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Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que le bitcoin chute à l'approche du vote sur le « Clarity Act » et de la décision de la Fed
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 10:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent avant l'ouverture du marché

** Le Bitcoin BTC= recule de près de 3 % à l'approche du vote sur le Clarity Act prévu plus tard dans la journée, et de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi

** Le « Clarity Act » vise à créer un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, mais son adoption avait été bloquée en raison de craintes concernant l'insuffisance des garanties en matière d'éthique et de lutte contre le financement illicite

** Le Bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 2,9 % à 76.833,83 dollars, tandis que l'Ether ETH= chute de 3,8 % à 2.471,74 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O recule de 4,7 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O ont reculé de 1,6 % à 2,2 %

** Strategy, l'acheteur de BTC MSTR.O , recule de 4,5 %

** Le fabricant de mineurs de BTC Canaan Inc CAN.O recule de 5 %

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P recule de 2,8 %

** L'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O recule de 2,8 %

** À la dernière clôture, le BTC affichait une baisse de 12,4 % depuis le début de l'année, et l'ETH une baisse de 17 %

Banques centrales
Cryptoactif
Devises
FED

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MARA HLDGS
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20,9500 USD NASDAQ -2,42%
STRATEGY RG-A
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