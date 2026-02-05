 Aller au contenu principal
Les actions mondiales prolongent la déroute du secteur technologique, l'argent est à nouveau mis à mal
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour après la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt) par Marc Jones

Les actions mondiales ont chuté pour la septième journée consécutive jeudi, alors que les inquiétudes concernant l'explosion des coûts du boom de l'intelligence artificielle ont suscité des inquiétudes dans le secteur technologique, que la Banque d'Angleterre a donné aux observateurs des banques centrales une réponse serrée, et que l'argent a subi une nouvelle chute sur les marchés des métaux.

Après un début courageux, les principales bourses européennes .EU ont de nouveau succombé aux pressions, le plus grand dérapage de l'année pour les constructeurs automobiles - de 2,5% .SXAE - ayant plus que compensé un rebond fragile des valeurs technologiques locales après leur chute de 7% ces derniers jours. .SX8P

L'autre grand centre d'intérêt était la livre GBP= . Elle a été sous pression toute la matinée à 1,358 $ - et les rendements des gilts à 10 ans et à 30 ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis la fin novembre - sur fond d'incertitude renouvelée quant à l'avenir du Premier ministre britannique Keir Starmer à la suite des dernières révélations sur les liens de son ancien ambassadeur américain avec feu le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Ensuite, la BoE a créé la surprise . La banque centrale a maintenu ses taux à 3,75 %, mais un vote inattendu et serré de 5-4 a amené les traders à estimer qu'il y avait beaucoup plus de chances que les taux soient réduits à court terme, ce qui a fait repasser la livre sterling sous la barre des 1,36 $ et a fait baisser les rendements des gilts .

/FRX

"La faiblesse des prévisions d'inflation a contribué à apaiser les inquiétudes de certains membres concernant la persistance de l'inflation", a déclaré Philip Shaw, économiste en chef chez Investec.

"Notre prévision était que le MPC (Monetary Policy Committee) maintiendrait les taux jusqu'à la fin du mois d'avril, mais nous ne serions pas surpris si cette réduction était avancée".

En comparaison, la Banque centrale européenne a été bien terne. Elle a laissé les taux de la zone euro à 2 % et n'a pas donné d'indices immédiats sur sa prochaine action, ce qui a renforcé les paris de ne rien faire pendant un certain temps.

La banque centrale de la zone euro n'a pas bougé depuis qu'elle a mis fin, en juin, à une série de baisses de taux qui duraient depuis un an, et une croissance étonnamment résistante , associée à un relâchement des pressions sur les prix , lui a ôté presque toute pression pour fournir un soutien politique supplémentaire.

"L'économie reste résistante dans un environnement mondial difficile", a déclaré la BCE dans un communiqué. "Dans le même temps, les perspectives restent incertaines, en raison notamment de l'incertitude persistante en matière de politique commerciale mondiale et des tensions géopolitiques."

PROBLÈMES TECHNIQUES

Wall Street s'apprête également à vivre une nouvelle séance délicate. .EU

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a stupéfié les marchés mercredi en annonçant un plan de dépenses en capital de 185 milliards de dollars cette année, soit 55 % de plus que ce qu'attendaient les analystes.

La nouvelle a fait chuter ses actions de 3 % avant la mise sur le marché et, combinée à une chute de près de 12 % des actions de Qualcomm QCOM.O et à une baisse de 6,5 % du concepteur de puces Arm ARM.O , ellesemble vouloir prolonger la chute des valeurs technologiques qui a déjà effacé près de 850 milliards de dollars de la valeur du marché ce mois-ci.

Craig Inches, responsabledes tauxet des liquiditéschez Royal London Asset Management, a déclaré que les marchés se trouvaient dans une position délicate, avec des marchés boursiers tendus, des écarts de crédit serrés, et des inquiétudes persistantes concernant la géopolitique et lesniveaux de la dette publique.

Si les marchés d'actions ne commencent pas à se stabiliser dans les mois à venir, comme c'est le cas depuis des années avec des gains liés à la technologie, "verrons-nous les roues commencer à se détacher un peu? S 'interroge M. Inches.

"Et quelle sera la réaction des marchés? Reviendront-ils vers les valeurs refuges telles que les obligations souveraines, ou cette corrélation s'est-elle rompue?"

Les résultats d'Amazon AMZN.O sont également attendus après la clôture des marchés américains, et les investisseurs devraient également examiner à la loupe ses dépenses en matière d'intelligence artificielle.

L'ARGENT S'EFFONDRE À NOUVEAU

Les métaux précieux ont également chuté, interrompant deux jours de gains après le plongeon de la semaine dernière à partir de sommets record.

L'argent XAG= a chuté de 14% et était toujours en baisse de 12% avant les négociations américaines à 77,3 dollars l'once. L'or a également chuté de 2 % à 4 888 $ l'once et le platine

XPT= a perdu plus de 7 %. GOL/

Sur lemarché des devises, l'indice du dollar américain

.DXY était en hausse de 0,2% à un plus haut de deux semaines, tandis que le dollar australien AUD= , sensible au risque, a chuté de 0,5%.

Le yen japonais JPY= s'est stabilisé à 156,60 pour un dollar. Il a chuté pendant quatre jours consécutifs avant les élections générales de dimanche, où les sondages indiquent une victoire décisive pour la Première ministre Sanae Takaichi, approuvant ses ambitions de dépenses qui ont soulevé des inquiétudes sur les finances tendues de la nation.

Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3points de base pour atteindre 4,3%. Le rapport sur les emplois non agricoles de janvier a été repoussé de vendredi au 11 février en raison de la fermeture partielle du gouvernement pendant quatre jours, qui a maintenant pris fin.

Les prix du pétrole ont chuté de 2 % à 68 $ le baril

LCOc1 après que les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des pourparlers à Oman vendredi O/R , tandis que le plongeon du bitcoin n'a montré aucun signe d'arrêt alors qu'il est passé sous la barre des 70 000 $ pour atteindre son plus bas niveau depuis fin 2024.

"Nous pensons que cette baisse plus large est principalement due à des retraits massifs des ETF institutionnels (exchange-traded funds). Ces fonds ont vu des milliards de dollars sortir chaque mois depuis la baisse d'octobre 2025", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank dans une note aux clients.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

