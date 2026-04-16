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Les actions londoniennes augmentent grâce à l'optimisme concernant la paix au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les principaux indices boursiers britanniques ont légèrement progressé jeudi, soutenus par la vigueur des matériaux et des valeurs financières, alors que l'espoir d'une résolution du conflit au Moyen-Orient s'est accru .

Le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations entre Washington et Téhéran auraient lieu jeudi.

L'indice FTSE 100 .FTSE a augmenté de 0,19% à 10 579,32 points à 10h30 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a ajouté 0,59%.

* Les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont augmenté de 0,8%, suivant les prix des métaux de base; Rio Tinto

RIO.L et Anglo American AAL.L en hausse de 1,6% et 1,3% respectivement.

* L'économie britannique a connu en février la plus forte expansion depuis un an, selon des données publiées jeudi.

* Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré à BBC News que la banque centrale n'allait pas se précipiter pour prendre des décisions sur l'augmentation des taux d'intérêt.

* Les valeurs financières .FTNMX301010 ont progressé de 0,1%; la société d'investissement 3i group III.L a augmenté de 1,4%.

* Le gestionnaire de fonds Ashmore a baissé de 3,3%, la guerre américano-israélienne contre l'Iran entraînant des sorties nettes de capitaux .

* Le groupe de construction Morgan Sindall MGNS.L a bondi de 8% après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices, ce qui fait grimper de 2,2% le sous-indice de la construction et des matériaux .FTNMX501010 .

* Le distributeur alimentaire Tesco TSCO.L déclare que les perspectives de bénéfices sont assombries en raison de l'incertitude au Moyen-Orient; les actions sont en hausse de 1,13%.

* EasyJet EZJ.L en baisse de 3,6% après avoir averti d'une perte plus importante au premier semestre en raison de la guerre.

Valeurs associées

3I GROUP
2 784,000 GBX LSE -0,07%
ANGLO AMERICAN
3 499,250 GBX LSE -2,77%
ASHMORE
213,800 GBX LSE +1,14%
ASTRAZENECA
14 846,000 GBX LSE -0,11%
EASYJET
369,550 GBX LSE -0,55%
FTSE 100
10 568,88 Pts FTSE Indices -0,20%
FTSE 250
22 776,87 Pts FTSE Indices -0,01%
Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
MORGAN SINDALL
4 821,000 GBX LSE +0,27%
Pétrole Brent
98,32 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
93,50 USD Ice Europ +0,48%
RIO TINTO
7 358,000 GBX LSE -0,15%
SHELL
3 375,000 GBX LSE -0,28%
TESCO
482,300 GBX LSE -2,38%
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