Les actions londoniennes devraient afficher des gains hebdomadaires grâce au recul des cours du pétrole et des rendements des gilts

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Les actions londoniennes ont progressé vendredi, la baisse des cours du pétrole et le recul des rendements des gilts ayant redonné confiance aux investisseurs, permettant ainsi aux principaux indices britanniques de terminer une semaine mouvementée sur des gains modestes.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,7 % à 10.516,25 points à 10h45 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a grimpé de 1,2 %.

* Les cours du pétrole ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n’attaquerait pas l’Iran avant les élections américaines du mois prochain, dans le cadre de ce qu’il a qualifié de pourparlers productifs visant à mettre fin à une guerre qui a perturbé les marchés énergétiques mondiaux O/R

* Les rendements des obligations d’État britanniques ont également reculé, ceux des gilts à 10 et 30 ans s’étant adoucis après avoir atteint plus tôt cette semaine de nouveaux sommets depuis plusieurs décennies

* Sur la semaine, le FTSE 100 et le FTSE 250 devaient afficher de légères hausses, se remettant d’une semaine marquée par la volatilité, alimentée par la hausse des cours du pétrole et le regain d’inquiétudes concernant l’inflation, les coûts d’emprunt et les perspectives en matière de taux d’intérêt

* L'action Airtel Money AMCA.L a ouvert à un cours inchangé lors de ses débuts à Londres vendredi, marquant un démarrage stable pour l'une des plus importantes introductions en bourse à Londres depuis des années, après une offre largement sursouscrite

* Le titre Airtel Money a ouvert à 1,96 £, soit le prix de son introduction en bourse

* Les valeurs des télécommunications ont figuré parmi les plus fortes baisses après l'accord conclu par SpaceX SPCX.O visant à acquérir un portefeuille national de licences de spectre en bande basse, ouvrant ainsi la voie à Starlink Mobile pour devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

* Vodafone VOD.L , Airtel Africa AAF.L et BT Group BT.L ont chuté de 2,5 % à 5,4 %, ce qui en a fait les valeurs les moins performantes du FTSE 100

* Sur le FTSE 250, SSP Group SSPG.L , propriétaire de la chaîne Upper Crust, a reculé de 4 % après avoir annoncé un bénéfice d’exploitation annuel légèrement inférieur à ses prévisions précédentes

* Morgan Advanced Materials MGAMM.L a progressé de 8,7 % après que RBC Capital Markets a relevé sa note sur le fournisseur de composants pour puces électroniques et augmenté son objectif de cours, invoquant la vente de sa division Thermal Products et une exposition accrue aux marchés de l’aérospatiale et de la défense, caractérisés par des marges plus élevées