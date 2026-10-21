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Les actions liées au secteur spatial cotées aux États-Unis progressent après les bons résultats de SpaceX au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions liées au secteur spatial cotées aux États-Unis rebondissent en pré-ouverture après que SpaceX

SPCX.O a annoncé son premier bénéfice trimestriel en tant que société cotée en bourse

** SpaceX bondit de plus de 10 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les estimations de 12,72 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Les entreprises spatiales américaines progressent de 2 à 5 %: Firefly Aerospace FLY.O , Rocket Lab RKLB.O , Intuitive Machines LUNR.O , Virgin Galactic SPCE.K

** La société de télécommunications par satellite EchoStar

SATS.O , qui détient des actions SPCX, bondit de 5,5 % — parmi les plus fortes hausses

** Morningstar relève la juste valeur de SPCX de 62 à 70 dollars, en raison d’une expansion des centres de données supérieure aux attentes

** La fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O est "une bonne idée", selon Elon Musk; les deux sociétés forment des comités pour en discuter

** SPCX affiche une hausse de plus de 9 % depuis son introduction en bourse en juin, contre 2 % pour UFO et environ 4 % pour ARKX depuis le début de l’année

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