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Les actions montent, le pétrole baisse alors que les marchés évaluent la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 13:33

Les actions mondiales ont
progressé et les prix du pétrole ont reculé mercredi, les
marchés guettant les signes indiquant si la trêve fragile entre
les États-Unis et l'Iran allait être prolongée.
     Les actions européennes  .STOXX  ont gagné 0,5 %, portées
par les valeurs de l'automobile  .SXAP  et de la chimie  .SX4P ,
qui se négocient à des niveaux proches de leurs plus hauts
historiques atteints avant le début de la guerre en Iran. Les
marchés asiatiques avaient progressé plus tôt, les actions
japonaises et sud-coréennes atteignant des records, alimentées
par l'optimisme autour de l'IA. L'indice MSCI All-Country World
a également gagné 0,2 %.
     Wall Street s'apprêtait également à progresser, les
contrats à terme sur les actions américaines  ESc1  affichant
une hausse de 0,3%. Le S&P 500.SPX et le Nasdaq.IXIC ont clôturé
à des niveaux records mardi, portés par un regain de confiance
autour de l'IA.
L'Iran a déclaré mardi que les frappes américaines près du
détroit d'Ormuz, en litige , constituaient une “violation
flagrante” du cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept
semaines. Les États-Unis ont affirmé que leurs attaques étaient
de nature défensive.
    “Un accord n'est peut-être pas encore aussi imminent qu'on
l'espérait ce week-end”, ont écrit les analystes de la Deutsche
Bank. “Cependant, il semble que les négociations se poursuivent
malgré les frappes ciblées des États-Unis.”
Dans l'ensemble, le sentiment est resté fragile alors que les
pourparlers se poursuivaient , dans le but de parvenir à
un arrêt durable du conflit qui dure depuis trois mois et qui a
secoué les marchés de l'énergie.
     
    LE CLUB DES 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS 
     Plus tôt, l'indice Asia-Pacific (hors Japon)
 .MIAPJ0000PUS  a progressé pour la cinquième journée
consécutive, atteignant un record historique avec une hausse de
1,1 %.
  
Le KOSPI sud-coréen  .KS11  a également atteint un record,
clôturant en hausse de 2,3 %, le fabricant de puces SK Hynix
ayant franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards
de dollars de capitalisation boursière . 
Son rival national Samsung  005930.KS  a franchi la barre des 1
000 milliards de dollars pour la première fois début mai, tandis
que Micron  MU.O  l'a fait mardi.
     L'indice japonais Nikkei  .N225  a clôturé à un niveau
stable après avoir progressé de 2,2 % pour atteindre un plus
haut intrajournalier record de 66.428,81 points. 
  
    Le dollar, valeur refuge, a conservé les gains enregistrés
lors de la séance précédente.
Dans le même temps, le brut américain  CLc1  a chuté de 3,8 % à
90,08 dollars le baril, et le Brent  LCOc1  a perdu 3,1 % à
96,48 dollars le baril, après une hausse de près de 4 % lors de
la séance précédente, déclenchée par les nouvelles frappes
américaines.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la valeur du billet
vert par rapport à un panier de devises, est resté pratiquement
inchangé à 99,07. Il a progressé de 0,15 % mardi.
     Le yen s'est maintenu à 159,38 pour un dollar  JPY= ,
proche de son plus bas niveau de mai qui avait déclenché  une
intervention sur le marché des changes japonais  . 
    
  
Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a adopté une
posture restrictive mercredi, affirmant que le choc pétrolier
provoqué par la guerre pourrait s'avérer persistant  dans
un contexte de fortes anticipations d'inflation et de hausse des
salaires. La veille, Isabel Schnabel, membre du directoire de la
Banque centrale européenne, s'était prononcée  en faveur
d'une hausse des taux d'intérêt en juin, même si un accord de
paix entre les États-Unis et l'Iran venait à être conclu.
     L'euro  EUR=  a progressé de 0,1 % à 1,39 $.
  
Le dollar néo-zélandais  NZD=  a bondi de 0,8 % face au dollar
américain, à 0,5880 $, après que la banque centrale a maintenu
ses taux d'intérêt inchangés tout en indiquant qu'une hausse
serait nécessaire plus tôt que prévu. 
    “Nous avons vu une banque centrale, jusqu'alors
accommodante, confrontée à une économie fonctionnant avec un
écart de production négatif, se préparer à relever ses taux plus
tôt et de manière plus agressive qu'auparavant”, ont noté les
analystes d'ING.
    Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du
Trésor américain à 10 ans de référence  US10YT=RR  a baissé de
1,8 point de base à 4,473 %, en baisse pour la troisième journée
consécutive et à son plus bas niveau depuis le 14 mai.
En cette journée peu chargée en données économiques, les marchés
attendaient avec impatience la publication jeudi de l'indice des
dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur
privilégié par la Réserve fédérale pour fixer son objectif
d'inflation annuel de 2 %.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 540,50 USD LME -0,03%
EUR/USD SPOT
1,1612 USD Six - Forex 1 -0,15%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
928,4100 USD NASDAQ +3,63%
NASDAQ Composite
26 674,73 Pts Index Ex +0,07%
Nikkei 225
64 693,12 Pts Six - Forex 1 -0,47%
Or
4 387,14 USD Six - Forex 1 -1,59%
Pétrole Brent
96,69 USD Ice Europ +1,80%
Pétrole WTI
91,04 USD Ice Europ +1,85%
S&P 500 INDEX
7 520,36 Pts CBOE +0,02%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
STOXX Europe 600
628,18 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
472,75 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Chemicals
1 233,85 Pts DJ STOXX 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,524 Rates -0,64%
USD/JPY SPOT
159,4750 Six - Forex 1 0,00%
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TOTALENERGIES
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