 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 214,97
+3,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions montent en flèche, les bénéfices de Nvidia apaisant les craintes de valorisation de l'IA, et les données sur l'emploi en point de mire
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 04:32

Un rallye de soulagement a
balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions dans
les premiers échanges jeudi, les investisseurs ayant salué les
bénéfices de Nvidia, tandis que le dollar a augmenté, les
traders se préparant à la publication de données sur l'emploi
retardées.
    Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, marchés à forte
composante technologique, ont mené le rallye après que le
directeur général de Nvidia  NVDA.O , Jensen Huang, ait fait
état d'une demande exceptionnelle pour ses puces d'intelligence
artificielle de la part de fournisseurs géants d'informatique
dématérialisée et ait balayé les craintes d'une bulle de
l'intelligence artificielle. 
    Ces remarques ont été soutenues par les prévisions de
revenus trimestriels de la société la plus valorisée au monde,
qui ont largement dépassé les estimations de Wall Street ,
apaisant certaines des craintes de valorisation de l'IA qui
avaient déclenché une déroute sur les marchés au cours des
dernières séances. 
 Nvidia "a délivré une nouvelle classe de maître en matière de
domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché
chez IG à Sydney.
 Ce sentiment a été partagé par les principaux marchés
régionaux. Le Nikkei 225  .N225  de Tokyo a grimpé de 4,2 %, les
actions coréennes  .KS11  ont bondi de 3,3 % et le marché
taïwanais  .TWII  s'est redressé de 3,4 %, les fabricants de
technologie de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ayant
réalisé des gains importants.
    TSMC  2330.TW  a augmenté de 4,3 %, Samsung Electronics
 005930.KS  a progressé de 5,1 %, SK Hynix  000660.KS  a fait un
bond de 4,5 % et Tokyo Electron  8035.T  a fait un bond de 5,4
%.
    L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a progressé de 1,2%, rebondissant d'un
plus bas d'un mois, tandis que le S&P 500 e-mini futures  .SPX 
a augmenté de 1,3%.
 Les actions de Wall Street avaient interrompu une série de
quatre jours de pertes mercredi avant la publication des
résultats de Nvidia, les investisseurs se demandant si les
inquiétudes concernant la valorisation de l'intelligence
artificielle étaient exagérées. 
    En Asie, le marché chinois a été à contre-courant de la
tendance, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant 0,1 % et un
indicateur des actions continentales  .CSI300  effaçant un gain
antérieur de 0,7 % pour rester stable.
    Plus tôt dans la journée, la Banque Populaire de Chine a
laissé les taux de prêt de référence  inchangés pour le
sixième mois consécutif. Les traders s'attendaient à ce que les
taux restent inchangés, bien que les inquiétudes concernant la
faiblesse de la reprise économique de la Chine aient alimenté
les appels du marché pour plus de stimulus. 
 L'indice du dollar américain  USD= , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a
progressé de 0,2 % à 100,3, se rapprochant d'un plus haut de
deux semaines.
 Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté
d'un peu moins d'un point de base à 4,1405% par rapport à la
clôture américaine de 4,131% mercredi.
 Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi de
septembre, dont la parution, retardée, est prévue plus tard dans
la journée, afin de fournir des indices sur la prochaine
décision de la Réserve fédérale.
 Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié
mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si
les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une
inflation enracinée et d'une perte de confiance du public 
dans la banque centrale américaine. 
 Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 % la
probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors
de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour plus
tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.
 Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur
l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre ,
est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend,
stratège principal des marchés à la National Australia Bank de
Londres.
 "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et c'est
pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux qui
étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont
immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du
point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données
"joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons
faire une pause'"
 Le dollar a augmenté de 0,2% contre le yen à 157,48  JPY= ,
après que la monnaie japonaise ait atteint son niveau le plus
faible en dix mois pendant les heures de transactions aux
États-Unis, et ait établi un record à la baisse contre l'euro
 EURJPY= .
    Le yen n'a cessé de s'affaiblir depuis que la Première
ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti,
perdant plus de 6 % de sa valeur et défiant une hausse des
rendements japonais en raison du malaise suscité par l'ampleur
des emprunts nécessaires pour financer ses plans de relance. 
 Face au dollar, la monnaie unique européenne  EUR=  s'est
affaiblie de 0,2% à 1,1517$.
 Le pétrole Brent  LCOc1  a augmenté de 0,5% à 63,80 dollars le
baril alors que les marchés ont évalué les dernières
propositions américaines pour mettre fin à la guerre en Ukraine
 et se sont préparés à une date limite américaine pour
cesser les opérations avec deux grandes entreprises pétrolières
russes.
 Les crypto-monnaies ont rattrapé leur récente chute, le bitcoin BTC=  et l'éther  ETH=  ayant tous deux progressé d'environ 2 %
chacun.
 Les marchés des métaux précieux ont été agités, l'or au
comptant  XAU=  étant en baisse de 0,6 % à 4 055,19 $ après
avoir augmenté de 0,7 %.  GOL/

Valeurs associées

BTC/USD
92 397,7032 USD CryptoCompare +2,18%
CSI 300 INDEX
4 602,83 Pts Six - Forex 1 +0,32%
EUR/JPY SPOT
181,1375 Six - Forex 1 -0,06%
EUR/USD SPOT
1,1512 USD Six - Forex 1 -0,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Nikkei 225
50 239,01 Pts Six - Forex 1 +3,51%
Or
4 066,55 USD Six - Forex 1 -0,28%
Pétrole Brent
63,67 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
59,45 USD Ice Europ -0,13%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TAIEX
27 439,70 Pts Six - Forex 1 +3,23%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TOKYO ELECTRON
172,400 EUR Tradegate -0,83%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,41%
USD/JPY SPOT
157,3560 Six - Forex 1 +0,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank