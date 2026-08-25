 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions liées aux cryptomonnaies progressent après que le Bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent ce mardi après que le Bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars

** Le Bitcoin BTC= a progressé de près de 3 % mardi matin et a atteint 81 237,94 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-mai; la plus grande cryptomonnaie au monde a depuis légèrement reculé et affiche actuellement une hausse de 0,5 % à 79 311,36 dollars

** Le BTC a bondi la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies, et a bénéficié d’un fort élan suite à la décision du département du Trésor de soutenir les obligations à long terme, ce qui a ravivé les craintes liées au “debasement trade”

** Le BTC a progressé d’environ 25 % au cours des sept dernières séances, ramenant sa perte depuis le début de l’année à environ 10 %; il reste toutefois bien en deçà de son plus haut historique, atteint en octobre 2025 à environ 126 000 dollars

** L'action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O a progressé de 4 % mardi ** Le titre Strategy MSTR.O , grand détenteur de BTC, a progressé de 4 %. L'action de la société dirigée par Michael Saylor a grimpé lundi après avoir mis de côté environ 1,6 milliard de dollars en liquidités pour financer des achats de bitcoins, des rachats d'actions et d'autres opérations de la société

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O a bondi de >7 % au cours de la séance

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies en hausse: Riot Platforms Inc RIOT.O +7 %, Mara Holdings MARA.O +7 %, Bit Digital BTBT.O >+6 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président Trump, ont progressé de 7 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8 HUT.O , dont le titre a gagné 5 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O a progressé d’environ 8 %, tandis que l’émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N a progressé de 4 %

** L’ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l’ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux progressé d’environ 1 % mardi

** L’Ether ETH= a également repris de la vigueur récemment et a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis janvier; l’ETH est actuellement en hausse de 0,3 % à 2 482,05 $

** Les actions liées à l’Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A et Sharplink Gaming SBET.O , ont respectivement progressé de 5 % et 3 % mardi

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

AMERICAN BITCO RG-A
9,1400 USD NASDAQ +5,79%
BIT DIGITAL
1,6000 USD NASDAQ +5,96%
BTC/USD
79 054,2972 USD CryptoCompare +0,11%
CANAAN SP ADR-A
0,4273 USD NASDAQ +18,69%
COINBASE GLB RG-A
188,5000 USD NASDAQ +5,03%
HUT 8
83,7300 USD NASDAQ +5,24%
ISHARES BIT TRST
44,6979 USD NASDAQ +0,13%
MARA HLDGS
11,8850 USD NASDAQ +6,31%
RIOT PLATFORMS
21,3150 USD NASDAQ +6,58%
ROBINHOOD MARKETS
111,0600 USD NASDAQ +7,18%
SHARPLINK
8,4990 USD NASDAQ +2,77%
STRATEGY RG-A
126,9100 USD NASDAQ +3,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 439,2 -0,16%
Pétrole Brent
88,55 -3,75%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
ATON
0,0198 +16,47%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank