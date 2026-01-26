Les actions minières portent le TSX à un niveau record malgré les menaces de tarifs douaniers de Trump

Le principal indice boursier du Canada a atteint un nouveau record lundi, la hausse des prix des métaux précieux ayant propulsé les actions minières, l'emportant sur l'incertitude commerciale déclenchée par la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur le Canada .

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en hausse de 0,71% à33 381,69 points à 10:20 a.m. ET, dépassant le record de clôture établi lors de la dernière session.

Les mineurs d'or .SPTTGD ont grimpé de 4%, tandis que l'or

XAU= a gagné 2,1% après avoir brièvement dépassé les 5 100 dollars l'once. L'argent XAG= a prolongé sa course record et a augmenté de 8,2%, tandis que les prix du cuivre ont également progressé. L'indice plus large des matériaux .GSPTTMT a progressé de 3,9%.

L'or s'est appuyé sur les gains exceptionnels de l'année dernière , alimentés par les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant l'autonomie de la Réserve fédérale. Les analystes avertissent toutefois que la hausse pourrait ne pas être durable.

"Nous entrons dans une phase où, si la hausse de l'or se poursuit, elle va perturber d'autres parties du marché. Il y aura un point de résistance à un moment donné en raison de son rôle relatif par rapport aux bons du Trésor et aux actions", a déclaré Colin White, directeur général de Verecan Capital Management.

Les gains de la journée ont été réalisés en dépit de l'incertitude après que M. Trump a menacé samedi d'imposer des droits de douane de 100 % au Canada s'il mettait en œuvre un accord commercial avec la Chine.

Le Premier ministre Mark Carney a répondu dimanche que le Canada respectait les engagements pris dans le cadre de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada de ne pas conclure d'accords de libre-échange avec des pays qui ne sont pas des économies de marché.

Les principaux indices de Wall Street ont également progressé, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en bénéfices technologiques et à une décision politique de la Réserve fédérale.

La Banque du Canada annoncera également sa décision sur les taux d'intérêt cette semaine. Les principaux économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie canadienne connaisse une croissance régulière, ce qui renforce les attentesde taux d'intérêtinchangés jusqu'en 2026.

Dans d'autres nouvelles, Bombardier BBDb.TO a chuté de 7 %. Un bimoteur Bombardier s'est écrasé dimanche alors qu'il décollait d'un aéroport du Maine avec huit personnes à bord.

