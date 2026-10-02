Les actions liées aux cryptomonnaies progressent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours)

2 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent, dans le sillage de la hausse du bitcoin BTC= et de l'ethereum ETH=

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de 2,4 % à 86.596,7 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis plus d'une semaine; l'ether gagne 1,8 % à 2.746,3 dollars

** La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O bondit de 1,5 %, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, gagne 3,5 %

** La plateforme de trading Robinhood Markets HOOD.O progresse de 3,4 %, tandis que Webull BULL.O affiche une hausse de 4,9 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies progressent également: Riot Platforms RIOT.O de 6 %, Mara Holdings

MARA.O de 7 % et Bit Digital BTBT.O de 6,8 %

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président Donald Trump, bondissent de 7,8 %; ABTC est une filiale détenue majoritairement par Hut 8

HUT.O , qui progresse de 4,8 %

** L'émetteur de stablecoins Circle Internet CRCL.N progresse de 2,3 %; le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O bondit de 6 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P progresse de 2,1 %; l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O s'apprécie de 2,2 %

** Les actions liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies BMNR.K et Sharplink Gaming SBET.O , progressent respectivement de 1,7 % et 2,6 %