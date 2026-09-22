Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin s'éloigne de son plus haut niveau depuis huit mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent alors que le cours du bitcoin BTC= et de l'ethereum ETH= baissent

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 1,28% par rapport à son plus haut niveau depuis près de huit mois, à 85.858,8 dollars; l’ether recule de 1,59%, à 2.739,5 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O recule de 1,7%

** Les sociétés minières de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O reculent de 0,5% à 2,5%

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O recule de 1,1%

** Strategy, société spécialisée dans l’achat de BTC

MSTR.O , recule de 1,7%

** Les fabricants de machines de minage de BTC Canaan Inc

CAN.O et Ebang International EBON.O ont respectivement reculé de 1,8% et 4,1%.

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P recule de 0,8%

** L'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O recule de 0,7%

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le BTC affiche une baisse de 2,1% depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de 8,1% depuis le début de l'année