Municipales à Montpellier: la liste LFI engrange les ralliements au détriment des Verts

La députée LFI Nathalie Oziol, le 8 juillet 2024, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

La candidate LFI aux municipales à Montpellier, la députée Nathalie Oziol, a annoncé mercredi plusieurs ralliements à gauche, dont neuf transfuges de la liste du député EELV Jean-Louis Roumégas, de plus en plus isolé à six semaines du premier tour.

L'objectif est de "battre" le maire socialiste Michaël Delafosse, qui se représente, et de "tourner la page du PS", a expliqué lors d'une conférence de presse cette proche de Jean-Luc Mélenchon, qui viendra la soutenir lors d'un meeting le 15 février.

"Il est possible de rompre avec le macronisme et son relais local", a ajouté depuis un kiosque à musique du centre-ville la députée de 35 ans, entourée de ses nouveaux alliés, leur promettant d'être "très haut" sur sa liste.

A ses côtés se trouvait notamment Julia Mignacca, figure de l'aile gauche des Verts, qui a annoncé lundi son retrait du Printemps républicain du député Jean-Louis Roumégas et sa démission des Ecologistes, dont elle présidait le conseil fédéral.

"Ce n'est pas rien de quitter sa famille politique", a expliqué Julia Mignacca, en lui reprochant ses liens "privilégiés" avec le PS et à Jean-Louis Roumégas d'avoir été "incapable" de faire alliance avec LFI.

Même critique pour l'un des huit autres transfuges, Kevin Hoareau, chef de file local de Génération.S, pour qui le Printemps républicain n'a "pas tenu ses promesses de rassemblement".

M. Roumégas, qui prône l'autonomie vis-à-vis du PS et de LFI, se retrouve d'autant plus seul que des écologistes avec lesquels il a rompu de longue date sont en bonne place sur la liste de Michaël Delafosse.

Nathalie Oziol a aussi rallié à sa cause l'élue de gauche Alenka Doulain (Cause commune), qui s'était alliée à la surprise générale en 2020 au milliardaire Mohed Altrad, dont elle juge aujourd'hui qu'il "n'a rien fait et n'a rien à dire".

Côté programme, "on ne revient pas sur la gratuité" des transports en commun à Montpellier, a affirmé Nathalie Oziol, clarifiant une position jusqu'ici ambiguë, tout en critiquant "le manque de planification" dans sa mise en place par Michaël Delafosse.

S'ils n'ont pas d'avis unanime sur le projet controversé de chaudière CSR (combustibles solides de récupération), la candidate LFI et ses colistiers ont promis une "convention citoyenne" pour solliciter l'avis des Montpelliérains sur "toute la gestion des déchets".