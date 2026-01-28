 Aller au contenu principal
La Fed temporisera tout en souplesse
28/01/2026

Par Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM

Après avoir réduit de 75 pbs son principal taux directeur en 2025, la réserve fédérale devrait entamer 2026 avec une pause, tout du moins dans la partie conventionnelle de sa politique monétaire. Même si cette décision déplaira à la Maison Blanche, elle n'en demeure pas moins cohérente avec les anticipations de marché et surtout la vigueur du cycle américain, observée jusqu'à présent. Les chiffres de croissance pour le T3.25 ont été revus légèrement à la hausse et l'inflation, quelle que soit la mesure retenue, fait preuve de stabilité.

D'aucuns pourraient alors croire que la Fed puisse capitaliser sur ces résultats encourageants pour cesser d'ajuster sa politique monétaire. Mais, derrière ce tableau idyllique (plus de croissance et une inflation sous contrôle), demeure l'ombre du marché du travail qui d'après les chiffres BLS ne redresse pas. En dépit d'un taux de chômage stable, les créations d'emplois sont restées faibles et font peser un risque pour l'économie américaine. Même s'il y a fort à parier que la Fed tentera d'encadrer les attentes de marché en arguant que les délais de transmission des baisses de taux passées induiront des effets positifs sur le marché du travail dans le courant de l'année 2026, nous estimons que des baisses de taux interviendront dès le premier semestre afin d'éviter tout risque de dégradation additionnelle du marché du travail. Au-delà de la seule dimension taux, la Fed continuera d'apporter son soutien au marché monétaire et pourrait monter en puissance en cas de tensions manifestes sur la courbe.

Même si la Fed passe son tour, elle n'abandonnera pas l'idée d'atteindre la neutralité monétaire tout en épousant une posture pragmatique notamment via l'utilisation de l'outil bilanciel. En somme, « le stance » de politique monétaire restera accommodant au regard des marchés.

Banques centrales
FED
