Les actions mondiales sont stables, les négociations entre les États-Unis et l'Iran et l'intelligence artificielle maintiennent le marché sur le qui-vive
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme de Wall Street sont modérés

L'indice européen STOXX 600 gagne 0,2 %

Le Nikkei japonais en baisse de 0,4%

(Ajoute les mouvements des indices européens, les commentaires des analystes dans les paragraphes 3-6, met à jour les prix) par Scott Murdoch et Niket Nishant

Les actions mondiales sont restées stables alors que les marchés américains ont rouvert après un jour férié, tandis que les prix du pétrole ont chuté avant les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran qui doivent commencer plus tard dans la journée de mardi.

Les contrats à terme sur le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, ont reculé de 0,5 %, suggérant que le retrait des poids lourds de l'intelligence artificielle est loin d'être terminé.

"Les marchés prennent chaque secteur l'un après l'autre et testent leurs modèles d'entreprise pour voir dans quelle mesure ils seraient résistants à la perturbation de l'IA", a déclaré Axel Botte, responsable de la stratégie de marché chez Ostrum Asset Management.

Une enquête mensuelle de Bank of America a montré que les investisseurs mondiaux s'inquiètent de plus en plus que les entreprises surinvestissent.

En Europe, , l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,2 %, marquant une deuxième journée consécutive de hausse, tandis que l'indice MSCI tous pays .MIWO00000PUS est resté stable.

"Pendant des années, les gestionnaires de fonds ont vendu des actifs européens, ce qui a profité aux États-Unis. Cette tendance est terminée et est en train de s'inverser", a ajouté M. Botte.

SENTIMENT MITIGÉ EN ASIE

Les marchés asiatiques ont également été prudents, avec le Nikkei .N225 en baisse de 0,4% au Japon, où l'économie a progressé de 0,2% en rythme annuel au quatrième trimestre, bien en deçà du gain de 1,6% prévu, les dépenses du gouvernement ayant pesé sur l'activité.

Le yen JPY= s'est renforcé mardi, laissant le dollar en baisse de 0,4% à 153,51 yens. La monnaie japonaise s'est progressivement redressée après avoir atteint son niveau le plus faible depuis juillet 2024 à la fin du mois de janvier, les investisseurs craignant que les plans de la Première ministre Sanae Takaichi pour des dépenses importantes afin de relancer l'économie ne nuisent aux finances à long terme du gouvernement.

"Le marché a probablement supposé que des données plus faibles sur le PIB au quatrième trimestre encourageraient les plans de la Première ministre Takaichi d'offrir un soutien fiscal supplémentaire et de réduire la taxe sur les ventes de produits alimentaires", ont écrit les analystes de la NAB dans une note de recherche.

Le rendement du JGB à 20 ans JP20YTN=JBTC a baissé de 5,5 points de base à 3,025%. Le rendement à 30 ans JP30YTN=JBTC a perdu 6 points de base à 3,025%, alors que les prix des obligations ont augmenté.

Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan et en Corée du Sud étaient fermés mardi pour les vacances du Nouvel An lunaire.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à six autres, est resté stable à 97,12, après un gain de 0,2% dans la nuit.

LES INVESTISSEURS SONT PRUDENTS SUR LES DISCUSSIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IRAN

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,5% à 68,14 dollars le baril avant les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran à Genève visant à désamorcer les tensions sur fond d'augmentation attendue de l'offre de l'OPEP+, après avoir gagné 1,33% lundi.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 0,35%, réduisant les gains antérieurs. Ce chiffre inclut l'ensemble de l'action des prix de lundi, le contrat n'ayant pas été réglé ce jour-là en raison du congé férié aux États-Unis.

"Le marché reste perturbé par les incertitudes géopolitiques, les investisseurs étant prudents en raison des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et l'Ukraine cette semaine", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si des progrès significatifs sont réalisés dans la guerre en Ukraine, la prime de risque actuellement intégrée dans les prix du pétrole pourrait rapidement se résorber."

L'or XAU= était en baisse de 0,82% à 4 950 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= était en baisse de 1,6%.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

Argent
74,52 USD Six - Forex 1 -2,73%
EUR/USD SPOT
1,1842 USD Six - Forex 1 -0,10%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 566,49 Pts Six - Forex 1 -0,42%
Or
4 929,52 USD Six - Forex 1 -1,26%
Pétrole Brent
68,76 USD Ice Europ +0,26%
Pétrole WTI
63,89 USD Ice Europ +0,22%
STOXX Europe 600
617,90 Pts DJ STOXX -0,10%
USD/JPY SPOT
153,0230 Six - Forex 1 -0,33%
