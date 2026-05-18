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Les actions liées aux cryptomonnaies reculent, suivant la chute du bitcoin
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent en pré-ouverture ce lundi, alors que l' BTC= du bitcoin atteint son plus bas niveau depuis plus de deux semaines ** Les actifs plus risqués sont touchés alors que les rendements obligataires mondiaux continuent de grimper, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus de l'impact inflationniste d'un conflit prolongé entre les États-Unis et l'Iran

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 1,9% à environ 76.801 dollars, son plus bas niveau en 17 jours; l' ETH= de l'ether chute de 3,4% à 2.114 dollars, son plus bas niveau depuis plus d'un mois

** L' COIN.O de la crypto-bourse Coinbase Global a chuté d'environ 3% avant l'ouverture

** L' MSTR.O de Strategy, spécialiste du stockage de BTC, recule de 4%

** L' HOOD.O de la plateforme de trading grand public Robinhood Markets recule de 2%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies reculent: Riot Platforms RIOT.O de 2%, Mara Holdings MARA.O de 3%, Bit Digital BTBT.O de 4%

** Les actions liées à l'Ether reculent: Bitmine Immersion Technologies BMNR.A de plus de 3%, Sharplink Gaming SBET.O d'environ 4%

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux reculé de 3%, tandis que l'ETF iShares Ethereum Trust ETHA.O a chuté de près de 5% ** La semaine dernière a marqué une étape importante pour les actifs numériques: un projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies a été soumis au Sénat américain dans son intégralité, bien que des questions clés restent en suspens et que les négociations entre les législateurs restent incertaines

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