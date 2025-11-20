Les actions montent en flèche, les bénéfices de Nvidia apaisant les craintes de valorisation de l'IA, et les données sur l'emploi en point de mire

Un rallye de soulagement a balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions dans les premiers échanges jeudi, les investisseurs ayant salué les bénéfices de Nvidia, tandis que le dollar a augmenté, les traders se préparant à la publication de données sur l'emploi retardées. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, marchés à forte composante technologique, ont mené le rallye après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, ait fait état d'une demande exceptionnelle pour ses puces d'intelligence artificielle de la part de fournisseurs géants d'informatique dématérialisée et ait balayé les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle. Ces remarques ont été soutenues par les prévisions de revenus trimestriels de la société la plus valorisée au monde, qui ont largement dépassé les estimations de Wall Street , apaisant certaines des craintes de valorisation de l'IA qui avaient déclenché une déroute sur les marchés au cours des dernières séances. Nvidia "a délivré une nouvelle classe de maître en matière de domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. Ce sentiment a été partagé par les principaux marchés régionaux. Le Nikkei 225 .N225 de Tokyo a grimpé de 4,2 %, les actions coréennes .KS11 ont bondi de 3,3 % et le marché taïwanais .TWII s'est redressé de 3,4 %, les fabricants de technologie de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ayant réalisé des gains importants. TSMC 2330.TW a augmenté de 4,3 %, Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 5,1 %, SK Hynix 000660.KS a fait un bond de 4,5 % et Tokyo Electron 8035.T a fait un bond de 5,4 %. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,2%, rebondissant d'un plus bas d'un mois, tandis que le S&P 500 e-mini futures .SPX a augmenté de 1,3%. Les actions de Wall Street avaient interrompu une série de quatre jours de pertes mercredi avant la publication des résultats de Nvidia, les investisseurs se demandant si les inquiétudes concernant la valorisation de l'intelligence artificielle étaient exagérées. En Asie, le marché chinois a été à contre-courant de la tendance, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant 0,1 % et un indicateur des actions continentales .CSI300 effaçant un gain antérieur de 0,7 % pour rester stable. Plus tôt dans la journée, la Banque Populaire de Chine a laissé les taux de prêt de référence inchangés pour le sixième mois consécutif. Les traders s'attendaient à ce que les taux restent inchangés, bien que les inquiétudes concernant la faiblesse de la reprise économique de la Chine aient alimenté les appels du marché pour plus de stimulus. L'indice du dollar américain USD= , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a progressé de 0,2 % à 100,3, se rapprochant d'un plus haut de deux semaines. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a augmenté d'un peu moins d'un point de base à 4,1405% par rapport à la clôture américaine de 4,131% mercredi. Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi de septembre, dont la parution, retardée, est prévue plus tard dans la journée, afin de fournir des indices sur la prochaine décision de la Réserve fédérale. Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une inflation enracinée et d'une perte de confiance du public dans la banque centrale américaine. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre , est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend, stratège principal des marchés à la National Australia Bank de Londres. "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et c'est pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux qui étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données "joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons faire une pause'" Le dollar a augmenté de 0,2% contre le yen à 157,48 JPY= , après que la monnaie japonaise ait atteint son niveau le plus faible en dix mois pendant les heures de transactions aux États-Unis, et ait établi un record à la baisse contre l'euro EURJPY= . Le yen n'a cessé de s'affaiblir depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti, perdant plus de 6 % de sa valeur et défiant une hausse des rendements japonais en raison du malaise suscité par l'ampleur des emprunts nécessaires pour financer ses plans de relance. Face au dollar, la monnaie unique européenne EUR= s'est affaiblie de 0,2% à 1,1517$. Le pétrole Brent LCOc1 a augmenté de 0,5% à 63,80 dollars le baril alors que les marchés ont évalué les dernières propositions américaines pour mettre fin à la guerre en Ukraine et se sont préparés à une date limite américaine pour cesser les opérations avec deux grandes entreprises pétrolières russes. Les crypto-monnaies ont rattrapé leur récente chute, le bitcoin BTC= et l'éther ETH= ayant tous deux progressé d'environ 2 % chacun. Les marchés des métaux précieux ont été agités, l'or au comptant XAU= étant en baisse de 0,6 % à 4 055,19 $ après avoir augmenté de 0,7 %. GOL/