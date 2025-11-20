 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 898,30
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions mondiales du secteur technologique chutent alors que le rallye mené par Nvidia s'essouffle
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les valeurs technologiques européennes et américaines perdent du terrain

*

Les fabricants de puces américains deviennent négatifs - l'indice des puces est en baisse de 2,8 %

*

Le directeur général de Nvidia rejette les craintes d'une bulle technologique, mais les analystes restent prudents

(Mise à jour des prix et ajout de commentaires d'analystes) par Rashika Singh, Rae Wee et Shashwat Chauhan

Les valeurs technologiques américaines n'ont pas réussi à maintenir leurs gains initiaux jeudi, le rallye mené par Nvidia s'étant essoufflé, les inquiétudes concernant lesvalorisations élevées dans l'espace technologique revenant sur le devant de la scène.

Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en baisse de 2,2 % après avoir bondi de 5 % plus tôt dans la journée, lorsque ses excellents résultats ont tempéré certaines inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle , bien que des questions sur les retombées de l'explosion des dépenses massives subsistent.

L'esprit haussier mondial s'est estompé parmi les actions américaines vers la mi-journée, les fabricants de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Micron Technology MU.O ayant chuté de 5,8 % et 8,3 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index

.SOX était en baisse de 2,8 %.

"Les personnes qui vendent les semi-conducteurs pour aider à alimenter l'IA n'atténuent pas les préoccupations selon lesquelles certains de ces hyperscalers dépensent beaucoup trop d'argent pour construire l'infrastructure de l'IA", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Vous avez l'entreprise qui en bénéficie, mais les autres dépensent encore trop d'argent."

Les actions de Microsoft MSFT.O ont également chuté de 1,3 %, tandis qu'Alphabet GOOGL.O se négociait à peu près sans changement.

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a également clôturé loin de son plus haut niveau de la séance, avec un gain de 0,1 %, la société néerlandaise ASML ASML.O ne clôturant qu'avec une hausse de 0,4 % après avoir fait un bond de 3,2 %.

Les actions cotées en bourse de la société taïwanaise TSMC

2330.TW ont baissé de 0,6 %. En Asie, SK Hynix 000660.KS a clôturé en hausse de près de 2 % et le Nikkei japonais a regagné la barre des 50 000 points, grâce à la montée en flèche des fournisseurs de puces et des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ont été rassurés après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ait rejeté les inquiétudes concernant la bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et notant que les réservations s'étendent jusqu'en 2026. "Nous voyons quelque chose de très différent d'un cycle de hype éphémère", a-t-il déclaré, soulignant l'intégration profonde de Nvidia dans les domaines du cloud, de l'entreprise et de l'informatique de pointe.

"`Au milieu d'une vague d'inquiétude à l'approche de cette publication, Nvidia n'a pas seulement fourni des résultats et des prévisions solides, mais un dépassement des attentes encore plus fort que ce que la plupart attendaient", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.`

"À notre avis, (les résultats sont) un témoignage de l'exécution solide à travers la chaîne d'approvisionnement vaste et complexe de Nvidia."

Alors que certains ont salué les résultats optimistes de l'entreprise comme la preuve que le boom de l'IA était intact, d'autres se sont inquiétés des risques externes liés aux dépenses d'investissement et au financement de ses clients, ainsi que des défis entourant la construction de la capacité des centres de données en raison des contraintes énergétiques et des pénuries de puces de mémoire.

Nvidia est également très dépendante d'une poignée de clients et la nature de plus en plus circulaire de certains de ses contrats a suscité des inquiétudes, alors que les startups de l'IA s'efforcent de réaliser des bénéfices importants pour justifier des milliards de dollars de financement.

Cependant, le statut de Nvidia en tant que visage de la révolution de l'IA a fait d'elle la seule entreprise au monde à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation, suite à une flambée du cours de son action de plus de 1 190 % au cours des trois dernières années.

Dans un contexte de volatilité, Nvidia était en baisse de près de 8 % en novembre. L'action reste toutefois en hausse de plus de 36 % sur l'année.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de Nvidia est de 28,44, inférieur à celui d'AMD (35,70) et à celui d'Intel (62,38).

Les résultats ont marqué la première accélération de Nvidia en sept trimestres, grâce à l'augmentation des ventes dans les centres de données. Les prévisions de revenus ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir dans la moyenne des 70 % jusqu'à l'année fiscale 2027.

"La demande reste supérieure à l'offre, les hyperscalers et les fabricants de serveurs achetant de manière agressive", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research.

Valeurs associées

ADVANTEST
107,700 EUR Tradegate +0,82%
ALPHABET-A
291,7900 USD NASDAQ -0,35%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
208,9050 USD NASDAQ -6,55%
ARM HOLDING ADR
133,8800 USD NASDAQ -2,27%
ASML HLDG
889,8000 EUR Euronext Amsterdam +0,36%
ASML HOLD NY SP ADR
987,7200 USD NASDAQ -4,97%
BESI
130,0500 EUR Euronext Amsterdam +0,74%
BROADCOM
350,5000 USD NASDAQ -1,11%
GOLDMAN SACHS GR
776,440 USD NYSE -1,19%
INTEL
34,1451 USD NASDAQ -2,75%
MICRON TECHNOLOGY
204,5300 USD NASDAQ -9,47%
MICROSOFT
478,6100 USD NASDAQ -1,75%
NVIDIA
181,6528 USD NASDAQ -2,61%
Nikkei 225
49 823,94 Pts Six - Forex 1 +2,65%
PEPSICO
145,1400 USD NASDAQ -1,34%
S&P 500 INDEX
6 557,05 Pts CBOE -1,28%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
98,700 EUR Tradegate -6,00%
STOXX Europe 600 Technology
815,79 Pts DJ STOXX +0,12%
TAIEX
27 426,36 Pts Six - Forex 1 +3,18%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TOKYO ELECTRON
177,800 EUR Tradegate +3,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 19:22:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

