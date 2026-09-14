Les actions mondiales du secteur de l'IA reculent alors que les dirigeants du secteur appellent à un ralentissement du développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte, fait le point sur les marchés)

* Les principaux directeurs généraux du secteur de l’IA appellent à freiner le développement de cette technologie en raison de préoccupations liées à la sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une introduction en bourse cette année, déclare son directeur général

* Les actions liées à l'IA s'effondrent à Wall Street, en Europe et en Asie

* Trump affirme qu'il existe un “complot malsain” contre l'IA et les centres de données

* Anthropic poursuit son introduction en bourse, Nvidia devrait en être l'investisseur principal, selon des sources

par Johann M Cherian et Gregor Stuart Hunter

Les actions liées à l’IA ont plongé lundi dans le monde entier après que les dirigeants des plus grandes entreprises du secteur ont mis en garde contre les risques potentiellement existentiels liés à cette technologie, ébranlant ainsi la confiance dans une industrie dont les dépenses colossales en infrastructures ont propulsé les marchés boursiers mondiaux vers des sommets historiques.

La vague de ventes s’est répercutée sur l’ensemble du secteur, où les entreprises s’appuient de plus en plus sur l’endettement et le financement circulaire pour financer leurs ambitieux plans de dépenses en IA, alors même que les coûts d’emprunt mondiaux, reflétés par des rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, continuent d’augmenter.

Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, a appelé, dans un long essai publié samedi sur X, les entreprises du secteur de l’IA à ralentir le rythme de développement des capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’IA. Tant Elon Musk , qui dirige xAI, que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis de M. Amodei.

M. Altman a également déclaré que son entreprise ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

LES TITRES DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES EN TÊTE DE LA VAGUE DE VENTES MONDIALE

Le principal indice technologique de Wall Street, le Nasdaq 100 .NDX , a reculé de 1,2 % en début de séance, atteignant son plus bas niveau depuis six semaines, les valeurs des semi-conducteurs, qui avaient mené la hausse liée à l’IA, ayant enregistré les plus fortes baisses; il a toutefois réduit ses pertes en début d’après-midi et affichait finalement une baisse de 0,4 %.

“Si cela conduit effectivement à une sorte de ralentissement et à une remise en question des dépenses en IA, cela aura des répercussions sur l’économie et certains secteurs importants du marché boursier, car, en substance, notre essor s’est appuyé sur les dépenses en IA”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5,2 %, Nvidia NVDA.O reculant de 3 %, Advanced Micro Devices AMD.O de 4,5 % et Micron MU.O de 5,4 %.

Les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O , ainsi que le fournisseur de services technologiques Bloom Energy BE.N , ont chacun perdu plus de 6 %.

Plus tôt dans la journée, le secteur technologique européen a reculé de 2,2 %, entraîné par la baisse de 6 % d’ASML, ainsi que par les pertes importantes enregistrées par Infineon et Siemens Energy, tandis qu’en Asie, SoftBank a plongé de plus de 10 % et les fabricants de puces TSMC et SK Hynix ont également reculé.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA PRISE DE CONTRÔLE D’INTERNET PAR L’IA

L’inquiétude concernant les dangers potentiels de l’IA a atteint son paroxysme au début du mois lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , affirmant que les géants de l’IA “jouent avec nos vies”.

Quelques jours plus tard, le laboratoire d’IA basé à San Francisco a publié un rapport sur les menaces détaillant comment ses modèles d’IA “Claude” étaient utilisés pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

Au cours du week-end, Amodei a écrit que d’ici six à douze mois, des agents d’IA “pourraient être capables de prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet, causant potentiellement des centaines de milliards de dollars de dégâts”. Par ailleurs, Altman, d’OpenAI, a averti dans une interview que le risque d’extinction de l’humanité posé par l’IA était suffisamment grave pour que les entreprises du secteur et les gouvernements agissent.

“Ces avertissements doivent être pris au sérieux”, a déclaré Gillian Hadfield, professeure émérite Bloomberg spécialisée dans l’alignement et la gouvernance de l’IA à l’université Johns Hopkins. “Il existe des risques réels que les modèles fassent des choses que nous ne voulons pas qu’ils fassent et que nous ne savons pas bien anticiper.”

Plusieurs législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes face aux progrès rapides de l’IA et ont appelé à l’adoption de nouvelles règles. Les négociateurs du Sénat américain débattent actuellement d’un projet de loi qui obligerait les entreprises spécialisées dans l’IA à démontrer qu’elles prennent des précautions raisonnables, a rapporté Reuters lundi.

Mais le président américain Donald Trump a semblé lundi balayer ces inquiétudes, les qualifiant de “complot malsain” contre l’IA et les centres de données, qui sont devenus un sujet brûlant dans le cadre des élections de mi-mandat.

Les titres liés à l’IA ont été le moteur d’une grande partie des hausses des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, mais plus récemment, des cyberattaques menées par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont renforcé l’opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, a rapporté Reuters. Mais le Global Times, journal chinois soutenu par l’État, a critiqué l’essai d’Anthropic dans un éditorial, le qualifiant de “scénario de guerre froide ” destiné à freiner le développement technologique du pays.

OpenAI et Anthropic s’inquiètent de plus en plus de la concurrence croissante exercée par des modèles chinois plus abordables, tels que le Kimi K3 de Moonshot AI, le Qwen d’Alibaba et les produits de DeepSeek, qui pourraient exercer une pression sur les prix des modèles plus volumineux et plus coûteux.

TOUT LE MONDE NE CROIT PAS À CES AVERTISSEMENTS

Certains investisseurs ont balayé d’un revers de main les avertissements d’Anthropic et d’OpenAI.

Michael Burry, dont les paris gagnants contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film “The Big Short”, a déclaré dans un message sur X que ces avertissements n’étaient que “du battage médiatique” et “un prétexte pour masquer un véritable ralentissement de la croissance incontrôlable”.

D’autres ont fait valoir que les engagements records en matière de dépenses d’investissement suggèrent que le développement de l’IA a peu de chances de ralentir. Morgan Stanley a prévu plus tôt cette année que les dépenses en IA dépasseraient 1 300 milliards de dollars d’ici 2027.

“La course à la compétitivité entre les entreprises et les pays reste intense, et il est difficile d’imaginer que des entreprises prennent volontairement du recul alors que leurs rivales continuent d’aller de l’avant”, a déclaré la Deutsche Bank dans une note.

Par ailleurs, la société Anthropic d’Amodei a poursuivi la préparation de son introduction en bourse, prévue le mois prochain, des sources ayant indiqué à Reuters que l’entreprise était en pourparlers pour faire entrer Nvidia en tant qu’investisseur de référence .