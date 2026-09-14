Les actions mondiales du secteur de l'IA reculent alors que les dirigeants du secteur appellent à ralentir le développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux directeurs généraux du secteur de l'IA appellent à freiner le développement de cette technologie pour des raisons de sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une introduction en bourse cette année, annonce son directeur général

* Les valeurs liées à l'IA s'effondrent à Wall Street, en Europe et en Asie

* Les fabricants de puces Nvidia, TSMC, SK Hynix et Infineon sont en baisse

* Anthropic poursuit son projet d’introduction en bourse, Nvidia devrait être l’investisseur principal, selon des sources

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes)

par Johann M Cherian et Gregor Stuart Hunter

Les actions liées à l’IA ont plongé lundi à l’échelle mondiale après que les dirigeants des plus grandes entreprises du secteur ont mis en garde contre les risques liés à un développement rapide, ce qui constitue la menace la plus grave à ce jour pour les milliards de dollars injectés dans ce secteur et qui ont propulsé les marchés mondiaux vers des niveaux records.

La vague de ventes s’est répercutée sur l’ensemble du secteur, où les entreprises s’appuient de plus en plus sur l’endettement et le financement circulaire pour financer leurs ambitieux plans de dépenses en IA, alors même que les coûts d’emprunt mondiaux, reflétés par des rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, continuent d’augmenter.

Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, a appelé, dans un long essai publié samedi sur X, les entreprises d’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré partager l’avis de M. Amodei.

M. Altman a également déclaré que sa société ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

L'indice technologique phare de Wall Street, le Nasdaq 100,

.NDX a reculé de 1,7 % en début de séance, les valeurs des fabricants de puces, qui ont été les moteurs de la ruée vers l'IA, ayant enregistré les plus fortes baisses.

“Si cela conduit effectivement à une sorte de ralentissement et à une remise en question des dépenses en IA, cela aura des répercussions sur l’économie et certains secteurs importants du marché boursier, car, en substance, nous avons connu une forte croissance grâce aux dépenses en IA”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 6 %, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 3,5 %, Advanced Micro Devices AMD.O en recul de 5,6 % et Micron MU.O en chute de 6,7 %, tandis que SpaceX SPCX.O , la société de Musk, a perdu 2,5 %.

Les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O ont chuté respectivement de 8 % et 7 %, tandis que les entreprises technologiques du secteur des services publics Bloom Energy

BE.N ont perdu 8,9 % et GE Vernova GEV.N a reculé de 7,6 %.

Le secteur technologique européen a reculé de 2,3 %, plombé par la chute de 6,7 % d’ASML, ainsi que par les pertes importantes enregistrées par Infineon et Siemens Energy, tandis qu’en Asie, SoftBank a plongé de 13,2 % et que les fabricants de puces TSMC et SK Hynix ont également reculé.

DES RISQUES “INACCEPTABLES”

L’inquiétude concernant les dangers potentiels de l’IA a atteint son paroxysme au début du mois lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , affirmant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Quelques jours plus tard, le laboratoire d’IA basé à San Francisco a publié un rapport sur les menaces détaillant comment ses modèles d’IA Claude avaient été utilisés pour des activités allant du développement d’armes et des opérations cybernétiques à la surveillance et à la fraude.

Au cours du week-end, Amodei a écrit que d’ici six à douze mois, des agents IA “pourraient être capables de prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet, causant potentiellement des centaines de milliards de dollars de dégâts”. Par ailleurs, Altman, d’OpenAI, a déclaré dans une interview que les risques d’extinction de l’humanité posés par l’IA étaient “inacceptables ”.

Et tandis que plusieurs législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant les progrès rapides de l’IA et ont appelé à l’adoption de nouvelles règles, le président américain Donald Trump a, dimanche, comparé les détracteurs de l’IA à des “forces très négatives” évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré qu’il souhaitait s’assurer que les États-Unis restent le leader du secteur .

Les transactions liées à l’IA ont largement alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, mais plus récemment, des cyberattaques menées par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont renforcé l’opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, a rapporté Reuters. Mais le Global Times, journal chinois soutenu par l’État, a vivement critiqué l’essai d’Anthropic dans un éditorial, le qualifiant de “scénario de guerre froide ” destiné à freiner le développement technologique du pays.

TOUT LE MONDE NE CROIT PAS À CES AVERTISSEMENTS

Certains investisseurs ont rejeté les avertissements d’Anthropic et d’OpenAI.

Michael Burry, dont les paris prémonitoires contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film “The Big Short”, a déclaré dans un message sur X que ces avertissements n’étaient que “du battage médiatique et de la fanfaronnade” et qu’ils servaient à “masquer un véritable ralentissement de la croissance incontrôlable”.

D’autres ont fait valoir que les engagements records de dépenses d’investissement suggèrent que le développement de l’IA a peu de chances de ralentir, à l’instar de Brian Nowak, de Morgan Stanley, qui a prévu plus tôt cette année que les dépenses en IA dépasseraient 1 200 milliards de dollars d’ici 2027.

“La question clé est de savoir s’il s’agit là du premier signe indiquant que l’extraordinaire cycle d’investissement dans l’IA pourrait finir par s’atténuer. Pour l’instant, cela semble peu probable. La course à la compétitivité entre les entreprises et les pays reste intense, et il est difficile d’imaginer que des entreprises prennent volontairement du recul alors que leurs rivaux continuent d’aller de l’avant”, a déclaré la Deutsche Bank dans une note.

Par ailleurs, la société Anthropic d’Amodei a poursuivi la préparation de son introduction en bourse, prévue le mois prochain, des sources ayant indiqué à Reuters que l’entreprise était en pourparlers pour faire entrer Nvidia en tant qu’investisseur de référence .

Le fabricant japonais de puces Kioxia Holdings 285A.T envisage également de lever au moins 10 milliards de dollars en émettant des American Depositary Receipts (ADR), selon un rapport.