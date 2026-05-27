Les actions montent, le pétrole baisse alors que les marchés évaluent la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran

Les actions mondiales ont progressé et les prix du pétrole ont reculé mercredi, les marchés guettant les signes indiquant si la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran allait être prolongée. Les actions européennes .STOXX ont gagné 0,5 %, portées par les valeurs de l'automobile .SXAP et de la chimie .SX4P , qui se négocient à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques atteints avant le début de la guerre en Iran. Les marchés asiatiques avaient progressé plus tôt, les actions japonaises et sud-coréennes atteignant des records, alimentées par l'optimisme autour de l'IA. L'indice MSCI All-Country World a également gagné 0,2 %. Wall Street s'apprêtait également à progresser, les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 affichant une hausse de 0,3%. Le S&P 500.SPX et le Nasdaq.IXIC ont clôturé à des niveaux records mardi, portés par un regain de confiance autour de l'IA. L'Iran a déclaré mardi que les frappes américaines près du détroit d'Ormuz, en litige , constituaient une “violation flagrante” du cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines. Les États-Unis ont affirmé que leurs attaques étaient de nature défensive. “Un accord n'est peut-être pas encore aussi imminent qu'on l'espérait ce week-end”, ont écrit les analystes de la Deutsche Bank. “Cependant, il semble que les négociations se poursuivent malgré les frappes ciblées des États-Unis.” Dans l'ensemble, le sentiment est resté fragile alors que les pourparlers se poursuivaient , dans le but de parvenir à un arrêt durable du conflit qui dure depuis trois mois et qui a secoué les marchés de l'énergie. LE CLUB DES 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS Plus tôt, l'indice Asia-Pacific (hors Japon) .MIAPJ0000PUS a progressé pour la cinquième journée consécutive, atteignant un record historique avec une hausse de 1,1 %. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a également atteint un record, clôturant en hausse de 2,3 %, le fabricant de puces SK Hynix ayant franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière . Son rival national Samsung 005930.KS a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois début mai, tandis que Micron MU.O l'a fait mardi. L'indice japonais Nikkei .N225 a clôturé à un niveau stable après avoir progressé de 2,2 % pour atteindre un plus haut intrajournalier record de 66.428,81 points. Le dollar, valeur refuge, a conservé les gains enregistrés lors de la séance précédente. Dans le même temps, le brut américain CLc1 a chuté de 3,8 % à 90,08 dollars le baril, et le Brent LCOc1 a perdu 3,1 % à 96,48 dollars le baril, après une hausse de près de 4 % lors de la séance précédente, déclenchée par les nouvelles frappes américaines. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, est resté pratiquement inchangé à 99,07. Il a progressé de 0,15 % mardi. Le yen s'est maintenu à 159,38 pour un dollar JPY= , proche de son plus bas niveau de mai qui avait déclenché une intervention sur le marché des changes japonais . Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a adopté une posture restrictive mercredi, affirmant que le choc pétrolier provoqué par la guerre pourrait s'avérer persistant dans un contexte de fortes anticipations d'inflation et de hausse des salaires. La veille, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, s'était prononcée en faveur d'une hausse des taux d'intérêt en juin, même si un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran venait à être conclu. L'euro EUR= a progressé de 0,1 % à 1,39 $. Le dollar néo-zélandais NZD= a bondi de 0,8 % face au dollar américain, à 0,5880 $, après que la banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés tout en indiquant qu'une hausse serait nécessaire plus tôt que prévu. “Nous avons vu une banque centrale, jusqu'alors accommodante, confrontée à une économie fonctionnant avec un écart de production négatif, se préparer à relever ses taux plus tôt et de manière plus agressive qu'auparavant”, ont noté les analystes d'ING. Sur les marchés obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 1,8 point de base à 4,473 %, en baisse pour la troisième journée consécutive et à son plus bas niveau depuis le 14 mai. En cette journée peu chargée en données économiques, les marchés attendaient avec impatience la publication jeudi de l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour fixer son objectif d'inflation annuel de 2 %.