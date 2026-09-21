Les actions liées aux cryptomonnaies rebondissent après que le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

21 septembre - ** Les actions liées aux cryptomonnaies cotées aux États-Unis rebondissent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois

** Le bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de 4,7%à 84.890,60 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O progresse de 7,2%, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, bondit de 9,6%

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O progresse de 5%, tandis que Webull BULL.O gagne 4%

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies progressent également: Riot Platforms RIOT.O de 3,8%, Mara Holdings

MARA.O de 3,9% et Bit Digital BTBT.O de 3,6%

** L'action d'American Bitcoin ABTC.O , soutenue par les deux fils aînés du président Trump, bondit de 7,2%

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N bondit de 7,7%, tandis que le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O s'envole de 15,9%

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P gagne 4,5%; l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O progresse de 4,6%

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le BTC affiche une baisse de 3% depuis le début de l'année