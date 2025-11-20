Les actions mondiales du secteur technologique chutent alors que le rallye mené par Nvidia s'essouffle

Les valeurs technologiques européennes et américaines perdent du terrain

Les fabricants de puces américains deviennent négatifs - l'indice des puces est en baisse de 2,8 %

Le directeur général de Nvidia rejette les craintes d'une bulle technologique, mais les analystes restent prudents

Les valeurs technologiques américaines n'ont pas réussi à maintenir leurs gains initiaux jeudi, le rallye mené par Nvidia s'étant essoufflé, les inquiétudes concernant lesvalorisations élevées dans l'espace technologique revenant sur le devant de la scène.

Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en baisse de 2,2 % après avoir bondi de 5 % plus tôt dans la journée, lorsque ses excellents résultats ont tempéré certaines inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle , bien que des questions sur les retombées de l'explosion des dépenses massives subsistent.

L'esprit haussier mondial s'est estompé parmi les actions américaines vers la mi-journée, les fabricants de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Micron Technology MU.O ayant chuté de 5,8 % et 8,3 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index

.SOX était en baisse de 2,8 %.

"Les personnes qui vendent les semi-conducteurs pour aider à alimenter l'IA n'atténuent pas les préoccupations selon lesquelles certains de ces hyperscalers dépensent beaucoup trop d'argent pour construire l'infrastructure de l'IA", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Vous avez l'entreprise qui en bénéficie, mais les autres dépensent encore trop d'argent."

Les actions de Microsoft MSFT.O ont également chuté de 1,3 %, tandis qu'Alphabet GOOGL.O se négociait à peu près sans changement.

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a également clôturé loin de son plus haut niveau de la séance, avec un gain de 0,1 %, la société néerlandaise ASML ASML.O ne clôturant qu'avec une hausse de 0,4 % après avoir fait un bond de 3,2 %.

Les actions cotées en bourse de la société taïwanaise TSMC

2330.TW ont baissé de 0,6 %. En Asie, SK Hynix 000660.KS a clôturé en hausse de près de 2 % et le Nikkei japonais a regagné la barre des 50 000 points, grâce à la montée en flèche des fournisseurs de puces et des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ont été rassurés après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ait rejeté les inquiétudes concernant la bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et notant que les réservations s'étendent jusqu'en 2026. "Nous voyons quelque chose de très différent d'un cycle de hype éphémère", a-t-il déclaré, soulignant l'intégration profonde de Nvidia dans les domaines du cloud, de l'entreprise et de l'informatique de pointe.

"`Au milieu d'une vague d'inquiétude à l'approche de cette publication, Nvidia n'a pas seulement fourni des résultats et des prévisions solides, mais un dépassement des attentes encore plus fort que ce que la plupart attendaient", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.`

"À notre avis, (les résultats sont) un témoignage de l'exécution solide à travers la chaîne d'approvisionnement vaste et complexe de Nvidia."

Alors que certains ont salué les résultats optimistes de l'entreprise comme la preuve que le boom de l'IA était intact, d'autres se sont inquiétés des risques externes liés aux dépenses d'investissement et au financement de ses clients, ainsi que des défis entourant la construction de la capacité des centres de données en raison des contraintes énergétiques et des pénuries de puces de mémoire.

Nvidia est également très dépendante d'une poignée de clients et la nature de plus en plus circulaire de certains de ses contrats a suscité des inquiétudes, alors que les startups de l'IA s'efforcent de réaliser des bénéfices importants pour justifier des milliards de dollars de financement.

Cependant, le statut de Nvidia en tant que visage de la révolution de l'IA a fait d'elle la seule entreprise au monde à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation, suite à une flambée du cours de son action de plus de 1 190 % au cours des trois dernières années.

Dans un contexte de volatilité, Nvidia était en baisse de près de 8 % en novembre. L'action reste toutefois en hausse de plus de 36 % sur l'année.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de Nvidia est de 28,44, inférieur à celui d'AMD (35,70) et à celui d'Intel (62,38).

Les résultats ont marqué la première accélération de Nvidia en sept trimestres, grâce à l'augmentation des ventes dans les centres de données. Les prévisions de revenus ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir dans la moyenne des 70 % jusqu'à l'année fiscale 2027.

"La demande reste supérieure à l'offre, les hyperscalers et les fabricants de serveurs achetant de manière agressive", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research.