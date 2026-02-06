 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions, le bitcoin et les métaux précieux regagnent du terrain
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 21:51

L'indice mondial des
actions MSCI était en hausse de plus de 1 % vendredi après avoir
chuté au cours de cinq des six dernières séances, tandis que le bitcoin tentait également de se remettre d'une chute brutale et
que les prix de l'or et de l'argent au comptant tentaient de
regagner le terrain perdu.
    Les prix du pétrole  ont été fluctuants, les
investisseurs surveillant les pourparlers  entre les
États-Unis et l'Iran et évaluant la possibilité d'un conflit au
Moyen-Orient qui perturberait l'approvisionnement.
Une reprise des actions à Wall Street a stimulé l'indice
mondial, les investisseurs revenant sur les valeurs
technologiques américaines  .SPLRCT , en particulier les
semi-conducteurs. Les actions du secteur technologique ont été
massivement vendues au cours des trois dernières séances en
raison des inquiétudes concernant les dépenses et les
perturbations de la concurrence liées à l'essor de
l'intelligence artificielle.
    
    LE PLAN DE DÉPENSES D'AMAZON GONFLE LE TOTAL DE
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Les actions d'Amazon.com  AMZN.O  ont fortement chuté après
l'annonce de plans de dépenses considérables jeudi en fin de
journée, augmentant le total des dépenses en intelligence
artificielle pour 2026  par Amazon, Microsoft  MSFT.O ,
Alphabet  GOOGL.O  et Meta Platforms  META.O  à un montant
estimé à 600 milliards de dollars. Le secteur a également été
touché par les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA
 dans les secteurs des logiciels et des services de
données.
    En ce qui concerne le rebond du S&P vendredi, Robert Pavlik,
gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à
Fairfield, Connecticut, a souligné l'achat technique après que
l'indice de référence a atteint sa moyenne mobile de 100 jours
jeudi, ajoutant un certain soutien au redressement du bitcoin et
à la reconsidération par les investisseurs des craintes liées à
l'IA.
    "Le marché semble s'être un peu emballé à la baisse et l'on
assiste donc à un rebond des valeurs technologiques et de
certaines valeurs industrielles et financières. Il s'agit d'un
repli sain", a déclaré M. Pavlik, suggérant également que les
investisseurs ont recalculé le moment où les perturbations
causées par l'IA au secteur des logiciels se matérialiseront.
    "Peut-être à l'avenir, mais ce n'est pas pour tout de suite
et la prise de conscience que ce n'est pas quelque chose qui se
produit aujourd'hui a ramené un peu de sérénité sur le marché",
a-t-il déclaré. 
Mais les gains se sont surtout concentrés sur les fabricants de
puces, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie  .SOX  se
redressant de 5,7% après trois pertes journalières consécutives.
L'indice S&P 500 des logiciels et services  .SPLRCIS  a
enregistré une modeste hausse de 1,7% après avoir perdu plus de
17% au cours des sept dernières séances. 
A Wall Street  à 2:45 p.m. ET (1945 GMT), le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a augmenté de 1 069,60 points, ou
2,19%, à 49 978,32 après avoir brièvement franchi la barre des
50 000 pour la première fois. Le S&P 500  .SPX  a gagné 113,48
points, soit 1,67%, à 6 911,88 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
progressé de 413,68 points, soit 1,84%, à 22 954,27. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 13,53 points, soit 1,32%, à 1.040,77, en vue de réaliser sa
plus forte hausse en une journée depuis le mois de novembre.
Cependant, l'indice des actions de 47 pays est toujours en
baisse pour la semaine. 
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a terminé en
hausse de 0,89% mais a légèrement baissé sur la semaine.
    
    REBOND DES CRYPTO-MONNAIES ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX
Les crypto-monnaies ont réussi à contenir une chute brutale pour
l'instant après un effondrement jeudi , qui faisait partie
d'une baisse plus importante qui a fait perdre 2 000 milliards
de dollars de valeur au marché depuis le mois d'octobre.
Bitcoin  BTC=  a gagné 11,44% à 70 337,93 $ après avoir frôlé
les 60 000 $ jeudi. L'Ethereum  ETH=  a augmenté de 11,18% à 2
053,26 dollars.
    "On peut se demander si ce rebond se poursuit ou non. Cela a
soulevé des questions sur le bitcoin en tant que réserve de
valeur et sur la sécurité relative qu'il apporte, mais lorsqu'il
rebondit, vous ne recevez pas d'appels de marge comme vous le
feriez probablement lorsqu'il se vend", a déclaré M. Pavlik.

    Sur les marchés des métaux précieux , l'or a progressé
grâce à la recherche de bonnes affaires, à un dollar légèrement
plus faible et aux inquiétudes persistantes concernant les
négociations entre les États-Unis et l'Iran à Oman. L'argent
s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en un
mois et demi.
L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 3,81% à 4 951,46 dollars
l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain
 GCc1  ont augmenté de 2% à 4 958,50 dollars l'once. L'argent au
comptant  XAG=  a augmenté de 8,24% à 77,12 dollars l'once.
    
    L'ENQUÊTE MONTRE UNE AMÉLIORATION DU MORAL DES CONSOMMATEURS
AMÉRICAINS
Sur le marché des changes , l'indice du dollar, valeur
refuge, a baissé alors que les actifs à risque ont rebondi. Un
peu plus tôt, le billet vert avait perdu du terrain après qu'une
enquête américaine  ait montré que le moral des
consommateurs s'était légèrement amélioré au début du mois de
février, malgré les inquiétudes persistantes concernant le
marché de l'emploi et l'augmentation du coût de la vie.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de
0,32% à 97,64, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,36% à 1,1817 $.
La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,67% à 1,3615 $.
Mais face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,05% à 157,11, les marchés japonais devant revenir sur le
devant de la scène, les investisseurs surveillant de près les
élections de dimanche, , au cours desquelles la Première
ministre Sanae Takaichi cherche à renforcer sa majorité au
Parlement. 
En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les
rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont atteint
leur plus bas niveau depuis plus de trois mois avant de
remonter, après une forte baisse jeudi, lorsque les données du
marché du travail, d'une faiblesse inattendue, ont fait craindre
que le marché de l'emploi ne se détériore plus rapidement que
prévu.
Sur le front de la politique monétaire américaine, les
opérateurs parient toujours sur une prochaine baisse des taux de
la Fed en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group .
Le rendement du billet à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a augmenté de 1,5 point de base à 3,498%,
contre 3,483% jeudi en fin de journée.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  est resté stable à 4,21%, tandis que le rendement
des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a perdu 0,4 point de base à
4,8592%.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont légèrement
augmenté alors que les traders attendaient des nouvelles sur les
négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Le principal
diplomate iranien a déclaré que les négociations sur le
nucléaire, menées sous la médiation d'Oman, avaient bien
commencé et qu'elles allaient se poursuivre. Ces remarques
pourraient apaiser les craintes que l'absence d'accord ne
rapproche le Moyen-Orient de la guerre.
Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 0,41%, soit 26
cents, à 63,55 dollars le baril et le Brent  LCOc1  s'est établi
à 68,05 dollars le baril, en hausse de 0,74%, soit 50 cents.

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,8100 USD NASDAQ -2,55%
AMAZON.COM
210,3200 USD NASDAQ -5,55%
Argent
77,68 USD Six - Forex 1 +9,56%
BTC/USD
70 111,5045 USD CryptoCompare +6,59%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 115,67 Pts Index Ex +2,47%
EUR/USD SPOT
1,1822 USD Six - Forex 1 +0,22%
GBP/USD SPOT
1,3616 Six - Forex 1 +0,53%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
661,6900 USD NASDAQ -1,27%
MICROSOFT
401,1400 USD NASDAQ +1,90%
NASDAQ Composite
23 031,21 Pts Index Ex +2,18%
Nikkei 225
54 253,68 Pts Six - Forex 1 +0,81%
Or
4 954,64 USD Six - Forex 1 +3,74%
Pétrole Brent
67,93 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
63,51 USD Ice Europ +0,78%
S&P 500 INDEX
6 932,30 Pts CBOE +1,97%
STOXX Europe 600
617,12 Pts DJ STOXX -0,16%
USA BENCHMARK 10A
4,217 Rates -0,61%
USA BENCHMARK 2A
3,549 Rates +0,60%
USD/JPY SPOT
157,1725 Six - Forex 1 +0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank