Les actions ne craignent pas le grand méchant marché obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,6 %

* Le pétrole recule sur fond d’espoirs liés à l’accord de paix

* La vague de ventes d'obligations marque une pause

* Les contrats à terme de Wall Street en hausse

25 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS NE CRAIGNENT PAS LE GRAND ET MÉCHANT MARCHÉ OBLIGATAIRES

Cette semaine a été dominée par le « grand méchant » marché obligataire, où les taux de rendement à travers le monde ont atteint des niveaux non vus depuis plusieurs décennies, voire, dans certains cas, des records historiques. Le taux de rendement des bons du Trésor à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2004. Les taux à long terme, du Japon à l'Allemagne, ont fortement augmenté.

La rapidité de ce mouvement a été presque aussi spectaculaire que l’ampleur des hausses. Un indice de volatilité du marché obligataire a atteint son plus haut niveau depuis fin mars. L’indice ICE BofA MOVE .MOVE a atteint 104,58, son plus haut niveau depuis le 31 mars. D’une semaine sur l’autre, il a progressé de 37,2 %, soit la plus forte hausse de ce type depuis la crise bancaire régionale de mars 2023.

Témoignant de l’optimisme dont a fait preuve le marché boursier face à la hausse des coûts d’emprunt, l’indice de volatilité des actions VIX .VIX n’est pas loin de son plus bas niveau de l’année. Le VIX, que beaucoup considèrent comme « l’indice de la peur » du marché, a atteint début septembre son plus bas niveau de 2026, à 13,8, et ne se situe désormais qu’autour de 16. Au cours de la semaine dernière, il n’a pratiquement pas bougé, n’enregistrant qu’une hausse de 1,5 %.

Le Nasdaq a atteint des sommets historiques cette semaine

.IXIC , porté par un regain d’optimisme autour de l’IA, tandis que le S&P 500 .SPX n’est pas loin derrière. Le STOXX 600

.STOXX , qui accorde une plus grande pondération aux valeurs du secteur de la santé et aux titres de consommation tels que le luxe, a connu quelques difficultés au cours des deux dernières semaines marquées par la vague de ventes d’obligations, mais il ne se situe lui aussi qu’à quelques points de pourcentage en dessous de ses plus hauts d’août.

À en juger par les différents indicateurs de peur du marché, les actions ne se contentent pas de résister à la déroute du marché obligataire: elles prospèrent, pour l’instant.

(Amanda Cooper)

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