne constatons pas d’aggravation de la situation », a déclaré Marco Vailati, responsable de la recherche et des investissements chez Cassa Lombarda, soulignant que les prévisions de bénéfices contribuaient à soutenir le moral des investisseurs malgré des inquiétudes persistantes concernant l’inflation et les prix de l’énergie.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,6% à 11h29 GMT, soutenu par les gains enregistrés par les banques .SX7P . Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,05%, tandis que les contrats sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,15%.

En Asie, la séance a été mouvementée . L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MISX00000PUS a reculé de 0,5%, les valeurs phares chinoises

.CSI300 perdant 0,7%.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 3,6%, tandis que l'indice de référence taïwanais .TWII est resté pratiquement inchangé.

L'attention se tourne désormais vers les grandes banques de Wall Street, qui donnent le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre. JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N doivent publier leurs résultats mardi, et Bank of America BAC.N mercredi.

« Les perspectives de croissance restent favorables, ce qui soutient généralement les marchés », a déclaré M. Vailati. « Si les entreprises confirment des résultats solides, ce n’est pas le moment d’être sous-investi. »

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces d’IA de pointe, devrait annoncer jeudi un sixième trimestre consécutif de bénéfice record. Les résultats du fabricant d’équipements pour puces ASML ASML.AS sont attendus mercredi.

Selon LSEG IBES, le bénéfice du S&P 500 devrait bondir de plus de 30% au troisième trimestre, même si l’essentiel de cette hausse provient du secteur technologique. Le bénéfice de l’indice STOXX devrait augmenter de 21%, soit 9,7% hors secteur de l’énergie.

Les rendements des bons du Trésor ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 24 ans, les coûts élevés de l'énergie ayant alimenté les craintes d'une inflation qui pourrait rester élevée, ce qui incite les décideurs politiques à maintenir une politique monétaire restrictive et exerce une pression sur les valorisations boursières.

Lundi, les rendements du Bund, référence de la zone euro, ont légèrement baissé et les primes de risque sur la dette française et italienne ont légèrement reculé. GVD/EUR

L'IPC AMÉRICAIN VA S'ACCENTUER, MAIS L'IPC DE BASE SE CALMERA

Le marché devra faire face cette semaine à de nouveaux défis avec la publication des données américaines sur les prix à la consommation et à la production, ainsi que sur les ventes au détail. La hausse des coûts de l’énergie devrait faire grimper l’IPC de 0,6% (une hausse considérable), pour atteindre 3,7% en glissement annuel, même si l’IPC sous-jacent devrait rester plus modéré, à 0,2% et 2,5%.

« Les cours du pétrole restent plus élevés que ce que nous avions prévu, car les coûts de transport ont grimpé en flèche et les prix des produits sont encore plus élevés », a déclaré Bruce Kasman, responsable de l’économie mondiale chez JPMorgan.

« Les signaux concernant l’inflation laissent entrevoir un rebond marqué de l’inflation globale, qui pèsera sur le pouvoir d’achat, ainsi qu’un raffermissement de l’inflation sous-jacente, ce qui incitera les banques centrales à se concentrer sur des hausses de taux à court terme. »

Les marchés n’anticipent qu’une probabilité de 19% d’une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, cette probabilité passant à plus de 80% en décembre. Les investisseurs parient également sur des hausses dans l’Union européenne, au Japon et au Royaume-Uni avant la fin de l’année. 0#USDIRPR

Sur les marchés des changes, l’euro EUR=EBS a reculé de 0,2% à 1,1175 dollar, après avoir baissé pendant cinq semaines consécutives en raison des inquiétudes concernant la santé budgétaire de la France à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

L’indice du dollar s’est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis 17 mois, en hausse d’environ 0,2% à 102,42

=USD , et la devise américaine s’est légèrement raffermie face au yen à 158,6 JPY=EBS dans un marché japonais peu animé en raison des jours fériés.

Sur les marchés des matières premières, l’or a reculé de 0,5% à 4.170 dollars l’once XAU= , après avoir rebondi de plus de 1% la semaine dernière. GOL/