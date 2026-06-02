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Les actions liées aux cryptomonnaies chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis deux mois
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent ce mardi, alors que le bitcoin BTC= enchaîne une troisième journée consécutive de baisse

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, recule de 5,9 % à 67 185,38 dollars, son plus bas niveau depuis le 5 avril; l'Ether ETH= recule de 4,7 % à 1 909,38 dollars, son plus bas niveau depuis plus de trois mois

** L'action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O a chuté de plus de 5 % au cours de la séance

** L'action de MicroStrategy MSTR.O , un accumulateur de BTC qui a annoncé lundi avoir vendu pour 2,5 millions de dollars de bitcoins, a chuté de 9,6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-avril

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets

HOOD.O a reculé d'environ 4 %

** Les sociétés de minage de cryptomonnaies Mara Holdings

MARA.O et Bit Digital BTBT.O ont reculé respectivement de 2 % et 5 %, tandis que Riot Platforms RIOT.O a légèrement baissé

** Les actions liées à l'Ether reculent: Bitmine Immersion Technologies BMNR.A d'environ 7 %, Sharplink Gaming SBET.O d'environ 6 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont tous deux reculé de >6 %, tandis que l'ETF iShares Ethereum Trust ETHA.O a perdu 5 %

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