Les actions, le bitcoin et les métaux précieux regagnent du terrain

L'indice mondial des actions MSCI était en hausse de plus de 1 % vendredi après avoir chuté au cours de cinq des six dernières séances, tandis que le bitcoin tentait également de se remettre d'une chute brutale et que les prix de l'or et de l'argent au comptant tentaient de regagner le terrain perdu. Les prix du pétrole ont été fluctuants, les investisseurs surveillant les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran et évaluant la possibilité d'un conflit au Moyen-Orient qui perturberait l'approvisionnement. Une reprise des actions à Wall Street a stimulé l'indice mondial, les investisseurs revenant sur les valeurs technologiques américaines .SPLRCT , en particulier les semi-conducteurs. Les actions du secteur technologique ont été massivement vendues au cours des trois dernières séances en raison des inquiétudes concernant les dépenses et les perturbations de la concurrence liées à l'essor de l'intelligence artificielle. LE PLAN DE DÉPENSES D'AMAZON GONFLE LE TOTAL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont fortement chuté après l'annonce de plans de dépenses considérables jeudi en fin de journée, augmentant le total des dépenses en intelligence artificielle pour 2026 par Amazon, Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O à un montant estimé à 600 milliards de dollars. Le secteur a également été touché par les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA dans les secteurs des logiciels et des services de données. En ce qui concerne le rebond du S&P vendredi, Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, a souligné l'achat technique après que l'indice de référence a atteint sa moyenne mobile de 100 jours jeudi, ajoutant un certain soutien au redressement du bitcoin et à la reconsidération par les investisseurs des craintes liées à l'IA. "Le marché semble s'être un peu emballé à la baisse et l'on assiste donc à un rebond des valeurs technologiques et de certaines valeurs industrielles et financières. Il s'agit d'un repli sain", a déclaré M. Pavlik, suggérant également que les investisseurs ont recalculé le moment où les perturbations causées par l'IA au secteur des logiciels se matérialiseront. "Peut-être à l'avenir, mais ce n'est pas pour tout de suite et la prise de conscience que ce n'est pas quelque chose qui se produit aujourd'hui a ramené un peu de sérénité sur le marché", a-t-il déclaré. Mais les gains se sont surtout concentrés sur les fabricants de puces, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX se redressant de 5,7% après trois pertes journalières consécutives. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a enregistré une modeste hausse de 1,7% après avoir perdu plus de 17% au cours des sept dernières séances. A Wall Street à 2:45 p.m. ET (1945 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1 069,60 points, ou 2,19%, à 49 978,32 après avoir brièvement franchi la barre des 50 000 pour la première fois. Le S&P 500 .SPX a gagné 113,48 points, soit 1,67%, à 6 911,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 413,68 points, soit 1,84%, à 22 954,27. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 13,53 points, soit 1,32%, à 1.040,77, en vue de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis le mois de novembre. Cependant, l'indice des actions de 47 pays est toujours en baisse pour la semaine. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,89% mais a légèrement baissé sur la semaine. REBOND DES CRYPTO-MONNAIES ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX Les crypto-monnaies ont réussi à contenir une chute brutale pour l'instant après un effondrement jeudi , qui faisait partie d'une baisse plus importante qui a fait perdre 2 000 milliards de dollars de valeur au marché depuis le mois d'octobre. Bitcoin BTC= a gagné 11,44% à 70 337,93 $ après avoir frôlé les 60 000 $ jeudi. L'Ethereum ETH= a augmenté de 11,18% à 2 053,26 dollars. "On peut se demander si ce rebond se poursuit ou non. Cela a soulevé des questions sur le bitcoin en tant que réserve de valeur et sur la sécurité relative qu'il apporte, mais lorsqu'il rebondit, vous ne recevez pas d'appels de marge comme vous le feriez probablement lorsqu'il se vend", a déclaré M. Pavlik. Sur les marchés des métaux précieux , l'or a progressé grâce à la recherche de bonnes affaires, à un dollar légèrement plus faible et aux inquiétudes persistantes concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran à Oman. L'argent s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en un mois et demi. L'or au comptant XAU= a augmenté de 3,81% à 4 951,46 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 2% à 4 958,50 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 8,24% à 77,12 dollars l'once. L'ENQUÊTE MONTRE UNE AMÉLIORATION DU MORAL DES CONSOMMATEURS AMÉRICAINS Sur le marché des changes , l'indice du dollar, valeur refuge, a baissé alors que les actifs à risque ont rebondi. Un peu plus tôt, le billet vert avait perdu du terrain après qu'une enquête américaine ait montré que le moral des consommateurs s'était légèrement amélioré au début du mois de février, malgré les inquiétudes persistantes concernant le marché de l'emploi et l'augmentation du coût de la vie. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,32% à 97,64, avec l'euro EUR= en hausse de 0,36% à 1,1817 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,67% à 1,3615 $. Mais face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,05% à 157,11, les marchés japonais devant revenir sur le devant de la scène, les investisseurs surveillant de près les élections de dimanche, , au cours desquelles la Première ministre Sanae Takaichi cherche à renforcer sa majorité au Parlement. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de trois mois avant de remonter, après une forte baisse jeudi, lorsque les données du marché du travail, d'une faiblesse inattendue, ont fait craindre que le marché de l'emploi ne se détériore plus rapidement que prévu. Sur le front de la politique monétaire américaine, les opérateurs parient toujours sur une prochaine baisse des taux de la Fed en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group . Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,5 point de base à 3,498%, contre 3,483% jeudi en fin de journée. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,21%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a perdu 0,4 point de base à 4,8592%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors que les traders attendaient des nouvelles sur les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Le principal diplomate iranien a déclaré que les négociations sur le nucléaire, menées sous la médiation d'Oman, avaient bien commencé et qu'elles allaient se poursuivre. Ces remarques pourraient apaiser les craintes que l'absence d'accord ne rapproche le Moyen-Orient de la guerre. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,41%, soit 26 cents, à 63,55 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 68,05 dollars le baril, en hausse de 0,74%, soit 50 cents.