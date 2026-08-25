Les actions liées aux cryptomonnaies progressent après que le Bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent ce mardi après que le Bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars

** Le Bitcoin BTC= a progressé de près de 3 % mardi matin et a atteint 81 237,94 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-mai; la plus grande cryptomonnaie au monde a depuis légèrement reculé et affiche actuellement une hausse de 0,5 % à 79 311,36 dollars

** Le BTC a bondi la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies, et a bénéficié d’un fort élan suite à la décision du département du Trésor de soutenir les obligations à long terme, ce qui a ravivé les craintes liées au “debasement trade”

** Le BTC a progressé d’environ 25 % au cours des sept dernières séances, ramenant sa perte depuis le début de l’année à environ 10 %; il reste toutefois bien en deçà de son plus haut historique, atteint en octobre 2025 à environ 126 000 dollars

** L'action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O a progressé de 4 % mardi ** Le titre Strategy MSTR.O , grand détenteur de BTC, a progressé de 4 %. L'action de la société dirigée par Michael Saylor a grimpé lundi après avoir mis de côté environ 1,6 milliard de dollars en liquidités pour financer des achats de bitcoins, des rachats d'actions et d'autres opérations de la société

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O a bondi de >7 % au cours de la séance

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies en hausse: Riot Platforms Inc RIOT.O +7 %, Mara Holdings MARA.O +7 %, Bit Digital BTBT.O >+6 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président Trump, ont progressé de 7 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , dont le titre a gagné 5 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O a progressé d’environ 8 %, tandis que l’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a progressé de 4 %

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l’ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux progressé d’environ 1 % mardi

** L’Ether ETH= a également repris de la vigueur récemment et a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis janvier; l’ETH est actuellement en hausse de 0,3 % à 2 482,05 $

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , ont respectivement progressé de 5 % et 3 % mardi